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Okul Sporları Yıldızlar Tekvando Erkekler-Kızlar Grup Müsabakaları, Kırşehir'de başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Aşıkpaşa Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara Adana, Aksaray, Ankara, Bolu, Eskişehir, Hatay, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mersin, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat'tan 400'ün üzerinde sporcu ve antrenör katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan organizasyonun açılış töreninde konuşan Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, sporculara başarı diledi.

Gençlerin hayal kurup çalışarak başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını aktaran Şahin, "Gelecek gençlerindir. Size tecrübemiz ise bıkmadan okumak ve çalışmak derim. Hayat gelecek zamanda devam ediyor. Sporu sadece yenme ve yenilme aracı olarak görmeyelim, yendiğiniz zaman çok abartmayın. Bu gençlik inandığı zaman dünyanın en güçlü gençliğidir. Ki bu gençlik tekvandoda Avrupa ve dünya şampiyonu oldu takım halinde." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de Kırşehir'de 16 ilden gençlerin katılımıyla, önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, sporcuların ve antrenörlerin centilmenlik içinde müsabakaları gerçekleştirmesi temennisinde bulundu.

İlk gün müsabakalarında dereceye giren sporculara ödülleri, federasyon başkanı Şahin ve protokol üyelerince takdim edildi.

Organizasyon, 5 Nisan Cuma günü sona erecek.