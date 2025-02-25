"Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler - Son Dakika
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"Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler

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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 0-0 biten Galatasaray derbisinin Okan Buruk'un Jose Mourinho için söylediği "Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerine karşılık verdi. Ilıcalı, "Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli" dedi.

25.02.2025 00:28  Güncelleme: 00:38
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, 0-0 biten Galatasaray derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk'un sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho için sarf ettiği "Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" sözlerine sert tepki gösterdi.

"3 PUANI BİZ ALABİLİRDİK"

Acun Ilıcalı'nın açıklamaları şu şekilde;

"Oyun olarak mutluyuz ama sonuç olarak değiliz. Hedefimiz şampiyonluk. Ümidimizi sürdürüyoruz. Fikstür avantajımız çok büyük. Galatasaray'a göre sıralamada daha kolay takımlarla oynayacağız. Avrupa'da ve kupada devam ediyoruz. Takımla ve hocayla gurur duyuyoruz. Kaçan pozisyonları düşünürsek, 3 puan alabilirdik.

OKAN BURAK'A SERT YANIT

Mourinho'nun ağlaması falan... Avrupa'da hakemler ve teknik direktörler tokalaşır, tebrik ederler. Mourinho sanıyorum 'Bir daha burada maç yönetemezsin' diyerek tehdit etmemiştir. Tebrik edip çıkmıştır. Her medeni insanın yapması gereken olay. Maçın sıcaklığı ile konuştu sanırım Okan Hoca. Onu da anlamıyorum, kötü oynadılar, pozisyona giremediler ve Avrupa'dan elendiler. Tartışılan bir durumda. Mourinho ağlıyor, hakem çok kötüydü.. Bunlar hep algı... Film çok belli.

"BUNLARIN KARŞILIĞI YOK"

Yabancı hakem geldi, arı kovanına çomak sokuldu. Derbiden önce 'Uzaydan gelsin' dediler. Hakem Maribor'danmış... Bizle hakemin bir alakası yok. Acun'un takımı varmış, hakem bir şeyler yapabilirmiş! Bunlara gülüyorum, dünyada karşılığı yok!

"BİZİM HAKEMLER HANGİ TAKIMLI?"

Bizim hakemler hangi takımı tutuyor, biliyor muyuz? Mariborlu hakem, Maribor maçı yönetemiyor. Türkiye'de Galatasaraylı hakem, Galatasaray maçı yönetiyor mu? Galatasaraylı hakem, Fenerbahçe maçı yönetiyor mu? Neden bunları bilmiyoruz? İngiltere'de bile takımın soruyorlar, maç vermiyorlar. Maribor'a kafayı taktınız ya, bunu da konuşun. Sadece Türkiye'de hakemlerin takımları bilinmiyor ve maç yönetiyorlar.

"ARI KOVANINA ÇOMAK SOKTUK"

Yabancı hakem olsa, bu puan farkı yoktu! Avrupa'da yabancı hakemle 6 maçta, 0 galibiyet. 7. yabancı hakemli maç, şut yok! İşte gerçek bu! Arı kovanına çomağı soktuk. Eminim ki, Galatasaray ile oynayanlar 'Ah, ah! Keşke bizim maçta da yabancı hakem olsaydılar' diyorlar. Beşiktaşlılar ne diyor? Beşiktaş maçında hakem 8 kartı atladı! Bugün 5 sarı kart gördüler, daha önce böyle bir şey oldu mu? Herkes memnun, Anadolu takımları da bu maçı istiyor! Tek takım var, Galatasaray!

"ADALET GELDİ ARTIK, HERKES İSTİYOR"

Penaltı pozisyonu var, faul diye sayılmayan faul var. En-Nesyri'ye orta sahada faul var ama konuşmuyorum. Gönlüm rahat. Neden korner atılırken, oyuncumuzun kafasına bir şey gelmedi? Soruyorum ya! Biz aptal mıyız, şansa mı gelmedi? Yabancı hakem var diye atmadılar. Meşale atıldı, oyun durdu. Trabzon'da bizim kaleci yanıyordu, yerli hakem oyunu devam ettirdi. Yabancı hakem burada güvenliğe baktı ve devam ettirdi. Trabzonspor'un da Vincic'i istemesi normal. Biz buraya adaleti getirdik. Aslında biz getirmedik, isyan ettik. Biz istedik diye değil, Ağustos ayında yabancı VAR istedim. Sonra Beşiktaş, Trabzonspor, küçük takımlar isyan etti. TFF de 4 ay sonra, puan farkı 8 oldu ve yabancı VAR getirdik. Sahada katliamın sürdüğünü söyledik ve orta hakem de yabancı oldu. Trabzonspor da yabancı istiyor. Herkes istiyor. Kollanma bitti artık, yeter. Geçen sene 20. dakikada 10 kişi bırakıldık, ikinci golümü saymadın. 10 kişi ile 5 atacakken, 1-0 ile zar zor ayrıldık. Adalet isteyeceğiz, sonuna kadar isteyeceğiz.

"HEP ALGI, HEP ALGI"

Adaletsizliği hak olarak görenler, bağırıyor. Hep algı, hep algı! Türkiye'de acil olarak hakem konusunda devrim olmalı. Yunanistan, yabancı hakem getirdi ve çağ atladı. Avrupa'ya gidince neden eleniyorsunuz? Alışıyorsunuz çünkü buradaki hakemlere. AZ Alkmaar maçında 15 kere yere atıyorlar kendilerini, hakem vermiyor. Bu maçta da attılar, hakem vermedi. Adalet istiyorum diye bana ve aileme demediğinizi bırakmadınız. Galatasaray taraftarına sesleniyorum, sizinle ilgili kötü bir düşüncemiz yok. Yöneticileriniz yabancı hakem istiyor mu, istemiyor mu? Bosna'dan gelse, Edin Dzeko diyeceksiniz. Sizin amacınız belli, ayrıcalık istiyorsunuz.

"TFF'YE GÜVENİYORUZ"

Buradayız güçlüyüz ve adım adım geliyoruz. Türkiye'de de futbola adalet gelecek. TFF'ye güveniyoruz. TFF, Galatasaray'ın oyuyla geldi. Galatasaray oy verdi, 5 oy fark var. Galatasaray diğerlerine oy verse, zaten gelemeyeceklerdi. Biz açıklamaları samimi bulduk ve 'TFF'ye güveniyoruz' dedik. Hakem hatasını onlar da görüyor. Ne var bunda? 8 puan fark yedik, biz zararlı çıktı. Ancak adaletin geleceğine inandık. Bugün adalet geldi, Trabzonspor adalet istiyor. Beşiktaş da istiyor."

OKAN BURUK NE DEDİ?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Mourinho'nun basın toplantısının uzun sürdüğüne dikkat çekerek "Mourinho'nun ağlaması biraz uzun sürdü! The Crying One... Ağlamasıyla meşhur. Hakemin odasına da girip ağladı! Ağlamaya devam etsin!" ifadelerini kullandı.

"Mourinho ağlamaya devam etsin" demişti! Acun Ilıcalı\'dan Okan Buruk\'a zehir zemberek sözler

Jose Mourinho, Galatasaray, Okan Buruk, Fenerbahçe, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Mourinho ağlamaya devam etsin' demişti! Acun Ilıcalı'dan Okan Buruk'a zehir zemberek sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Casper:
    Acun Ilıcalı Haklı Okan Mourinho dan Çok Korktu Takımı Korkak Oynattı.. Avrupadan da elendi Cüce okannn 14 25 Yanıtla
  • Muhammed Korkavuş:
    ulan acun asıl filmi sen çekiyorsun herkesin oynamasını istiyorsun sana bağırta bağırta Galatasaray şampiyon dedirticez 6 15 Yanıtla
  • Aziz Başkan Göreve:
    Fenerbahçe'ye bu kadar korkak futbol oynatamazsınız. beraberlikle ikili averajda gitti 6 puan fark 7ye dönüştü gibi bi şey oldu. boş söylemlerini de yaptığın aslında berbat ama popülizm transferlerinin parasını kasaya geri koy ve git. düşün Fenerbahçe'nin yakasından gidin. İsmail hocayla Aziz Yıldırım'ın tırnağı etmezsiniz. 15 0 Yanıtla
  • Elif2016:
    Galatasaray lıyım azız Başkan varken 20 sene yenemedık feneri Kadıköy’de ama yapı var sapı var demedik maç başlamadan fener yener dedik hep saygı duyduk yazık koskoca Fenerbahçe nin bunun gibi ali gibi insanların eline kalması çok yazık 4 2 Yanıtla
  • Tas Ruhi:
    Agladi yalanmi?ne isi var hakemin odasinda 3 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    FUTBOLDAN ZERRE ANLAMAYAN BÖYLE HOLİGANLARI YÖNETİCİ YAPARSANIZ SADECE GERGİN BİR REZİLLİG SAHİBİ OLURSUNUZ TÜRK FUTBOLUNDA BUNUN GİBİ YÖNETİMLER OLDUKÇA TÜRK FUTBOLU DİBE VURMAYA DEVAM EDER. SÜRELİĞİNE BIRAKIP İNGİLTERE LİGİ İZLEMEYE BAŞLADİ İNSAN BERİ FUTBOL İZLEMEKTEN TAŞ ALMAYA BAŞLADİM. TÜRKİYE LİGİ İNGİLTERE'DE 5. LİG BİLE OLAMAYACAK KADAR KALİTESİZ VE PAHALI 1 1 Yanıtla
  • ömer akgöz:
    Bir Fenerbahçeli olarak Türkiye'de futbol tücarettir takım fark etmiyor herkes ego tatminim olsun istiyor yabancı hakemleri sokacak kadar rezil haldeyiz..bahis futbolu bitirmiştir... 1 0 Yanıtla
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