Muğlaspor 2. Lig İçin Çıkıyor - Son Dakika
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Muğlaspor 2. Lig İçin Çıkıyor

Muğlaspor 2. Lig İçin Çıkıyor

Muğlaspor, Silivrispor karşısında şampiyon olup 2. Lig'e yükselmeyi hedefliyor.

19.04.2025 11:45
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İZMİR,

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 58 puanlı lider Muğlaspor yarın deplasmanda 49 puanlı Silivrispor karşısına şampiyonluk ve 18 yıl sonra 2'nci Lig'e çıkışını ilan etme hedefiyle çıkacak. Yeşil-beyazlılar, Silivri Müjdat Gürsu Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak müsabakayı kazanması durumunda bitime 1 hafta kala 2'nci Lig'e yükselecek. Muğla ekibi, 3 puan altında 2'nci sırayı garantiye alan takipçisi Balıkesirspor'un aynı saatte İnegöl Kafkasspor deplasmanında mağlup olması durumunda da şampiyonluğunu ilan edecek.

Geçen sezon 3 sene sonra profesyonel lige yükselen, bu sezon da bekleme yapmadan 2'nci Lig kapısına dayanan yeşil-beyazlılarda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal ile beraberindeki heyet, takımın son antrenmanını ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Grupta Play-Off hattındaki Uşakspor evinde 1 puan altındaki Çayelispor'la kozlarını paylaşacak. Yaptığı çıkışla son iki hafta öncesi Play-Off hattına yükselen Tire 2021 FK da ilk 6'daki yerini koruma hedefiyle Fatsa Belediyespor'a konuk olacak.

KUŞADASISPOR VE BORNOVA 1877 KRİTİK MAÇLARDA

Ligde 1'inci Grup'ta kümede kalmayı hedefleyen iki Ege ekibinden Kuşadaspor evinde Muşspor'la karşılaşırken, Bornova 1877 deplasmanda şampiyon Bursaspor'la rakip olacak. Kurtuluş hattındaki Bornova'nın 2 puan gerisinde düşme hattında olan Kuşadası'nın rakibinin alacağı sonuca göre küme düşme ihtimali bulunuyor. Kuşadası kazanır, Bornova ise şampiyon Bursaspor'a deplasmanda yenilirse bu kez ateş hattına girecek taraf İzmir ekibi olacak.

AYVALIK VE ALİAĞA KIYASIYA YARIŞTA

3'üncü Grup'ta 59 puanlı lider Ayvalıkgücü Belediyespor deplasmanda son sıradaki Viranşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek. Ayvalık ekibini 1 puan geriden takip eden Aliağa Futbol evinde Play-Off yarışı veren Yozgat Belediyesi Bozokspor'la karşılaşacak. Ayvalık kazanır, takipçileri Aliağa ve 52 Orduspor yenilirse şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer sonuçlarda grupta şampiyonluk düğümü son hafta çözülecek. Grupta düşme hattının 1 puan 1 basamak üstündeki Efeler 09 SFK deplasmanda Karabük İdmanyurdu ile oynayacak.

DENİZLİSPOR DÜŞEBİLİR

4'üncü Grup'ta son 2 haftaya kümede kalma barajının 2 puan gerisinde giren 20 puanlı Denizlispor deplasmanda 5'inci basamaktaki Orduspor 1967 ile kozlarını paylaşacak. Denizli ekibi kazanarak kümede kalma umudunu sürdürmeye çalışacak. Ege'nin köklü ekibinin mağlubiyet durumunda rakiplerinin alacağı sonuçlara göre son hafta öncesi küme düşme ihtimali var. Grupta galibiyete 12 haftadır hasret kalan ve son 6 maçını kaybeden İzmir Çoruhlu FK evinde lider Sebat Gençlikspor'la karşılaşacak. Küme düşen Turgutlu 1984 ise Niğde Belediyespor'un misafiri olacak. Tüm maçlar saat 15.00'te başlayacak.

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Kaynak: DHA

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