Mustafa Ergün Antalyaspor Başkanlığına Seçildi

1'inci Lig ekiplerinden Antalyaspor'da tek listeyle yapılan genel kurulda Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Ergün, Antalyaspor A.Ş. başkanlığına da seçildi. Mustafa Ergün, "Bu sıkıntılı günlerden Antalyaspor olarak sıyrılacağız. Takımı Süper Lig'e çıkaracağımıza inancımız tamdır" dedi.

Antalyaspor A.Ş. Olağan Genel Kurulu, Döşemealtı Atila Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Salonu'nda gerçekleştirildi. Kayıtlarını yaptıran üyeler salondaki yerlerini aldı. Divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Genel Kurul'da Antalyaspor A.Ş. eski başkanlarından Sinan Boztepe'ye ait 1 Haziran 2024 - 31 Mayıs 2025 dönemine ilişkin faaliyet raporu okundu ve kabul edildi. Bu döneme ait gelir ve bilanço tablosu oy birliğiyle kabul edildi.

RIZA PERÇİN: FİLMİN SONU MUTSUZ SON OLDU

Antalyaspor Futbol Takımı Eski Başkanı Rıza Perçin, görevi devraldığı gün ve sonrasıyla ilgili bir konuşma yaptı. 18 Temmuz'da görevi alırken çok heyecanlı olduğunu anımsatarak konuşmasına başlayan Perçin, şimdi ise çok üzgün olduğunu dile getirdi. Bir alt lige düştükleri için çok üzgün olduğunu aktaran Perçin, "Filmin sonu mutsuz son oldu. Filmi yöneten ben ve arkadaşlarımdı, sorumluluk bizdeydi. Sebepler değil, sonuç önemliydi. Antalyaspor camiası ve şehrimizden özür diliyoruz. Geç geldik ve plan yapma şansımız yoktu. Geldiğimizde toplamda 21 transfer engeli oluşmuştu. Geçmiş sezondan kalan 5 haklı fesihle alakalı kalıcı transfer yasağı yememek için onlarla anlaştık. Bedeli 8 milyon avroya yakındı. Bu engeli aştık. Lisansları çıkarttık" dedi.

'İSTİFA EDEBİLİRDİK, SABAHINDA ÇALIŞMAYA BAŞLADIK'

Rıza Perçin, "Ligden düştüğümüzde istifa edip gidebilirdik. Sabahında çalışmaya başladık. Bunlar; Ballet, Ceeesay, Pall ve Storm için yaklaşık 100 milyona yakın para ödedik. Ödemeseydik ne olurdu? Ballet'i 5'e satalım, Ceeesay'i 3'e satalım dediğimiz oyuncular haklı fesihle ayrılacaklardı. 8-10 milyon euro kulübe yük olacaktı. Bu iki futbolcuyu yarı değerine bile satarsak kulübümüzü bugün itibarıyla büyük çıkmazdan döndürürüz. Teşekkür edilmesini beklemedik. Üzerimize gelinmesini de beklemiyoruz. Cvancara hariç, haklı fesihle kulübü karşı karşıya getirmedik" ifadelerini kullandı.

'ANTALYASPOR'UN 40 MİLYON EURO BORCU VAR'

Antalyaspor'un 40 milyon euro civarında borcu olduğunu aktaran Perçin, "Vergi, SGK, faiz, banka borçları ve döviz kur farkı olmasaydı, bu kulübü kendi dönemimizde borç bırakmadan devretme şansına sahip olacaktık. Antalyasporumuza sahip çıkalım, ortalığı sebepsiz yere yıkıp yakma psikolojisinden vazgeçelim. Ortalık yıkıldı da ne oldu? 'Bırakın' dediniz, bıraktık; ne oldu? 'Dernek bıraksın' dediler, 'Bırakalım' dedik. 15 gündür bütün çağrılarımız sonuçsuz kaldı. 'Oynayın' dedik, 'Yerimiz dar' dediler. Bugün itibarıyla inisiyatif alan Mustafa Ergün ve ekibine teşekkür ediyorum. Antalya'nın destek olmasını bekliyorum" diye konuştu.

MUSTAFA ERGÜN: ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK

Tek listeyle girilen seçimde aynı zamanda Antalyaspor Kulübü Başkanı olan Mustafa Ergün, Antalyaspor A.Ş.'nin de başkanı oldu. 2026 yılında küme düştüklerini kaydeden Ergün, "Takımın kuruluşundan bugüne kadar geçen sürenin yarısı ikinci ligde geçti. Antalyaspor sevdası bitmedi, bundan sonra da bitmeyecek. Rıza Perçin gemiyi terk etmedi, bizimle yol yürümeye devam edecek. Tüm başkanlarımıza vefa ve hürmetlerimizi sunuyorum. Bizim Antalyaspor sevdamız bitmez. Bu süreçte tüm Antalya'ya çağrıda bulunduk. Ancak başkan adayı çıkmadı. Kulüp başkanı olarak elimi taşın altına koydum. Bu kulübün anahtarını güvenliğe verip gidecek halimiz yoktu. Bu andan sonra kimsenin yorum yapmaya hakkı yoktur. Kaçanların eleştirmeye hakkı yoktur. Gelin birlik olalım, destek olun, destek verin. Bu takımı kuranların da ortak sevdası Antalyaspor'dur" dedi.

'TAKIMI SÜPER LİG'E ÇIKARACAĞIMIZA İNANCIMIZ TAM'

Ligden düştükleri için son derece üzgün olduklarını belirten Ergün, "Bu sıkıntılı günlerden Antalyaspor olarak sıyrılacağız. Takımı Süper Lig'e çıkaracağımıza inancımız tamdır. Timsah gözyaşları dökenleri de anmadan geçemeyeceğim. 'Madem bu takım bizim elimizde değil, batsın gitsin' diyebiliyorlar. İki yüzlüler, küme düştüğümüz Kocaeli maçında daha takımın geleceğinin ne olacağı belli değilken, maçın 40'ıncı dakikasında 'Yönetim istifa' sloganı atabiliyorlar. Maçın sonunu bile beklemeye tahammül etmiyorlar. Onların derdi Antalyaspor'un onların olup olmamasıdır. Bir taraftan ellerini ovuşturup sevinirken, bir taraftan da timsah gözyaşları döküp üzülüyormuş gibi yapıyorlar. Çamur atıyorlar. Biz buradayız, korkmuyoruz; elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Ben Mustafa Ergün. Bu şehrin ekmeğini yiyorum. Memleketim, doğduğum değil doyduğum yerdir. Bu takıma gönül verdim. Benim sevdam Antalyaspor'dur. Bırakın da bu takımı daha iyi yere getirmek için çalışalım. Destek vermiyorsanız köstek olmayın. İki hafta içinde 80 milyon TL ödeme yaptık. Bu hafta içi 8 milyon TL ödeme yaptık. Yanımızda yine kimse yoktu. 7 TL verip maça gelenler de yoktu" dedi.

'ANTALYASPOR ŞEHRİN TEK MARKASIDIR'

Önlerindeki hafta en az 100 milyon TL ödeme yapmaları gerektiğini vurgulayan Mustafa Ergün, "Pazartesi gününden itibaren tüm belediyelere, siyasi partilere, tüm kurumlara, STK'lara, ATSO'ya, OSB'ye, ATB'ye, tüm esnaf odalarına, kazancını Antalya'dan sağlayan tüm otelcilere, tüm iş insanlarına ve Antalya'nın tüm dinamiklerine gideceğim. Kimse Antalyaspor'u kapısından çevirmesin. Antalyaspor şehrin tek markasıdır. Bu zor gününde bu takıma sahip çıkmayanları tarih ve kamuoyu unutmayacaktır. Gün kavga değil, takımı ayağa kaldırma günüdür. Birlik olma günüdür. Hesaplarınızı başka zamana bırakın. Çünkü sevdamız Antalyaspor" diye konuştu.

YENİ YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Antalyaspor A.Ş. Yönetim Kurulu listesi; Mustafa Ergün, Ali Altınay, Ali İzzet Şengel, Ali Topuz, Bilal Özkan, Fatih Demirtop, Hakan Kayaarası, Harun Tümer, Haydar Ali Yıldırım, Lokman Arslan, Mehmet Ağırbayraktar, Nebi Erdemsoy ve Serkan Sürer'den oluştu.