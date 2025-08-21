Olaigbe: Trabzonspor\'da Olmak Doğru Karar

TRABZONSPOR'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, " Trabzonspor'a gelmek benim adıma çok doğru bir karar oldu. Bu karardan dolayı çok mutluyum" dedi.

Trabzonspor'un yeni transferi Kazeem Olaigbe, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Kazeem Olaigbe, kulübün kendisine ilgisini ilk kez arkadaşı Felipe Augusto'dan duyduğunu belirterek, "Sosyal medyaya girdiğimde gerek takip istekleri gerek gelen mesajlarla bana olan ilgiyi gördüm. Felipe ile bu görüşmeyi yaptıktan sonra dedim ki, 'Gerçekten çok olumlu bir yerdeyim' Felipe, kulüp hakkında, şehir hakkında ve insanlar hakkında çok güzel şeyler söyledi. Taraftarların burada futbolu ve takımı ne kadar çok sevdiğini anlattı. Bu da bir oyuncuyu en çok etkileyen faktörlerden bir tanesi. Benim buraya gelişimde de çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.

'HÜCUMDA TAKIMA KATKI VERECEĞİM'

En güçlü yönü hakkında konuşan Olaigbe, "Özellikle hücum alanında bire birlerde topu aldığımda önümdeki savunma oyuncusunu çalımlayarak gollerle, asistlerle veya vereceğim paslarla katkı sağlayacağımı umuyorum. Her oyuncunun zayıf noktaları vardır, benim de var. Belki bunlar arasında savunmaya yardımcı koşular ya da gelen oyuncuyu takip edişim olabilir ama bunlar üzerine çalışıp geliştireceğim şeyler. Antrenmanlarda yüzde yüzümü verip gelişmeye çalışıyorum. Buraya geldiğim ilk gün hocamızla bir sohbet toplantısı yaptık. Orada da güzel şeyler söylemişti bana. Hem saha içinde hem saha dışında kendisinden çok önemli şeyler öğreniyorum. Çok iyi bir hoca olduğunu düşünüyorum ve kendisi ile iyi bir ilişkimiz var" diye konuştu.

'ŞİMDİYİ KONUŞMA TARAFTARIYIM'

Olaigbe, gelecek planlarıyla ilgili sorulan soruya, "Ben aslında gelecekten çok şimdiyi konuşma taraftarıyım. Şu an Trabzonspor'dayım ve buraya yüzde yüzümü vermeye çalışıyorum. Bulduğum her fırsatta, bu formayı giydiğim her saniye elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Geleceği konuşmaktan çok anı konuşmayı tercih ediyorum. Önceliğim buraya öncelik vermek. Geleceği daha sonra konuşuruz" yanıtını verdi.

'DOĞRU BİR KARAR VERDİM'

Transfer kararından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Olaigbe, "Türkiye Süper Ligi çok iyi bir lig. Fransa ile karşılaştıracak olursam buranın daha agresif bir lig olduğunu söylemem lazım. Trabzonspor özelinde ise buradaki oyuncuların oynama isteği olduğunu görebiliyorsunuz. Ligde çok kaliteli oyuncular var. Bizim takımımız da çok kaliteli bir takım. Bu oyuncu grubuyla daha fazla karşılaşmaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Trabzonspor'a gelmek benim adıma çok doğru bir karar oldu. Bu karardan dolayı çok mutluyum. Sol kenarda oynamak rahat ettiğim bir pozisyon. Sağ ayaklı bir oyuncu olarak hem sol hem de sağ kanatta oynayabiliyorum. Aslında mevzu sadece oynamak değil, sahada yüzde yüzünü vermektir. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" dedi.

'TARAFTARLARIN SEVGİSİ BANA GÜÇ VERİYOR'

Taraftarların desteğiyle ilgili düşüncelerini paylaşan Olaigbe, "Trabzon'a ilk geldiğimde taraftarlarımızın desteğini görmek, benden beklentilerini bilmek benim adıma inanılmaz bir duyguydu. Bu karşılama için taraftarlarımıza çok teşekkür ederim. Ben de sahada olduğum her saniye elimden gelenin en iyisini yapmak için savaşacağım. Bu sevgiye karşılık vermeye devam edeceğim. "Yemekler harika. Türk yemeklerinin zaten iyi olduğunu biliyordum, buraya geldiğimde de hepsini çok sevdim" diye konuştu.

TRABZONSPOR'DA ANTALYASPOR MAÇI HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

Trabzonspor, Süper Lig'in 3'üncü haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 20 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Antrenmanın basına açık bölümünde dinamik ısınma hareketleri gerçekleştiren bordo-mavili futbolcular daha sonra dayanıklılık çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları bulunan Anthony Nwakaeme ile Onuralp Çevikkan, katılmadı.

Bordo-mavili takım, yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.