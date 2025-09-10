12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemleri'nde gecenin sonuçları - Son Dakika
12 gollü maç bile var! İşte Dünya Kupası Elemleri'nde gecenin sonuçları

10.09.2025 00:04
Norveç, Erling Haaland'ın 5 gol attığı maçta Moldova'yı 11-1 mağlup etti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında 9 maç yapıldı.

12 GOLLÜ ÇILGIN MAÇ

I Grubu mücadelesinde Norveç, sahasında Moldova'yı ağırladı. Yıldız futbolcu Erling Haaland'ın 5, Thelo Aasgaard'ın 4 gol attığı karşılaşmada Norveç, rakibini 11-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ev sahibi takımın diğer gollerini Felix Horne Myhre ve Martin Odegaard kaydetti. D Grubu'nda sahasında İzlanda'yı ağırlayan Fransa, Kylian Mbappe (penaltı) ve Bradley Barcola'nın golleriyle galibiyete uzandı.

PORTEKİZ KAZANDI

Deplasmanda Macaristan'a konuk olan Portekiz ise Cristiano Ronaldo (penaltı), Bernardo Silva ve Joao Cancelo'nun golleriyle rakibini 3-2 mağlup etti ve F Grubu'nda ikide iki yaptı.

İNGİLTERE SIRBİSTAN'I SAHADAN SİLDİ

K Grubu'nda ise İngiltere, deplasmanda Harry Kane, Chukwunonso Madueke, Ezri Konsa, Marc Guehi ve Marcus Rashford'un golleriyle deplasmanda Sırbistan'ı 5-0 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle;

D Grubu

  • Azerbaycan- Ukrayna: 1-1
  • Fransa-İzlanda: 2-1

F Grubu

  • Ermenistan-İrlanda: 2-1
  • Macaristan-Portekiz: 2-3

H Grubu

I Grubu

  • Norveç-Moldova: 11-1

K Grubu

  • Sırbistan-İngiltere: 0-5
  • Arnavutluk- Letonya: 1-0
Kaynak: AA

