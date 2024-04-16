Spor

- Okan Buruk: "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak"

ANTALYA - Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, deplasmanda Alanyaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ilk yarısında rakibin daha konsantre olduğunu, ikinci yarıda gollerle birlikte performanslarının arttığını ifade etti. Takımın geniş kadrosunu da değerlendiren Buruk, oyuncuların oynadıkları zaman daha mutlu olduklarını belirtti. Ligde kalan 6 maçta galip gelerek şampiyon olmak istediklerini dile getiren Buruk, "Zorlu bir deplasmandı. Çok formda bir takıma karşı oynadık. Son 4 maçını kazanmış, özellikle iç sahada da uzun zaman kaybetmeyen bir takımdı. Maçın başlangıcı rakibimiz biraz daha bize göre daha konsantreydi. Bizim ilk yarıdaki oyunumuz tabii ki daha hızlı, daha akıcı ve rakip kaleye daha çok zor olmamız gerekirdi. Galatasaray takımı her maçı kazanmak için oynar ve bu kazanmak için oynamayı da sahada daha net bir şekilde ilk yarıda göstermemiz gerekirdi. Bizim açımızdan çok iyi bir ilk yarı geçmedi ama ikinci yarı özellikle golle birlikte performansımız arttı. Özellikle söylediğim gibi gol bazen çok fazla şeyi değiştiriyor. Golün verdiği güven arkadan ikinci gol, devamında hem rakibin 10 kişi kalması hem oyun içerisinde daha iyi yerleşmemiz, devamında 3 ve 4. gol oldu. Önemli bir galibiyet kazandık. Burada oyuncularımı tebrik ediyorum. Oyuna başlayan, devam eden, giren, girmeyen hepsi bizim için önemli, hepsi değerli. Çok geniş, çok iyi kadroya sahibiz. Bu kadro içerisinde tabii ki oynamalar, oynamamalar, girmeler, çıkmalar oluyor. Oyuncuların da üzüntüleri olabiliyor. Oynadıkları zaman tabii ki her oynayan oyuncu daha mutlu. Oynamayan oyuncu psikolojik anlamda daha zor oluyor onlar için. Tek hedefimiz Galatasaray'ı şampiyon yapmak. Bunun için de 6 maç kaldı. Bu 6 maçı da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Şampiyonluk yolunda önemli adımlar atıyoruz. Bugün de bunlardan bir tanesiydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Alanyasporlu oyuncuları da tebrik etmek istiyorum. İyi bir takım, iyi bir hocaya sahipler. Bugün şanssız bir şekilde Fatih Tekke dışarı gönderilmek zorunda kaldı hakem tarafından. Alanı terk ettiği için herhalde yapıldı ama çok önemli, çok değerli. Fatih Tekke de kalite olarak, karakter olarak da hepimizin çok sevdiği, hocalığını beğendiğim biri. Ona da geçmiş olsun demek istiyorum" dedi.

"Benim ağzımdan yazılmayanlara itibar etmemek lazım"

Bir basın mensubunun Süper Kupa'daki Fenerbahçe maçıyla ilgili sorusuna cevap veren Okan Buruk, sadece kendi açıklamalarına itibar edilmesi gerektiğini söyledi. Buruk, "Aslında benim net bir açıklamam olmadı. Net açıklamaları maç sonrası veya kendi kanalımız üzerinden yapıyorum. Bunun dışında benim ağzımdan bir şey yazıldığı zaman bunlara bir yandan çok itibar etmemek lazım, bir yandan da doğruluk payı var onun içerisinde. Bizim maç öncesi düşüncemiz rakibimizin ne yaptığını, nasıl sahada başlayacağını bilmediğimiz için özellikle oyuncularımıza söylediğimiz şey orada eğer rakip duruyorsa, hareket etmiyorsa tabii ki topun dışarı atılması veya rakibe atılıp rakip tarafından dışına atılması gibiydi. Onun yanında oyun başladıktan sonra rakip de oyuna başlayınca normal bir maç oynanmaya başladı ve devamında bir gol geldi. O yüzden yani bunun tam açıklaması bizim açımızdan bu ama diğer anlamda benim cümlelerim değil. Ben herhangi bir açıklama yapmadım. Zaten dediğim gibi açıklamaları da ya burada ya antrenman öncesi yaparım. Bu zamana kadar hep bu tür açıklamalar yaptık. Bundan sonra da öyle olacak" şeklinde konuştu.

"Geçmişte ilk yabancı hakem gelsin diyen ilk kişi benimdir"

Maçın ilk yarısı ve ikinci yarısındaki performans farkı ve yabancı VAR hakemi ile ilgili sorulan bir soruya Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Bizim için hiç bir problem yok. Yarın sahada olur. Bizim için yine bir problem yok. Bu federasyonun alacağı karar. Federasyon ne karar alırsa biz buna uymak zorundayız. Erden Bey'in bir esprisi var. Robot hakem de olsa ona da tamam diyeceğiz ama bir yandan yabancı hakemlerle ilgili ben de daha önce söyledim. Geçmişte ilk yabancı hakem gelsin diyen ilk kişi benimdir. Bugün çok genç bir hakem vardı ve iyi bir maç yönetti. Yine alttan gelen genç hakemlerimiz iyi maçlar yönetiyorlar. Özellikle VAR odasının bu anlamda daha güçlü bir şekilde olması sahadaki hakemlerin işini de daha çok kolaylaştıracak. Ama bizim için bir şey fark etmiyor. Önemli olan sahada hakemler olsun ama Türk hakemlerine de bence hak ettiği değeri verelim. Onlara da uzun yıllar Türk futbolunu daha iyiye nasıl götürebiliriz bununla ilgili de destek vermek gerekiyor. Halil Umut Meler ve ekibi bence Avrupa'da muhteşem bir maç yönetti. Orada bu kadar iyi yönetebiliyorsa demek ki burada bizim içimizde de bir problem var. Türk hakemlerine de o güveni, o desteği, oradaki rahatlığı verdikten sonra onlar için de Türkiye'de maç yönetmek çok kolay olacak. Ama özellikle VAR odasıyla ilgili şu andaki yapılmış bir karar. Belki bütün maçlarla ilgili bu kararlar verilecek. Önümüzdeki sene bu anlamda yabancı hakemler olacak veya yabancı hakemle ilgili ne karar verilecek bilmiyorum. Ama biz hepsini kabul ediyoruz. Sahada ne oluyorsa her türlü sahadayız. Her türlü maçı oynamak istiyoruz ne olursa olsun. O yüzden Galatasaray olarak Türk futbolu için bu zamana kadar en iyisini hep yapmaya çalıştık. O yüzden bundan sonra da yine sahada olacağız, sahada kalacağız. Ne oluyorsa her türlü karara saygılıyız, destek olacağız. Her şey mükemmel değil. Türk futbolunda sadece Türk hakemleri kötüymüş gibi gösteriliyor."

"Kerem solda kötü oynamadı, taktiksel bir değişiklikti"

Alanyaspor maçının zorluğu ve değişiklikler ile ilgili gelen bir soruya ise Okan Buruk, "Alanyaspor gerçekten iyi futbol oynayan, futbol oynamaya çalışan, oyunun içerisinde olmaya çalışan bir takım. Bu hem Türk futbolu için önemli, değerli. Buradan da çok fazla oyuncu yetiştiriyorlar. Türk futboluna önemli oyuncular kazandırıyorlar. Alanyaspor bu anlamda değerli. Biz de rakibimiz ile ilgili bir plan yapıyoruz, hazırlık yapıyoruz. Ona göre de aslında bugün rakibimizin iki kanat oyuncusunun çok hızlı olması, hücuma direk koşularla gitmesiydi. Onun da defansif gücünü kullanmak istedik. İkinci yarı kalanla da oyun kurma ve hücumda daha çok pas ve orta gücünü kullanmak istedik. O yüzden ilk maçı olduğu için tabi biraz zorlandık ama yine hem kalan hem bize çok önemli destek verecekler. Kerem solda kötü oynamadı, taktiksel bir değişiklikti. Orada Ziyech sağ ayakla oyun içerisine alıp Barış'ı da biraz daha hem koşucu hem bire birini hem kafa toplarını kullanmak istedik. Bu da ikinci yarı işimizi çözdü. Yani planlarımız istediğimiz gibi gitti. Çok da önemli, değerli bir galibiyet aldık" şeklinde yanıt verdi.