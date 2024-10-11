Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı - Son Dakika
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Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı

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Hatay'da ligin başlamasına bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, lisanslarının yeniden çıkarılmasıyla maça çıkmayı başardılar. Futbolcularının lisansları çalınan Mesaspor, müsabakayı 1-0 kaybetti.

11.10.2024 09:55  Güncelleme: 10:47
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Hatay 1. Amatör kümede mücadele eden Mesaspor, ligdeki ilk maçına bir gün kala talihsiz bir olay yaşamış ve kulüp binasından 20 A takım oyuncusunun lisansları çalınmıştı.

MAÇI KAYBETTİLER

Hayrete düşüren olay sonrası Mesaspor yöneticileri, TFF'ye başvurarak futbolcuların lisansların yeniden çıkarmayı başardı ve sahaya çıktı. Gergin anların yaşandığı Mesaspor-Azganlıkspor müsabakasını Azganlıkspor 1-0'lık galibiyetle tamamlandı. Lisanslarının çalınmasına rağmen galibiyet için sahaya çıkan futbolcular, başlarına gelen talihsiz olay sonrası lige de mağlubiyetle başladı.

Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı

"MAĞLUP OLDUK"

Mesaspor Kulübü yöneticisi Hakan Aydın, maça çıkmak için mücadele ettiklerini dile getirerek, "Kısa süre zarfında hocamızın uzun uğraşları neticesinde bir günde bütün futbolcuların lisanslarını yetiştirdi. Antakya'ya TFF'ye sabahın erken saatlerinde giden ve maç saatine kadar Hocamızın uzun uğraşları sonucu maça çıkabildik. Biz istesek maça çıkmayarak mazeret üretebilirdik ama biz maça çıkmak istiyorduk ve çıktık. Maçın asla ertelenmesini istemedik. Galip gelerek motivasyonumuzu arttırmak istedik ama mağlup olduk. Hiçbir bahanenin arkasına sığınmadan bugün sahada mücadele eden on bir futbolcumuz ve yedek kulübesinde takım arkadaşlarımız olsun hepsiyle biz gurur duyuyoruz. Aslanlar gibi sahaya çıkıp bugün mücadele ettiler. Lig bir maç değil Uzun bir maratondur. İnşallah sezon sonunda biz hedefe ulaşacağız" dedi.

Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı

Emniyet güçlerinin lisansları çalan şahısları tespit etmek için yürütülen çalışmaların sürdüğünü belirten Aydın, "Bizler bahanenin arkasına sığınmak istemiyoruz, maçı izleyen bütün seyirciler zaten maç öncesi yaşadığımız olaya şahit oldular. Sadece şunu belirtmek istiyorum ben takımla gurur duyuyorum. Biz Mesaspor Kulübü olarak kocaman bir aileyiz hiçbir güç bizi yıkamaz. Bizde aile ortamı var tüm futbolcularımızla biz gurur duyuyoruz. Sporcularımız Maça daha çok kenetlendi, helal olsun onlara diyorum. Bizi hiç kimse yıkamaz. Şu an emniyet güçlerimiz halen olayla ilgileniyor. İnşallah güzel haberler bekliyoruz emniyetimizden. Biz emniyetimize güveniyoruz. Gerekeni en kısa sürede yapacaklarından eminiz" ifadelerini kullandı.

Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Maça bir gün kala lisansları çalınan futbolcular, sahaya çıkmayı başarsalar da sonuç istedikleri gibi olmadı - Son Dakika

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