Milli Kürekçilerden Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Spor

Milli Kürekçilerden Olimpiyat Hedefi

06.08.2025 10:19
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Enes Biber ve Aytimur Selçuk, 2024 Olimpiyatları için çalışmalarına devam ediyor.

Milli kürekçiler Enes Biber ve Aytimur Selçuk: Hedef Olimpiyat

'İlk yarıştığımda fark yemiştim'

Hasta olduğunu takım arkadaşından sakladı

'Beni 3-4 yıldır kimse geçemiyor'

'Dezavantajımız; kulüp sayısı çok az'

'Bizim girdiğimiz yarışta favori Türkiye'dir'

'En büyük hedefimiz Olimpiyat'

Aytimur Selçuk: İlk defa yarışta 3 altın madalya kazanıldı

'Şu anki hedefimiz, Los Angeles'

Dünya ikincisi olan milli atlet Ramazan Baştuğ: Ülkem için madalya almak her şeye değdi

Almanya'nın Ren-Ruhr kentinde düzenlenen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 21 bin 100 metreyi 1 saat 2 dakika 35 saniyede koşup, gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi olan milli alet Ramazan Baştuğ, memleketi Aksaray'a geldi. 6 yaşından itibaren sahalarda olduğu belirten Baştuğ, "Orada Türk bayrağını dalgalandırmak çok güzel bir duyguydu. Hem ülkemi hem Aksaray'ı hem de üniversitemi temsil ettim. Almanya'daki atmosfer çok zorluydu. Olimpiyat sporcularıyla yarışmak gurur vericiydi. Beni çok zorladı ama ülkem için madalya almak her şeye değdi" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ

22.00 Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda deplasmanda Feyenoord'un konuğu olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ

- UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu maçları oynanacak.

ST PATRİCK'S - BEŞİKTAŞ MAÇINA DOĞRU

10.00 Siyah-beyazlılar, maç öncesi son çalışmasını gerçekleştirecek.

15.00 Kafile, özel uçakla Dublin'e gidecek.

15.00 İrlanda ekibi maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 St. Patricks Teknik Direktörü Stephen Kenny ve bir futbolcusu açıklamalarda bulunacak.

21.00 Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

VİKİNG - BAŞAKŞEHİR FK MAÇINA DOĞRU

09.30 Danimarka ekibi, maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

11.00 Viking Teknik Direktörü Morten Jensen ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

17.30 Başakşehir FK Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Turuncu-lacivertli ekip, maç öncesi son antrenmanını yapacak.

GALATASARAY

10.30 Sarı-kırmızılı ekipte, Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam edecek.

TRABZONSPOR

- Karadeniz ekibi Nijerya asıllı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'yi dün gece Trabzon'a getirdi, bugün sağlık kontrolünün ardından resmi imzanın atılması bekleniyor.

17.00 Bordo-mavili ekip, Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: DHA

Almanya, Futbol, Selçuk, Güncel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Milli Kürekçilerden Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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