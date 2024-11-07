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Milliler Romanya'yı Geçti

Milliler Romanya\'yı Geçti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 mağlup ederek, Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3'te 3 yaptı.

07.11.2024 20:59
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, Romanya'yı 101-54 yenerek 3'te 3 yaptı

Gökhan HEBEPCİ - Metin ARSLANCAN - İSTANBUL, -

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEM: Lukasz Jankowski (Polonya), Azra Music (Slovenya), Stefan Vukovic (Karadağ)

BAŞANTRENÖR: Ekrem Memnun

TÜRKİYE: Olcay Çakır Turgut 6, Sevgi Uzun 11, Sinem Ataş 11, Tilbe Şenyürek 13, Teaira McCowan 24, Alperi Onar 8, Zeynep Gül 2, Meltem Yıldızhan 11, Gökşen Fitik, Sehernaz Çidal 2, Ayşe Cora 7, Derin Erdoğan 6

BAŞANTRENÖR: Emilian Alexandru Olteanu

ROMANYA: Carla Popescu 6, Katy Armanu 9, Alina Podar 6, Gabriela Irimia 6, Alexandra Ghita 5, Ioana Ghizila 7, Nicoleta Mititelu 7, Anisia Croitoru 1, Miky Panait 7, Teodora Manea, Stefania Catinean

1'İNCİ PERİYOT: 25-16

DEVRE: 58-31

3'ÜNCÜ PERİYOT: 78-41

5 FAUL: 34.25 Zeynep Gül (Türkiye), 34.25 Alexandra Ghita (Romanya)

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'ndaki üçüncü maçında Romanya'yı 101-54 mağlup etti. Elemelerde sırasıyla Slovakya'yı 75-40, İzlanda'yı da 72-65 yenen Ay-yıldızlılar, Romanya'yı da mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve gruptaki liderliğini korudu.

A Milliler mücadeleye Sevgi Uzun, Olcay Çakır Turgut, Teaira Zyaira McCovan, Tilbe Şenyürek ve Sinem Ataş ilk 5'i ile başladı. Romanya ise Carla Popescu, Katy Armanu, Gabriela Irimia, Alexandra Ghita ve Alina Podar ile parkeye çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, henüz ilk dakikalarda rakibine üstünlük kurarak ilk periyodu 25-16 önde tamamladı. Üstün oyununu ikinci periyotta da sürdüren A Milliler, devreyi 27 sayı farkla 58-31 önde kapattı. Final periyoduna da 78-41 önde giren milliler, maçı 101-54'lük farklı skorla kazandı.

Ay-yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 10 Kasım Pazar günü saat 20.00'de Bratislava'daki GOPASS Arena'da, Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

'ULU ÖNDERİMİZİ SAYGIYLA ANIYORUZ'

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86'ncı yılı nedeniyle, parkeye "Ulu Önderimizi Saygıyla Anıyoruz" pankartıyla çıktı.

BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın Romanya ile oynadığı karşılaşmayı tribünden takip etti. Ayrıca Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve TBF Başkanvekili Harun Erdenay da Bakan Bak'la birlikte mücadeleyi izledi.

Bakan Bak, karşılaşma sonunda galibiyetten ötürü Ay-yıldızlı ekibi tebrik etti.

Kaynak: DHA

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