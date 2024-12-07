Paris Basketbol Liderliğini Sürdürüyor

Spor

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haftayı birer galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko, iki maçına da İspanya'da çıktı. Sarı-lacivertliler, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Baskonia maçını 88-76 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk oldu. Güçlü rakibini Nigel Hayes-Davis'in 33 sayı kaydettiği maçta 82-70 yenen sarı-lacivertli takım, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise haftanın ilk maçında Almanya ekibi Bayern Münih'i İstanbul'da 101-90 yendi. Lacivert-beyazlılar, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris'e 85-72 kaybetti. Anadolu Efes, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada bitirdi.

Paris Basketbol'da rüya devam ediyor

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alan ve mütevazi bir kadrosu olan Paris Basketbol'un yükselişi sürüyor.

Geçen yıl BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetine imza attı.

Haftanın ilk maçında Maccabi Playtika'yı deplasmanda 93-81 yenen Fransız ekibi, 14. haftada ise zorlu Olympiakos deplasmanına gitti. Paris Basketbol, 15 bin taraftarı önünde 96-90 mağlup ettiği ligin favorileri arasında gösterilen Yunan ekibine sahasındaki ilk yenilgisini tattırdı.

Galibiyet sayısını 11'e yükselten Paris Basketbol, 12. haftada aldığı liderliği devam ettirdi.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u tek galibiyet aldı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, haftayı tek galibiyetle tamamladı.

Sahasında Barcelona'yı 90-89 yenen Yunan ekibi, deplasmanda ise Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 91-73 kaybetti.

Son 4 maçında 3. kez mağlup olan Panathinaikos AKTOR, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Real Madrid'in düşüşü, Obradovicli Partizan'ın çıkışı sürüyor

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya ekibi Real Madrid'in kötü gidişi sürüyor.

Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan eflatun-beyazlılar, çift maç haftasında önce LDLC ASVEL'e, sonra da Fenerbahçe Beko'ya kaybetti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan ve 39 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid, bu sezon 14 maçta 8 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ise çıkışına devam etti. Ligde üst üste 6 yenilgi aldıktan sonra toparlanan Partizan, çift maç haftasını kayıpsız atlattı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

MVP'ler Nigel Hayes-Davis ve Maledon

Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.

Ligde çift maç haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

13. hafta

Anadolu Efes-Bayern Münih: 101-90

LDLC ASVEL: -Real Madrid: 80-78

Maccabi Playtika-Paris Basketbol: 81-93

Panathinaikos AKTOR-Barcelona: 90-89

Partizan-Zalgiris: 84-78

Baskonia-Fenerbahçe Beko: 88-76

Monaco-Olympiakos: 80-89

EA7 Emporio Armani Milan-Kızılyıldız: 101-86

Virtus Segafredo Bologna- ALBA Berlin: 88-90

14. hafta

Zalgiris-Anadolu Efes: 85-72

Maccabi Playtika-Barcelona: 86-88

Partizan-Panathinaikos AKTOR: 91-73

Bayern Münih-Baskonia: 94-80

Real Madrid-Fenerbahçe Beko: 70-82

Monaco-ALBA Berlin: 100-80

Olympiakos-Paris Basketbol: 90-96

Virtus Segafredo Bologna-Kızılyıldız: 87-94

EA7 Emporio Armani Milan-LDLC Asvel: 92-84

Puan durumu:

1 Takım O G M A Y AV P 1 Paris Basketbol 14 11 3 1211 1144 67 25 2 Fenerbahçe Beko 14 10 4 1114 1076 38 24 3 Olympiakos 14 9 5 1200 1131 69 23 4 Monaco 14 9 5 1203 1145 58 23 5 Bayern Münih 14 9 5 1247 1220 27 23 6 Panathinaikos AKTOR 14 8 6 1193 1164 29 22 7 EA7 Emporio Armani Milan 14 8 6 1222 1205 17 22 8 Barcelona 14 8 6 1180 1168 12 22 9 Zalgiris 14 8 6 1058 1048 10 22 10 Kızılyıldız 14 7 7 1173 1143 30 21 11 Anadolu Efes 14 7 7 1177 1177 0 21 12 Partizan 14 6 8 1133 1123 10 20 13 Real Madrid 14 6 8 1144 1149 4 20 14 Baskonia 14 6 8 1084 1114 -30 20 15 LDLC ASVEL 14 5 9 1141 1193 -52 19 16 Maccabi Playtika 14 4 10 1175 1224 -49 18 17 ALBA Berlin 14 3 11 1093 1268 -175 17 18 Virtus Segafredo Bologna 14 2 12 935 1090 -155 16 Haftanın maçı Anadolu Efes-Panathinaikos THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın en önemli maçı olarak Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR, karşılaşması ön plana çıkıyor. Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianikos AKTOR'u 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da konuk edecek. Fenerbahçe Beko ise haftanın açılış maçında geçen sezon play-off'ta elediği Monaco'yla 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek. THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının programı TSİ şöyle: 12 Aralık Perşembe: 20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa) (Ülker Spor ve Etkinlik) 21.00 Alba Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan) (Uber Arena) 22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Buesa Arena) 22.45 Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya) (Wizink Center) 22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail) (Sap Garden) 13 Aralık Cuma: 20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Basketbol Gelişim Merkezi) 22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Palau Blaugrana) 22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan) (Belgrad Arena) 23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa) (Astroballe)

Kaynak: AA