THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Erkovan, A Milli Erkek Takımı'nın akşam antrenmanını ziyaret ederek, milli sporculara baklava ikram etti.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde devam eden kampta milliler, şampiyona hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği iki antrenmanla sürdürdü.

Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

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