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Mansur Yavaş: MKE Ankaragücü küme düşürülecek söylemlerine karşıyız - Son Dakika
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Mansur Yavaş: MKE Ankaragücü küme düşürülecek söylemlerine karşıyız

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, MKE Ankaragücü'nün küme düşürülmesiyle ilgili çıkan söylemlere karşı olduklarını belirtti. Yavaş, cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması anlayışını kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Mansur Yavaş: MKE Ankaragücü küme düşürülecek söylemlerine karşıyız
13.12.2023 - 23:18,  Güncelleme: 23:20
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ANKARA Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemleri hakkında, "Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz" dedi.

Mansur Yavaş, 11 Aralık Pazartesi günü oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından yaşanan olay hakkında paylaşım yaptı. Yaşanan olaya ilişkin üzütüsünü ifade eden Yavaş,  "Olayın ardından devletimizin tüm birimleri harekete geçmiş ve sorumlular hakkında gerekli yasal süreç başlatılmıştır. Tüm bunlara rağmen, bazı çevrelerce 'MKE Ankaragücü küme düşürülecek' söylemlerinin üretilmeye başladığını ve Ankara'nın asırlık markasının kurumsal yapısına zarar verecek bir kampanya oluşturulmak istendiğini gözlemliyoruz. Cezanın toplum nezdinde camianın tamamına uygulanması gibi bir anlayışı kabul etmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz. Ankaragücü, Türk'ün kutlu zaferi olan Kurtuluş Savaşı'nın, İmalat-ı Harbiye'nin; bu uğurda çalışan, üreten, can veren vatan sevdalılarının kulübüdür. Asla yalnız değildir, Ata'mızdan bize emanettir. Tüm bu nedenlerle, kişilerin yaptığı hataların 113 yıllık MKE Ankaragücü camiasına mal edilmemesi gerektiğini bir kez daha belirtiyor, bu konuda tüm kamuoyunun hassasiyetle davranacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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