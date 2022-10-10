Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika
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Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

10.10.2022 20:28
Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri öncesi Ankara kampı devam ediyor.

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemeleri öncesi Ankara kampı devam ediyor.

Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, THF Spor Kompleksi'nde devam eden kampta milliler, şampiyona hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği iki antrenmanla sürdürdü.

THF Başkan Vekili Kenan Gökmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Ediz Erkovan, A Milli Erkek Takımı'nın akşam antrenmanını ziyaret ederek, milli sporculara baklava ikram etti.

Başantrenör Okan Halay yönetiminde 12 Ekim'e kadar Ankara'da çalışmalarını sürdürecek olan milli takım kamp kadrosunda 23 sporcu yer alıyor.

Ay yıldızlılar, elemelerde Portekiz, Kuzey Makedonya ve Lüksemburg'la birlikte yer aldığı 1. Grup mücadelesine, 13 Ekim'de deplasmanda Portekiz'le oynayacağı maçla başlayacak.

Portekiz'in Senhora da Hora kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 21.30'da başlayacak.

A Milli Takımı, ikinci maçını ise Kuzey Makedonya ile 16 Ekim'de Van'daki Nur Tatar Spor Salonu'nda oynanacak.

Kamp kadrosu

A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın hazırlık kampı kadrosu şöyle:

Kaleci: Coşkun Göktepe (Spor Toto), Enis Yatkın (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Hüseyin Bereket (Nilüfer Belediyespor).

Sol kanat: Samet Kanberoğlu (Beykoz Belediyespor), Enis Harun Hacıoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sol oyun kurucu: Baran Nalbantoğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Genco İlanç (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Halil İbrahim Öztürk (HC Ohrid-Kuzey Makedonya), Fatih Çalkamış (Nilüfer Belediyespor), Ömer Bağ (The Arab Contractors Sporting Club - Mısır).

Orta oyun kurucu: Gökay Bilim (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Doğukan Özdemir (Mihalıççıkspor), Eray Karakoç (Trabzon Belediyesi GSK), Ozan Erdoğan (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Sağ oyun kurucu: Cemal Kütahya (Hatay B. Belediyesi), Durmuş Ali Tınkır (Steaua Bükreş - Romanya), Eyüp Arda Yıldız (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Can Çelebi.

Sağ kanat: Doğukan Keser (Beşiktaş Yurtbay Seramik), Şevket Yağmuroğlu (Beşiktaş Yurtbay Seramik).

Pivot: Tolga Durmaz (Tus Vinnhorst Handball - Almanya), Alper Aydın (Beykoz Belediyespor), İlkan Keleşoğlu (Hatay Büyükşehir Belediyespor), Koray Ayar (TSV Hannover Burgdorf-Almanya).

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Kaynak: AA

Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli hentbolcular, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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