Muay Thai Şampiyonası 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
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Muay Thai Şampiyonası 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı

Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başladı. Şampiyonaya katılan genç sporcular, hedeflerinin dereceye girip milli takıma gitmek olduğunu belirterek, Avrupa ve dünyada şampiyonaları katılarak, Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

09.03.2024 23:35  Güncelleme: 23:48
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- Muay Thai Şampiyonası 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı

ŞANLIURFA - Türkiye Muay Thai Federasyonu tarafından düzenlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası, 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde başladı.

Şampiyonanın açılış programına, Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Güneş, Türkiye Muay Thai Federasyonu Başkanı ve Avrupa Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Eren katıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Şanlıurfa İl Temsilciliği faaliyet programında yer alan 07-10 Mart 2024 tarihleri arasında yapılacak Muay Thai Güneydoğu Anadolu Bölge Şampiyonası Suruç Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Gençler, büyükler erkekler ve kadınlar bölge şampiyonası, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Bitlis, Ağrı, Bingöl, Kars, Elazığ, Van, Malatya, Erzurum, Muş ve diğer illerden olmak üzere 40 kadın ile 260 erkek sporcu, müsabakaların ilk gününde, gençler ve büyükler kategorilerinde finallere kalabilmek için kıyasıya mücadele etti.

Şanlıurfa Muay Thai İl Temsilcisi ve Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü Murat Akaltun, şampiyonanın 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla start aldığını, pazar günü yapılacak olan final maçlarıyla son bulacağını söyledi. Akaltun, "Suruç'ta spor kültürü bilincinin gelişmesi anlamında federasyon olarak gençlerimizin başarısını da göz önünde bulundurarak 2024 yılı bölge şampiyonasına burada yapma kararı aldık. Bu bir mili takım seçmesidir. Bu organizasyona katılmayan hiçbir sporcu milli takıma gidemeyecektir. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 300 erkek ve kadın sporcunun katılımı ile Muay Thai Bölge Şampiyonası başladı. Bu şampiyonanın Suruç ilçesinde, spor kültürünün gelişimi adına katkı sunacaktır" diye konuştu.

Şampiyonaya katılan genç sporcular, hedeflerinin dereceye girip milli takıma gitmek olduğunu belirterek, Avrupa ve dünyada şampiyonaları katılarak, Türk bayrağını dalgalandırmak istediklerini ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Muay Thai Şampiyonası 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muay Thai Şampiyonası 23 ilden 300 sporcunun katılımıyla Şanlıurfa'da başladı - Son Dakika
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