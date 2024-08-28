Spor

Okan Buruk: Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmek istiyoruz

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, – GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önümüzde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi var. Yolumuza devam edeceğiz, yeni hedefler belirleyeceğiz. Oyuncularımın iyi niyetinden ve gücünden şüphem yok. Daha iyisini yapacağımızı biliyorum. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için üzüntülüyüz ama Avrupa Ligi'nde hak ettiğimiz yere gitmeye çalışacağız" dedi.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2'lik ilk maçın ardından sahasında da 1-0 kaybederek organizasyona veda etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Üzgün olduğunu belirterek sözlerine başlayan Okan Buruk, şunları kaydetti:

"Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak bir takımın hocası olarak karşınıza çıkmak isterdim. En azından bir takımın ülkemizi orada temsil etmesini hayal ediyorduk. Hedefimiz ve amacımız buydu ama başaramadık. Bu yüzden camia olarak üzüntülüyüz. Özellikle ilk yarıda çok yavaş oynadık. Topu bir türlü öne doğru taşıyamadık. Çok yetenekli ve ofansif anlamda çok önemli oyunculara sahipken bir türlü topu ön tarafa doğru taşıyamadık. Oyun kurmada sıkıntılar yaşadık. Rakibimiz bizi doğru bir şekilde karşıladı. Buna çözümler üretmemiz gerekiyordu. Antrenmanda bunları çalıştık ama oyun hızımız ve topu kullanmamız iyi değildi. Bu iki maçta da Davinson Sanchez'i aradık. Davinson'un yanı sıra Kaan Ayhan ve Abdülkerim Bardakcı'dan birer maçta yararlanamadık. Bundan dolayı savunmadan topu çıkarmada zorlandık. Bugün daha çok üretmemiz gerekiyordu. İkinci yarıda biraz daha çok üretmeye çalıştık. Icardi'nin vuruşunda 1-0'ı yakalayabilirdik. Olmadı ve dönüşünde geri düştük. İyi oynamadık. Bizim kalitemizdeki takımın daha çok üretmesi gerekirdi. Hayal ettiğimiz ve düşündüğümüzün çok altında kaldık."

'DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIMIZI BİLİYORUM'

Yeniden kafaların kaldırarak önlerine bakmaları gerektiğini vurgulayan Buruk, "Önümüzde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi var. Yolumuza devam edeceğiz, yeni hedefler belirleyeceğiz. Bu hedeflere ulaşmak için yapacağımız en az 2 transfer kadromuzu şekillendirecek. Oyuncularımın iyi niyetinden ve gücünden şüphem yok. Burada birinci sorumluluk her zaman bende. Onları maça hazırlayan, ilk 11'i seçen benim. Daha iyisini yapacağımızı biliyorum. Kafamızı kaldırıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nden elendiğimiz için üzüntülüyüz ama Avrupa Ligi'nde hak ettiğimiz yere gitmeye çalışacağız" diye konuştu.

'BİZİM EN BÜYÜK SIKINTIMIZ KONSANTRASYON EKSİKLİĞİ'

Okan Buruk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İki senelik dönemde en çok galibiyet kazanan takım biziz. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Manchester United'ı yenen, grupta son ana kadar şansını sürdüren bu kadro. Bizim en büyük sıkıntımız konsantrasyon eksikliği. Rakibimizi ne kadar az önemsersek, kendimizi ne kadar garanti görürsek, rakiplerimizden ne kadar az konsantre olursak, onlar kadar inanmaz ve mücadele vermezsek sıkıntı yaşıyoruz. Bizim maçlarımıza rakip ayırt etmeksizin daha net, ciddi ve aynı istekle hazırlanmamız gerek. Bu maçlarda rakiplerimiz kadar mücadele etmedik, onlar kadar istemedik. Bunu sağlayacak olan da teknik adamdır. Bunu oyuncuya bağlamıyorum. İki sezonda çok az maç kaybettik. Kaybettiklerimiz de konsantrasyon eksikliği neden oldu."

'HAYALİMİZ VE DÜŞÜNCEMİZ FARKLIYDI'

Oyuncularının ellerinden geleni yaptığından şüphesi olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, "Konsantrasyon eksikliği herkeste olabilir. Oyuncularım bundan sonra da ellerinden geleni yapacak. Onlar bu işte en az suçlu taraf. Birinci sorumluluk bende. Bunun yanında eksiklerimiz var. Davinson Sanchezli oyun ile onsuz oyun arasında dağlar kadar fark var. O döndükten sonra savunma hattına yapılacak takviyeler düşünülebiliriz. Transfer yapacağız. Sezon başında hiçbir maçta tam kadro oynamadık. Bazen bir oyuncu çok önemli oluyor. Hem hız hem de oyun kurma anlamında Davinson Sanchez'in oynadıklarıyla oynamadıkları arasında fark var. Mağlubiyeti bir oyuncunun yokluğuna bağlamıyorum. Ancak bugün oyun kurmada çok zorlandık. Oyuncularıma güveniyorum. Tabii ki takviyeler yapacağız. Yollarımızı ayırmak istediklerimizle ayıracağız, devam etmek istediklerimizle edeceğiz. Hepsinden önemlisi yeniden kafamızı kaldırıp hafta sonunda oynayacağımız maça odaklanacağız. Büyük hedeflerimiz devam ediyor. 25'inci şampiyonluk, 5'inci yıldız ve Avrupa'da başarılar istiyoruz. Bu akşam için tabii ki üzgünüz. Hayalimiz ve düşüncemiz farklıydı. Maddi olarak kulübün önemli bir geliri olacaktı. Oyuncular için de prestijli bir turnuvada olmak çok önemliydi" şeklinde konuştu.

'RAKİBİMİZ BİZİM TAM TERSİMİZE HER ŞEYİ İYİ YAPTI'

Takım olarak kötü oynadıklarının altını çizen Buruk, "Herkes maç öncesi 'İki forvet oynaması gerek.' diyordu. Maç öncesi benim gözümde her şey oturuyordu ama performanslar düşüktü. Bu oyuncu yapısından ve tipinden kaynaklanmıyor. Takım olarak kötü oynadık. Bireysel olarak iyi oynayan kimse yoktu. Takım olarak kalitemizin düştüğü bir maçta mevkileri değerlendirmek doğru olmaz. Oyun kurarken sıkıntı yaşadık. Kolay toplar kaybettik. Rakibimiz bizim tam tersimize her şeyi iyi yaptı. Hayatlarında bu kaliteye ulaşmamış oyuncular bile inanılmaz işler yaptı. Maç öncesi düşündüklerimizle maçta olanlar arasında ciddi fark vardı. Ben daha iyi futbol oynamamızı beklerdim. Maçın genelinde kazanmayı ve turu geçmeyi hak etmedik" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, konuşmasını, "Davinson ve Abdülkerim'in yokluğunda Kaan'ı stopere çektik. Onun sağ bekteki özelliklerinden yararlanamadık. Jelert bize çok geç katıldı. Bir maçı 90 dakika çıkaracak yapıda olmaması bizi farklı düşüncelere itti" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.