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Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı - Son Dakika
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Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı

Mete Kalkavan, kendi isteğiyle hakemliği bıraktı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, ''Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz.'' denildi.

03.01.2024 - 19:24,  Güncelleme: 20:40
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Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemliği bıraktığını açıkladı.

METE KALKAVAN, KENDİ İSTEĞİYLE KARİYERİNİ SONLANDIRDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan'ın kendi isteğiyle hakemlik kariyerine son verdiğini ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirildiğini açıkladı.

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Mete Kalkavan

HAKEM AKADEMİSİ'NDE VAR EĞİTİM SORUMLUSU OLDU

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Süper Lig Hakemlerimizden Mete Kalkavan kendi isteği ile sahadaki hakemlik kariyerini sonlandırmış ve Hakem Akademisi'nde VAR Eğitim Sorumlusu olarak göreve getirilmiştir. Hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz."

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

METE KALKAVAN KİMDİR?

Mete Kalkavan 17 Ağustos 1979'da Samsun'da dünyaya geldi. Babası, CHP eski Samsun milletvekili Ahmet İhsan Kalkavan'dır. Futbola ve hakemliğe olan ilgisi daha küçük yaşlarda Babası Ahmet İhsan Kalkavan'ın 14 yıl süreyle Samsun Yolspor, 2,5 yıl ise Samsunspor Yönetim Kurulu Üyeliği'nde bulunması ve Türkiye Hentbol Federasyonu'nda da yönetim kurulu üyeliği yapmasıyla başladı. Girdiği TFF Hakemlik kursunda başarılı bir derece alarak mezun oldu. 1999 yılında çıktığı ilk maç, PAF Ligi'nde oynanan 1. yardımcı hakem olarak çıktığı İstanbulspor- Altay maçıydı.

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı

2012'DE FIFA KOKARTI ALDI

İlk Süper Lig maçı 14 Eylül 2003 tarihinde oynanan Ankaragücü- Denizlispor maçıdır. Orta hakem olarak görev yaptığı ilk maç ise, 2011 yılında Gençlerbirliği- Konyaspor maçıdır. 24 Aralık 2012 tarihinde FIFA kokartı takmaya hak kazandı.

DAHA ÖNCE DE HAKEMLİĞİ BIRAKMIŞTI

2015-16 sezonu öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Kalkavan'ın da aralarında bulunduğu 9 hakem ile ilk kez profesyonel sözleşme imzaladı. 9 Mart 2022 tarihinde hakemlikten istifa edip 1 Mayıs 2022 tarihinde hakemliğe tekrar geri dönmüştür. 3 Ocak 2024 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hakemliği bıraktığı açıklandı.

5 HAKEM BİR ALT KLASMANA DÜŞÜRÜLDÜ

Öte yandan Merkez Hakem Kurulu, Süper Lig'e yeni hakem ataması yaptı, 5 hakemi de bir alt klasmana düşürdü. MHK, Süper Lig hakemlerinden Yaşar Kemal Uğurlu, Erkan Özdamar, Sarper Barış Saka, Yasin Kol ve Yiğit Arslan'ın bir alt klasmana düşürülmesine karar verdi.

SÜPER LİG'E 7 YENİ HAKEM

Hakemlerden, Ömer Faruk Turtay, Alper Akarsu, Oğuzhan Çakır, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Mehmet Türkmen, Emre Kargın ve Muhammet Ali Meteoğlu, Süper Lig'in yeni hakemleri oldu.

Mete Kalkavan hakemliği bıraktı
Mete Kalkavan kendi isteğiyle hakemliği bıraktı
YORUMLAR (1)
  • Murat Sarıal: kendi istegiyle bırakmadı. Yanıtla 11 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Mete Kalkavan, Spor, Güncel, Son Dakika

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