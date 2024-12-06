Okan Buruk: Oyuncularımla sahaya ve kazanmaya odaklanacağım (METİN EKLENDİ)

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Okan Buruk: Oyuncularımla sahaya ve kazanmaya odaklanacağım

Serhan TÜRK - İSTANBUL, - GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, Bizim, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok.' mottomuz var. Oyuncularımla sahaya ve kazanmaya odaklanacağım. Beşinci yıldız, 25. şampiyonluk için oyun olarak da en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz" dedi.

Teknik adam, Süper Lig'in 15. haftasında 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Sivasspor ile yapacakları maç öncesi Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık gerçekleştirilen antrenmanda basın mensuplarına konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun bir televizyon programında kendileriyle ilgili yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Buruk, "Özellikle buraya futbol konuşmak için geldim. Teknik adam olarak işimiz futbol konuşmak ve sahada sergileyeceğimiz oyun. Bununla ilgili konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimiz yapıyor. Ben saha içinde neler yaptığımızı konuşmak için geldim. Sadece antrenmanımıza ve maçımıza odaklanmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Eyüpspor beraberliği sonrasında başkan Dursun Özbek ve yönetim kurulunun Florya'ya geldiğinin hatırlatılması üzerine Buruk, "Bu, beraberlik sonrası değil. Birlik ve beraberlik sonrasında geldiler. Galatasaray camiası son günlerde kenetlenmeyi gösterdi. Kenetlenmeye ihtiyacımızın olduğu zamanlarda camiamız her zaman bu reaksiyonu veriyor. Bu da bize gurur veriyor. Başkanımız, yönetim kurulumuz bugün bizimle, takımın yanında. Hem antrenmanı izleyecekler hem de birlikte vakit geçireceğiz. Birliğimizi, beraberliğimizi ve ne kadar güçlü olduğumuzu göstermek için buradayız. Yine birlik ve beraberliği göstermemiz gereken zamanlardan birini yaşıyoruz. Bundan sonraki haftalar bu kenetlenme artarak devam edecek. Bizim, 'Kenetlenin başka Galatasaray yok.' mottomuz var. Oyuncularımla sahaya ve kazanmaya odaklanacağım. Beşinci yıldız, 25. şampiyonluk için oyun olarak da en güçlü olduğumuzu gösteriyoruz. Skordaki ve liderlikteki yerimizi en güçlü şekilde devam ettirmeye çalışacağız" diye konuştu.

Üst üste Süper Lig'de Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Malmö deplasmanlarına çıkacaklarını belirten teknik direktör, "Soğuk bir mevsimdeyiz. Hava soğukluğunun artacağı deplasmanlara gideceğiz. Sivasspor deplasmanı, ligdeki her takım için zor maçlardan biri. Bu aylarda daha da zorlaşıyor ama hava durumunun hafta sonunda Sivas için iyi olduğunu düşünüyorum. Alttan ısıtmanın olduğu bir stat var. Onun için zemin ile ilgili bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Kazanmak ve kendi en iyimizi ortaya çıkarmak adına bunların hiçbiri bizim için bir bahane değil. Sivasspor deplasmanında kendi futbolumuzu oynayacağız. Rakibimizi de iyi tanıyoruz. Son 2 sezonda iyi savunma ve hücum geçişleri yapmaya çalışan bir takım. Doğrudan oyun oynuyor. Bize karşı birçok takım uzun oynayıp ikinci topları kazanmaya çalışıyor. Galatasaray, topla oynayan, üretmeye ve hücum yönünü kullanmaya çalışan takım olacak" şeklinde konuştu.

Okan Buruk, Sivasspor karşılaşmasına hakem Turgut Doman'ın atanmasıyla ilgili, "İnşallah onun için de güzel bir maç olur. İki takımın da hakkının yenmeyeceği bir karşılaşma oynarız. Bazen hakemler için de şanssız maçlar yaşanabilir. Onun için de güzel bir müsabaka olsun. Kafamızda bir şey olmadan Sivas'a gideceğiz. Sadece saha içindeki oyuna odaklanacağız. En doğrusunun da bu olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Maçlarda çok pozisyona girdiklerini dile getiren sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, "Dominant oynayan ve seyir zevki yüksek bir takımız. Beni de en çok mutlu eden şeylerden biri de bu. Geçen hafta Eyüpspor ile berabere kaldık ama yaklaşık 4,70 gol beklentisi üreten, 10 büyük şans kaçıran bir takım var. Bu tür sonuçlar olabilir. Siz atamazsınız, rakibiniz atabilir. Zaman zaman bunları yaşayacağız. Şu anda çok moralliyiz. Bunun en önemli sebebi iyi futbol oynamamız. Kendimize ve takımımıza inandığımız, oynadığımız futbolla taraftarımızı mutlu ettiğimiz için içimiz rahat. Bütün maçlara bu öz güven ile çıkıyoruz. Önümüzdeki maçlara da bu şekilde çıkacağız" dedi.

Buruk, sakatlığı bulunan oyuncuların çokluğunda sistemsel arayışlara girmelerine rağmen iyi performanslarının devam ettiğini kaydetti.

Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Ismail Jakobs, Abdülkerim Bardakcı ve Yusuf Demir'in sakatlıkları olduğuna değinen Buruk, "Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs gibi kritik bölgelerde eksiklerimiz var. Mauro Icardi sezonu kapattı. Bizim açımızdan iki santrforlu oyunu oturttuğumuz maçtan sonra Icardi sakatlandı. Bu durum bizi arayışlara itiyor. Bu arayışlar içinde de iyi oyunu devam ettiriyoruz, pozisyona giriyoruz, goller atıyoruz. Savunma anlamında da daha iyi şeyler yapmamız gerekiyor. Bazen rakip bize hiç gol atamayacakmış gibi davrandığımız anlar oluyor. Eyüpspor maçında 2-1 öndeyken çok rahattık. Üçüncü golü atmak için rakip kaleye rahat bir şekilde gittik. Atamayınca kalemizde golü gördük. Bu golü yememizin nedeni savunma görevimizi yapmamamızdı. Geliştireceğimiz şeylerden biri de bu" diye konuştu.

Buruk, sakatlığı bulunan futbolcuların geri dönüşleriyle ilgili de, "Abdülkerim en yakın dönecek oyuncu. Bugün antrenmanda yer almayacak. Yarınki durumuna bakacağız. Sivasspor maçı için zor görünüyor. Jakobs'un dönüşü Malmö maçı veya sonrası hedeflerden biri. Onu da en sağlam şekilde kullanmak istiyoruz. Kaan Ayhan'ın da herhalde 2-3 haftalık süreci var. Elimizde çok önemli oyuncular var. Hepsine çok güveniyorum. Yusuf Demir'in de bir sakatlığı var. O da son 2 maçta kadroda yer almadı. O da en yakın zamanda yeniden başlayacak. İyi çalışıyordu, oynayabileceği dönemde bir sakatlık geçirdi. O da bir an önce dönmesini istediğimiz oyunculardan biri" dedi.

Buruk, bu sezonki bazı maçlarda rakiplerinin iyi bitiricilik sergilediğini dile getirerek, "Verdiğiniz pozisyon ve yediğiniz gol sayısı önemli. Eyüpspor maçında kalemize gelen 5 şutun 2'si gol oldu. Rakiplerin iyi bitirmesi de bazen işimizi zorlaştırıyor. Geçen sezon rakibimize daha çok pozisyon verip, daha az gol yediğimiz maçlar var. Bu sezon az pozisyon vermemize rağmen fazla gol yedik. RFS, Elfsborg, Tottenham maçlarında bunu yaşadık. Yediğimiz gol sayısına takılmaktan çok oynadığımız futbol önemli. Ancak kesinlikle daha iyi savunma yapmamız gerekiyor. Tabii ki birinci önceliğimiz hücum etmek. Bir hücum takımıyız. Hücumda iyiyiz ama savunmayı da daha iyi yapabileceğimizi düşünüyorum. Burada eksiklerimiz çok önemli. Daha az oyuncumuzun olduğu bazı mevkilerde sakatlık yaşadık. Sağ ve sol bek alternatiflerimiz daha az ve Kaan ile Jakobs sakatlık yaşadı. Şimdi de elimizdeki oyuncularla en iyisini yapmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk, Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in takımının başarısı için çok iyi bir şekilde mücadele ettiğini söyledi.

Sarı-kırmızılı çalıştırıcı, takımın genelinin Osimhen'in anlayışını benimsemesi durumunda önlerinde kimsenin duramayacağını vurgulayarak, "Takım için çok çalışıyor. Hem skor üretiyor hem asist yapıyor. Çok formda ve çok iyi gidiyor. Bize hem Avrupa Ligi'nde hem de Süper Lig'de önemli katkı verdi. Gol atması, asist yapmasından çok takımı için oynaması, gerektiği yerde kendi atabileceği golü arkadaşına attırmaya çalışması önemli. Bu kafa yapısını hepimiz aynı anda ortaya koyduğumuzda Galatasaray'ın önünde kimsenin duramayacağını düşünüyorum" dedi.