NFL yıldızından Super Bowl\'da hapishane kıyafetli ICE protestosu

ABD'nin en önemli spor organizasyonlarından biri olan Super Bowl LX, spor tarihine geçecek sıra dışı bir protesto eylemine sahne oldu. New England Patriots oyuncusu Mack Hollins, New Orleans Saints ile oynanacak final müsabakası için Levi's Stadyumu'na hapishane üniforması ve kelepçelerle gelerek ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) politikalarını hedef alan bir protesto gerçekleştirdi.

GÖREN BİR DAHA BAKTI

8 Şubat 2026 Pazar günü, takım otobüsünden inen Hollins'in üzerinde, arkasında beyaz harflerle "SAVAŞÇILAR" (Warriors) yazılı bordo renkli bir cezaevi tulumu olduğu görüldü. NFL yıldızının sadece ellerinin değil, ayak bileklerinin de birbirine ağır metal kelepçelerle bağlı olması ve yüzünün alt kısmını siyah bir maskeyle kapatması, güvenlik noktalarında kısa süreli şaşkınlığa neden oldu.

PROTESTONUN ODAK NOKTASI: ICE VE GÖÇMEN HAKLARI

Hollins'e yakın çevrelerden yapılan açıklamada, bu eylemin ABD'deki göçmen gözaltı merkezlerindeki insani koşullara ve ICE tarafından uygulanan sınır dışı prosedürlerine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. Hollins'in her zamanki "yalınayak" olma alışkanlığını bu kez bir protesto sembolüne dönüştürerek, gözaltındaki kişilerin savunmasızlığını temsil ettiği ifade ediliyor.

SESSİZ AMA ETKİLİ BİR YOL

Hollins, stadyum koridorlarında kelepçelerin çıkardığı sesler eşliğinde sessizce ilerleyerek medya mensuplarının karşısından geçti.

Maç öncesi ısınma hareketleri için sahaya çıktığında kelepçelerini çıkaran Hollins'in tulumun altına Patriots Başantrenörü Mike Vrabel'in lise yıllarında forma giydiği Walsh Jesuit Lisesi'ne ait bir formayı giydiği görüldü.

Hollins; sebze yemeyi reddetmesi, elleriyle yemek yemesi ve "topraklama" (earthing) inancı nedeniyle ayakkabı giymemesiyle tanınan, NFL'in en eksantrik figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

NFL YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

NFL yönetiminin, ligin kıyafet yönetmeliğini ve siyasi mesaj içerikli eylem prosedürlerini ihlal edip etmediği konusunda Hollins hakkında bir soruşturma başlatıp başlatmayacağı merak konusu. Patriots yönetimi ise henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Hollins, 2024 yılında verdiği bir röportajda, "Başkalarının ne düşündüğü konusunda endişelenmek için hayat çok kısa." diyerek kendi doğrularıyla yaşayacağının sinyallerini vermişti.