2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.
I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti. D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.
Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.
K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.
Alınan sonuçlar şöyle;
Son Dakika › Spor › 12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemleri'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?