Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti - Son Dakika
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Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti

06.03.2022 21:14
Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti

Fenerbahçe -Trabzonspor karşılaşmasında 17. dakikada İrfan Can Kahveci'nin kırmızı kart gördü. Sarı-lacivertliler, 22. dakikada Nwakaeme'nin attığı gole 71. dakikada Zajc'la cevap verdi ve Kadıköy'de puanlar paylaşıldı.

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geldi. Başından sonuna kadar büyük bir heyecana sahne olan mücadele 1-1 eşitlikle sona erdi.

KIRMIZI KART VE GOL

Oldukça tempolu başlayan mücadelenin 17. dakikasında İrfan can Kahveci, Siopis'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertliler bu kırmızı karttan 5 dakika sonra 22. dakikada Nwakaeme'nin attığı golle 1-0 yenik duruma düştü ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

HAKEM ZORBAY KÜÇÜK'E SALDIRI GİRİŞİMİ

İlk yarıyı bitiren düdüğü çalmasının ardından bir Fenerbahçe taraftarı sahaya dalarak hakem Zorbay Küçük'e saldırı girişiminde bulundu. Taraftarı Serdar Aziz, Mert Hakan ve Altay güçlükle tutarken büyük bir facianın eşiğinden dönüldü.

ZAJC SKORA DENGEYİ GETİRDİ

İkinci yarıya 10 kişi Fenerbahçe etkili başlarken, Trabzonspor hızlı ataklarla etkili olmaya çalıştı. Sarı-lacivertliler 71. dakikada Mert Hakan'ın kullandığı serbest vuruşa yükselen ve düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderen Zajc'le skora dengeyi getirdi mücadelede başka gol olmayınca maç 1-1 sona erdi.

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Son Dakika Spor Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti - Son Dakika
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