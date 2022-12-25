Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu

25.12.2022 12:33

Oyuncu Can Yaman'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la birlikte olan İtalyan spiker Diletta Leotta, paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Yılbaşı pozu beğeni üstüne beğeni alıyor.

Dünyanın en güzel kadınları arasında gösterilen ve oyuncu Can Yaman'la aşk yaşayan Dilatta Leotta, sadece İtalya'da değil ülkemizde de tanınan bir isim.

Can Yaman'la yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'la birlikte olan Dilatta Leotta, sosyal medyada oldukça aktif. Güzel suncusu son olarak Noel öncesi yaptığı paylaşımla büyüledi.

Leotta'nın bej rengi elbisesiyle yayınladığı fotoğraflar binlerce beğeni alırken, takipçileri paylaşıma yorum yağdırdı.

Bir süredir Karius ile birlikte olan Diletta da spor sektöründe yer alıyor. Eskiden Sky Sports İtalya'da Serie B programı sunan Diletta Leotta, şimdilerde DAZN'da Serie A programı yapıyor.

İşte güzel spikerin diğer paylaşımları;

YORUMLAR
500
İtalya'da mahkemeden, L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenmesi kararı İtalya'da mahkemeden, L'Aquila depremi mağdurlarına tazminat ödenmesi kararı İtalya'da sağ hükümetin hazırladığı bütçe parlamentodaki ilk sınavını geçti İtalya'da sağ hükümetin hazırladığı bütçe parlamentodaki ilk sınavını geçti

Diletta Leotta, Loris Karius, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika


Son Dakika
12:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı müjde merakla bekleniyor! İlk ipuçları şimdiden geldi
11:48 Icardi, Wanda Nara'yı hemen unuttu! Yeni sevgilisi fiziğiyle mest etti
11:48 Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı
11:39 Rüşvetçi Yunan vekilin hapishane yemekleri ortaya çıktı! Menü duyanları şaşkına çevirdi
11:37 Aldığı kilolarla gündem olan oryantal Tanyeli son halini takipçileriyle paylaştı
11:28 Türkiye'de sadece hayvanat bahçelerinde bulunan zebra için Ankara Müftüsü "Eti helaldir" dedi!
11:04 Fenerbahçe neden yenildi? Trabzonspor maçının ardından bomba Jorge Jesus iddiası
10:56 Şaşkınlık yaratan gelenek! Düğünden sonra gerdek için hazırlanan odaya gelinin annesi de giriyor
10:37 Maltepe'de geri dönüşüm tesisinde işçilerin kaldığı konteynerlerde yangın başladı
10:19 Yılbaşında yapılacak zam öncesi Türkiye'den Gürcistan'a akın var! Fazla para ödemek istemeyenler uzun kuyruklar oluşturdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2022 12:35:54. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en güzel spor spikeri paylaşımıyla sosyal medyada çok konuşuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement