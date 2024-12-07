Paris Basketbol Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris Basketbol Liderliğini Sürdürüyor

THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol, 14. haftayı lider tamamladı. Fenerbahçe ve Anadolu Efes galip geldi.

07.12.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbolda Avrupa'nın kulüpler bazındaki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde Fransız temsilcisi Paris Basketbol liderliğini sürdürdü.

Lig formatında oynanan normal sezonda 18 takım, 13. hafta maçlarına salı ve çarşamba, 14. hafta karşılaşmalarına ise perşembe ve cuma günleri çıktı.

Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes haftayı birer galibiyetle tamamladı. Fenerbahçe Beko, iki maçına da İspanya'da çıktı. Sarı-lacivertliler, oldukça etkisiz bir oyun ortaya koyduğu Baskonia maçını 88-76 mağlup oldu ve bu sezon deplasmandaki ilk yenilgisini yaşadı.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci maçında ise Real Madrid'e konuk oldu. Güçlü rakibini Nigel Hayes-Davis'in 33 sayı kaydettiği maçta 82-70 yenen sarı-lacivertli takım, 14. maçında 10. galibiyetini elde ederek haftayı 2. sırada tamamladı.

Anadolu Efes ise haftanın ilk maçında Almanya ekibi Bayern Münih'i İstanbul'da 101-90 yendi. Lacivert-beyazlılar, Litvanya deplasmanında ise Zalgiris'e 85-72 kaybetti. Anadolu Efes, 14. haftayı 7 galibiyetle 11. sırada bitirdi.

Paris Basketbol'da rüya devam ediyor

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alan ve mütevazi bir kadrosu olan Paris Basketbol'un yükselişi sürüyor.

Geçen yıl BKT Avrupa Kupası'nı kazanarak THY Avrupa Ligi bileti alan Paris Basketbol, üst üste 10. galibiyetine imza attı.

Haftanın ilk maçında Maccabi Playtika'yı deplasmanda 93-81 yenen Fransız ekibi, 14. haftada ise zorlu Olympiakos deplasmanına gitti. Paris Basketbol, 15 bin taraftarı önünde 96-90 mağlup ettiği ligin favorileri arasında gösterilen Yunan ekibine sahasındaki ilk yenilgisini tattırdı.

Galibiyet sayısını 11'e yükselten Paris Basketbol, 12. haftada aldığı liderliği devam ettirdi.

Ergin Ataman'ın Panathinaikos'u tek galibiyet aldı

Türk başantrenör Ergin Ataman'ın çalıştırdığı son şampiyon Panathinaikos AKTOR, haftayı tek galibiyetle tamamladı.

Sahasında Barcelona'yı 90-89 yenen Yunan ekibi, deplasmanda ise Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan'a 91-73 kaybetti.

Son 4 maçında 3. kez mağlup olan Panathinaikos AKTOR, toplamda ise 6. yenilgisini yaşadı.

Real Madrid'in düşüşü, Obradovicli Partizan'ın çıkışı sürüyor

Sezon başında şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya ekibi Real Madrid'in kötü gidişi sürüyor.

Ligin en pahalı kadrolarından birine sahip olan eflatun-beyazlılar, çift maç haftasında önce LDLC ASVEL'e, sonra da Fenerbahçe Beko'ya kaybetti.

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde final oynayan ve 39 maçta sadece 7 yenilgi alan Real Madrid, bu sezon 14 maçta 8 defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa Ligi'ni en fazla kazanan başantrenör olan Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan ise çıkışına devam etti. Ligde üst üste 6 yenilgi aldıktan sonra toparlanan Partizan, çift maç haftasını kayıpsız atlattı ve üst üste 4. galibiyetini elde etti.

MVP'ler Nigel Hayes-Davis ve Maledon

Ligde çift maç haftasının "En Değerli Oyuncuları (MVP)" Fenerbahçe Beko'dan Nigel Hayes-Davis ile LDLC ASVEL'den Theo Maledon oldu.

LDLC ASVEL'in Real Madrid' 80-78 yendiği maçta Fransız oyun kurucu Maledon, 23 sayı, 7 ribaund ve 2 asistle 31 verimlilik puanı elde ederek 13. haftanın en etkili ismi olmayı başardı.

Avrupa Ligi'nde 14. haftada ise Fenerbahçe Beko'nun yıldızı Nigel Hayes-Davis, Real Madrid karşısında 33 sayı atıp, 4 ribaunt alarak 30 verimlilik puanı topladı ve haftanın MVP ödülünü elde etti.

Ligde çift maç haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar ve puan durumu şöyle:

13. hafta

Anadolu Efes-Bayern Münih: 101-90

LDLC ASVEL: -Real Madrid: 80-78

Maccabi Playtika-Paris Basketbol: 81-93

Panathinaikos AKTOR-Barcelona: 90-89

Partizan-Zalgiris: 84-78

Baskonia-Fenerbahçe Beko: 88-76

Monaco-Olympiakos: 80-89

EA7 Emporio Armani Milan-Kızılyıldız: 101-86

Virtus Segafredo Bologna- ALBA Berlin: 88-90

14. hafta

Zalgiris-Anadolu Efes: 85-72

Maccabi Playtika-Barcelona: 86-88

Partizan-Panathinaikos AKTOR: 91-73

Bayern Münih-Baskonia: 94-80

Real Madrid-Fenerbahçe Beko: 70-82

Monaco-ALBA Berlin: 100-80

Olympiakos-Paris Basketbol: 90-96

Virtus Segafredo Bologna-Kızılyıldız: 87-94

EA7 Emporio Armani Milan-LDLC Asvel: 92-84

Puan durumu:

1TakımOGMAYAVP
1Paris Basketbol14113121111446725
2Fenerbahçe Beko14104111410763824
3Olympiakos1495120011316923
4Monaco1495120311455823
5Bayern Münih1495124712202723
6Panathinaikos AKTOR1486119311642922
7EA7 Emporio Armani Milan1486122212051722
8Barcelona1486118011681222
9Zalgiris1486105810481022
10Kızılyıldız1477117311433021
11Anadolu Efes147711771177021
12Partizan1468113311231020
13Real Madrid146811441149420
14Baskonia146810841114-3020
15LDLC ASVEL145911411193-5219
16Maccabi Playtika1441011751224-4918
17ALBA Berlin1431110931268-17517
18Virtus Segafredo Bologna142129351090-15516

Haftanın maçı Anadolu Efes-Panathinaikos

THY Avrupa Ligi'nde 15. haftanın en önemli maçı olarak Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR, karşılaşması ön plana çıkıyor.

Anadolu Efes, eski başantrenörü Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathianikos AKTOR'u 13 Aralık Cuma günü İstanbul'da konuk edecek.

Fenerbahçe Beko ise haftanın açılış maçında geçen sezon play-off'ta elediği Monaco'yla 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.

THY Avrupa Ligi'nde 15. hafta maçlarının programı TSİ şöyle:

12 Aralık Perşembe:

20.45 Fenerbahçe Beko-Monaco (Fransa) (Ülker Spor ve Etkinlik)

21.00 Alba Berlin (Almanya)-Partizan (Sırbistan) (Uber Arena)

22.30 Baskonia (İspanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya) (Buesa Arena)

22.45 Real Madrid (İspanya) -Zalgiris (Litvanya) (Wizink Center)

22.45 Bayern Münih (Almanya)-Maccabi Playtika (İsrail) (Sap Garden)

13 Aralık Cuma:

20.30 Anadolu Efes-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan) (Basketbol Gelişim Merkezi)

22.30 Barcelona (İspanya)-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Palau Blaugrana)

22.30 Kızılyıldız (Sırbistan)-Olympiakos (Yunanistan) (Belgrad Arena)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Paris Basketbol (Fransa) (Astroballe)

Kaynak: AA

Anadolu Efes, Fenerbahçe, Basketbol, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris Basketbol Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:26 Esad rejimi Fırat Nehri’nin doğusundan çekildi Kontrol ettiği bölgeleri PKKYPG’ye bıraktı Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı
11:08 Suriye Milli Ordusu’nu yöneten ismin Bahçeli’yi ziyaret ettiği ortaya çıktı Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı
10:16 Muhalifler Dera ve Suveyda’yı da ele geçirdi Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
10:03 Ali Babacan: Türkiye’nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz
08:33 İstanbul’da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı
16:49 Sigorta sektöründe dev satın alma Sigorta sektöründe dev satın alma
16:36 Dursun Özbek’ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu Dursun Özbek'ten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu hakkında suç duyurusu
16:34 Suriye’nin başkenti Şam’ın merkezinde patlama Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezinde patlama
16:12 Simpsonlar’ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü Simpsonlar'ın bir kehaneti daha gerçeğe dönüştü
16:00 MİT’ten PKK’nın Suriye istihbaratına darbe MİT'ten PKK'nın Suriye istihbaratına darbe
15:54 Montella’dan olay sözler Verdiği örnek istifa bile getirebilir Montella'dan olay sözler! Verdiği örnek istifa bile getirebilir
15:49 2025’te kıdem tazminatında büyük değişiklik 2025'te kıdem tazminatında büyük değişiklik
15:47 AGİT Genel Sekreterliği’ne ilk kez bir Türk seçildi AGİT Genel Sekreterliği'ne ilk kez bir Türk seçildi
15:28 Rusya’dan Suriye’deki vatandaşlarına “Ülkeyi terk edin“ çağrısı Rusya'dan Suriye'deki vatandaşlarına "Ülkeyi terk edin" çağrısı
15:17 Türkiye Kupası’nda kura çekimi yapıldı Türkiye Kupası'nda kura çekimi yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2024 13:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Paris Basketbol Liderliğini Sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.