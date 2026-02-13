Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor\'u beşledi

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile ikas Eyüpspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.
2. dakikada Galatasaray öne geçti. Lang'ın pasıyla sol kanatta topla buluşan Osimhen'in ortasında altıpas çizgisi önünde meşin yuvarlağa kafa vuran Yunus Akgün, ağları sarstı. Bu gol Galatasaray'ın bu sezon iç sahada attığı en erken gol oldu.
7. dakikada Yunus Akgün'ün orta alandaki hatasında topu kapan Umut Bozok, kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldı. Umut'un ceza yayından çektiği şutta Uğurcan, golü önledi.
21. dakikada Icardi'nin ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasına girdikten sonra karşı karşıya kaldığı kaleci Jankat Yılmaz'ın solundan geçerek, topu kaleye gönderdi. Eyüpsporlu Onguene, meşin yuvarlağı çizgiden kornere gönderdi.
33. dakikada sarı-kırmızılılar, farkı 2'ye çıkardı. Lang'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan çektiği şutta kaleci Jankat, meşin yuvarlağı çeldi. Jankat'tan dönen topu penaltı noktası civarında tamamlayan Icardi, fileleri havalandırdı.
38. dakikada ikas Eyüpspor, 10 kişi kaldı. Orta alanda kendisine gelen topu iyi kontrol edemeyen Bedirhan Özyurt, meşin yuvarlağı Yunus Akgün'e kaptırdıktan sonra bu oyuncuya faul yaptı. Hakem Çağdaş Altay, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle bu pozisyonda Bedirhan'ı direkt kırmızı kartla cezalandırdı.
Karşılaşmanın 48. dakikasında skor 3-0 oldu. Eyüpspor'da Onguene'nin pasında araya giren Osimhen kaleciden sıyrılıp pasını ceza sahasının sağındaki Icardi'ye çıkardı. Icardi yaptığı vuruşla farkı üçe çıkardı.
Karşılaşmanın 70. dakikasında Icardi, hat-trick yaptı. İlkay Gündoğan'ın savunma arkasına pasında topla buluşan Barış Alper, savunmadan sıyrılarak ceza sahasına koşu yapan Icardi'ye pasını çıkardı. Icardi tek vuruşla topu üçüncü kez ağlarla buluşturdu.
Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro Icardi, 33, 48 ve 70. dakikalarda attığı gollerle hem maçın hem de stat tarihinin en özel anlarından birine imza attı. Mauro Icardi, Galatasaray formasıyla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde attığı gollerle stat tarihinin en golcü oyuncusu unvanını elde etti. 47 gole ulaşan yıldız futbolcu, 44 golü bulunan Burak Yılmaz'ı geride bırakırken, 39 gollü Selçuk İnan ise listenin üçüncü sırasında yer aldı.
Eyüpspor, 71. dakikada farkı üçe indirdi. Rotariu'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde ayaklardan seken topu önünde bulan Metehan farkı üçe indirdi.
Mücadelenin 87. dakikasında skor 5-1 oldu. Osimhen'in pasında sağ kanatta topla buluşan Singo ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını açtı. Top Icardi'ye gelmeden müdahale etmek isteyen Onguene ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 5-1'e geldi.
Karşılaşmanın geri kalanında başka gol olmadı ve mücadeleyi Galatasaray kazandı. Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Galatasaray, liderliğine devam etti. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray, Konyaspor deplasmanına gidecek. Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
