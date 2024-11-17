Spor

- Marmaris Ultra tamamlandı

MUĞLA - Marmaris Ultra, 18 ülkeden toplamda bin sporcunun katılımıyla düzenlendi.

Anadolu Sigorta Marmaris Ultra; 76K, 48K, 30K, 16K ve 5K'lık parkurlarda gerçekleşti. Türkiye'nin yanı sıra 17 ülkeden bin sporcuyu bir araya getiren Marmaris Ultra'da, Atatürk Heykeli'nden başlayan yarışta sporcular, Mezargediği ve Yeşil Belde'den devam ederek yeşilliklere doğru yol aldı. Altın Sivri, Baraj, Seyir Tepe, Radar Kavşağı, Balan Dağı üzerinden geçen yarışçılar, yine maviyle buluşarak yarışı Marmaris Sahili'nde bitirdi. Yoğun yağışa rağmen sporcular, finişi görmek için mücadeleden vazgeçmedi. Parkurlarda kıyasıya mücadele verilirken yarışçılar, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma amacıyla yanan ormanlık alandan geçerken tohumları toprakla buluşturdu.

76K'da dereceye girenler

Marmaris Ultra'nın 76K'lık parkurunda erkeklerde birinci 7: 51: 02.05'lik derece elde eden Bilinçli Amatör'den Erkan Bacak oldu. İkinciliği 7: 51: 08: 86'lık derecesiyle Training Zone'dan Abdülkadir Topkaraoğlu ve üçüncülüğü7: 54: 03: 78'lik derecesiyle Alb-Traum 100'den Schmied Mamuel elde etti.

76K'lık parkurda kadınlarda 9: 45: 51.26'lık derecesiyle Rus sporcu Kseniia Ferapontova kürsünün zirvesinde yer aldı. İkinci 10: 42: 24.72'lik derecesiyle Gaziemir Belediyesi'nden Hacer Uslu ve üçüncü 11: 02: 00.01'lik derecesiyle MYRC'den Selin Sevgi oldu.

48K'da dereceye girenler

Organizasyonun 48K'lık parkurunda erkeklerde liderliği 4: 28: 45.54'lük derece elde eden Mehdi Mersni elde etti. İkinci 4: 37: 02.43'lük derecesiyle Training System'den Valentin Zasypkin ve üçüncü 4: 44: 09.04'lük derecesiyle Antalya Running'den Mehmet Zeki Sarı oldu.

48K'lık parkurda kadınlarda 6: 20: 37.63'lük derecesiyle Runs N'Roses'den Doğa Canik elde etti. İkinci 6: 31: 27.46'lık derecesiyle Roua Jemei ve üçüncü 6: 41: 56.66'lık derecesiyle Akyaka Runner's'dan Gizem Civan Üztek oldu.

30K'da dereceye girenler

30K'lık parkurun erkeklerde kürsünün zirvesinde 2: 17: 20.10'luk derecesiyle Rundamental Asics'den Ege Yoldüren yer aldı. İkinciliği 2: 26: 56.81'lik derece elde eden Telmessos Runners'dan Yasin Topuz ve üçüncülüğü 2: 29: 18.83'lük derece elde eden Runs N'Roses'den Enes Halit Yılmaz elde etti.

30K'lık parkurda kadınlarda 2: 51: 20.86'lık derecesiyle Marmaris Run'dan Nina Bychkov lider oldu. İkinci sırada 2: 53: 53.99'luk derece elde eden Eugenie Rooke ve üçüncü sırada 2: 58: 33.39'luk derece elde eden Kepezspor Atletizm'den Nebahat Yılmaz yer aldı.

16K'da dereceye girenler

16K'lık parkurda erkeklerde liderliği 1: 10: 21.18'lik derecesiyle Antalyarunning'den Ababekir Karanal elde etti. İkinci 1: 10: 37.90'lık derece elde eden Rundamental'den Gökhan Gündoğan Şen ve üçüncü 1: 12: 01.61'lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Aydıngör oldu.

16K kadınlarda 1: 21: 52.66'lık derecesiyle Bodrum Running Club'dan Fatma Taş Tatlı zirvede yer aldı. İkinciliği 1: 32: 34.64'lük derecesiyle Gülce Çelik ve üçüncülüğü 1: 40: 43.42'lik derecesiyle Blaundusrun'dan Bahar Ateş Çakır elde etti.

5K'da dereceye girenler

5K'da erkeklerde birinci 0: 20: 09.85'lik derecesiyle Antalyarunning'den Ababekir Karanal oldu. İkinciliği 0: 20: 30.15'lik derece elde eden İzmir BB Gençlik ve Spor Kulübü'nden Mehmet Aydıngör ve üçüncü 0: 22: 33.48'lik derece elde eden Lapuertasports'dan Özkan Ercoşkun oldu.

5K'da kadınlarda 0: 25: 58.71'lik derecesiyle Anna Kantarmış zirvede yer aldı. İkinciliği 0: 28: 39.21'lik derecesiyle Muğlaspor'dan Esra Uzun ve üçüncülüğü 0: 29: 58.70'lik derecesiyle Rundorfin'den Çiğdem Demir elde etti.

Yarışların tamamlanmasının ardından tüm parkurlarda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Acar Ünlü: "Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum"

Yarışta koşan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, "Bugün biz fazla koşamadık ama 5K'da yer aldık. Seneye 16K'da yer alacağım. 1 sene de sürmeyecek mart ayında bir organizasyon yapacağız. Marmaris doğası ile sizlerin de gördüğü gibi çok güzel bir bölge. Geçtiğimiz sene bir yangın yaşamıştık. Bir tema da gerçekleştirdik, tohumları ormanda toprakla buluşturma yaptık. İnşallah önümüzdeki günlerde Marmaris'in ağaçlandırılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Hepimizin katkılarıyla Marmaris'i daha güzel yaşamaya, sizlerin keyif aldığı organizasyonları burada yapmaya devam edeceğiz. Katkı ve katılımlarınız için teşekkür ediyorum" dedi.

Engin Çetinay: "İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon oldu"

Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay ise, "Buraya geldiğimde çok heyecanlıydım. Bu coğrafyada nasıl bir koşu organizasyonu olmadığına şaşırmıştım. Çok güzel bir havada gerçekleştirdik. Sabah güneşle startı verip, gün boyu sağanak yağış ve fırtına ile devam ettik. Ultra maratonlarda koşucularımız bu gibi havalar için aslında arazide olmayı seviyor Mutluyuz, yüksek sayıda da bir katılım vardı. İlk yılı için standartların çok üzerinde bir organizasyon olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki yıllarda büyüyerek devam edecek" diye konuştu.