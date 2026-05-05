Mikael Lindberg Turkish Airlines Open\'ı Kazandı

DP Dünya Turu Asya Serisi kapsamında Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Open'ı, İsveçli golfçü Mikael Lindberg kazandı. Şampiyon sporcuya kupasını, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti.

Golf dünyasının önemli organizasyonları arasında yer alan Turkish Airlines Open'da final raundunun ardından şampiyon belli oldu. Turnuvanın ilk gününü lider tamamlayan ve final raunduna Portekizli Daniel Rodrigues ile lider başlayan 33 yaşındaki Mikael Lindberg, son raundu 69 vuruşla bitirerek toplamda 278 vuruşla şampiyon oldu.

İlk dokuz çukurda dört birdie ve iki bogey yapan Lindberg, en yakın rakibi Rodrigues ile arasındaki farkı açtı. 13 ve 14'üncü çukurlarda yaptığı birdie'lerle avantajını koruyan Lindberg, 15'inci çukurdaki bogey'e rağmen liderliğini sürdürdü. Zaman zaman etkili olan yağışa rağmen istikrarlı performans sergileyen İsveçli sporcu, turnuvayı zirvede tamamladı. Portekizli Daniel Rodrigues ile İtalyan Guido Migliozzi toplam 280 vuruşla ikinci sırayı paylaşırken, İskoç Ewen Ferguson, Hollandalı Darius Van Driel ve Danimarkalı Jacob Skov Olesen ise 281 vuruşla dördüncü oldu.

DP Dünya Turu'nda 70'inci turnuvasına çıkan Mikael Lindberg, kariyerindeki ilk şampiyonluğunu elde ederken 467 bin 500 dolarlık ödülün de sahibi oldu. Lindberg ayrıca Turkish Airlines Open zaferiyle PGA Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Şampiyon sporcu, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Bu bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi. Yıllardır böyle bir başarının hayalini kuruyordum. Son çukurda heyecandan başımın döndüğünü hissettim" dedi.

KUPAYI BAKAN BAK VERDİ

National Golf Kulübü'nde düzenlenen ödül töreninde, şampiyonluk kupasını Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak takdim etti. Ödül çekini ise THY Ticari İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Harun Baştürk verdi. Ödül törenine eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören ve Serik Kaymakamı Cemal Şahin de katıldı.

BAKAN BAK: GOLF, ÜLKEMİZ AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR TANITIM ARACI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, golfün dünyada en fazla izlenen spor dallarından biri olduğunu belirtti. Golf sporunun Türkiye açısından önemli bir tanıtım aracı olduğunu ifade eden Bakan Bak, "Ülkemizde golf turizmi ve golf sporu açısından önemli bir turnuvayı izliyoruz. Turnuva 4 gündür devam ediyor. Hava şartları geçen yıla göre kötü de olsa yağmurun altında da olsalar oyuncuları izliyorlar. Dünyada en fazla izlenen spor dallarından bir tanesi golf. Ülkemiz açısından da bir tanıtım aracı. Bu noktada katılımcıların Antalya'daki bu turnuvaya gösterdiği ilgi, izlenme oranlarına baktığımız zaman da ülkemiz için önemli" dedi.

'SPORDA CİDDİ YATIRIMLAR YAPTIK'

Türkiye genelinde spora önem verdiklerini ve önemli yatırımların ülkeye kazandırıldığını belirten Bakan Bak, "Tabi ki biz öncelikle sporda ciddi yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın spor tesisleri ve spora yaptığı yatırımlar çerçevesinde bize gösterdiği vizyon nedeniyle de ülkemizde pek çok uluslararası organizasyon gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Antalya, spor turizminde önemli bir yere sahip. Futboldan tutun devre arası kamplarına, uluslararası şampiyonalar, yüzme şampiyonası, jimnastikten tutun pek çok şampiyonanın gerçekleştiği, golf turnuvalarının da olduğu bir şehrimiz" diye konuştu.

'ÜLKEMİZ YİNE EN GÜVENLİ LİMAN'

Türkiye'nin elde etmiş olduğu istikrar sayesinde emin adımlarla yoluna devam ettiğine değinen Bakan Bak, "En önemli şey ülkemizin geldiği nokta. Ülkemiz gerçekten bölgesinde istikrarlı bir güven ortamına sahip. Etrafımızda pek çok sorun varken, savaş varken ve sıkıntılar varken ülkemiz yine güvenli liman olup pek çok organizasyonu gerçekleştirme yeteneğine sahip. Bu önemli bir husus. Dünyadaki en önemli turnuvalardan voleybol turnuvasının Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanıyor, golf turnuvası burada. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanımız duyurdu. Formula 1, 5 yıl boyunca 2027 Ekim'den itibaren Türkiye'de olacak, çok büyük yatırımlar bunlar. Dünyanın en ünlü pistlerinden bir tanesi Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

'GOLF TURNUVALARI DÜNYA ÇAPINDA TANINIYOR'

Golf sporuna dünya geneli ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Bakan Bak, "Golf ortamları da dünya çapında tanınıyor, biliniyor. Antalya bu noktada çok çok önemli bir üne sahip. Biz de destekliyoruz. Turizm bakanımız Mehmet Nuri bey turizm ajansı vasıtasıyla spor turizmini, spor organizasyonlarını destekliyor. Biz de Spor Toto ve Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Golf Federasyonu ile beraber destekliyoruz. Yatak kapasitemizle, turizm alt yapımızla, ulaşım alt yapımızla, haberleşme alt yapımızla hepsini hak eden bir Türkiye var. O nedenle de bu turnuva devam edecek. Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz destekleri için. Yine Spor Toto'ya, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza ve Turizm Bakanlığına, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'TÜRKİYE'DE HER YERDE SPOR FAALİYETİ VAR'

Türkiye'nin dört bir köşesinde spor etkinlikleri olduğunu vurgulayan Bakan Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de golfe ilgi artıyor. Turizmin en önemli ayaklarından bir tanesi. Hava kötüydü ama seneye daha iyi olacak inşallah. Bu şartlara rağmen yağmur altında turnuvayı izleyen seyirci de keyifli. Biz de takip etmeye geldik. Aynı zamanda bugün Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu vardı. Ankara'da son etabı tamamlandı. Her yerde spor faaliyeti var. Akşam Voleybol Şampiyonlar Ligi Finali'nde Vakıfbank ve Eczacıbaşı, iki Türk takımı var. Türkiye, sporda seviyesini üste doğru taşıyan, başarılı sonuçlar alan bir ülke. A Milli Futbol takımımız da Dünya Kupası'na gidiyor. Spor ortak bir dil, spora destek vermeye devam edeceğiz. Bunun en büyük avantajı da Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi. Sporun ülkeye kattığı bu değerleri de destekliyor, teşekkür ediyoruz. Önemli olan ülkemizin huzurlu, güvenli olması. Sporcularımızın uluslararası alanda başarılı olup bayrağımızı göndere çektirmesi ve tanıtması ülke açısından çok çok kıymetli. Antalya'daki organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Başarılı bir turnuva olduğunu düşünüyoruz. Büyüyen, gelişen güçlü Türkiye olarak, her alanda başarılı olmayı arzu ediyoruz. Bu da milletimizin bizden talebi. Milletimize inanıyoruz, güveniyoruz."