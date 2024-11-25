Pegasus, 10. İstanbul Kupası'nı Kazandı - Son Dakika
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Spor

Pegasus, 10. İstanbul Kupası'nı Kazandı

Pegasus, 10. İstanbul Kupası\'nı Kazandı

Kızlar Sahada organizasyonu tarafından düzenlenen 10. İstanbul Kupası'nı Pegasus Hava Yolları, finalde HDI Sigorta'yı penaltılarla yenerek kazandı. Turnuva, kız çocuklarının ve kadınların futbol yoluyla güçlenmesini amaçlıyor.

25.11.2024 11:54  Güncelleme: 12:06
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"KIZLAR Sahada" organizasyonu olan ve "Daha eşit, daha yeşil" sloganıyla gerçekleştirilen 10'uncu İstanbul Kupası'nı, grup maçları ve final maçları sonrası Pegasus Hava Yolları kazandı.

"Yapamazsın" diye kodlanan toplumsal cinsiyet kalıplarını kırmak, kız çocuklarının ve her yaştan kadının futbol yoluyla güçlenmesini sağlamak amacıyla; kız çocukları için futbol okulu, lise öğrencileri ve yetişkin kadınlar için turnuvalar, kız-erkek karma gruplar için futbol ve sosyal gelişim kampları ve spor kulüpleri, okullar ve firmalar için kurumsal eğitimler düzenleyen "Kızlar Sahada" organizasyonu olan 10'uncu İstanbul Kupası sahibini buldu.

Seyirci bilet gelirlerinin kız çocuklarının çevre ve sürdürülebilirlik eğitimi alması için bağışlandığı kupada, grup maçları ve final maçları dün İBB Beyoğlu Sütlüce Stadı'nda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Finale kalan HDI Sigorta ve Pegasus takımları finalde karşılaştı. 15'er dakikadan iki devre şeklinde oynanan maçı penaltılar sonucunda kazanan Pegasus kupanın sahibi oldu. Takımların kupalarını diğer takım oyuncularının elinden aldığı tören renkli görüntülere sahne oldu.

YÜKSEKTEPE: BİR ÇOK FEDAKARLIK VAR BURADA

Maç sonrası çok mutlu ve heyecanlı olduklarını belirten şampiyon takımın teknik sorumlusu Fatih Yüksektepe, "Biz bir buçuk senedir birlikteyiz. Heyecan çok üst seviyede. Böyle bir turnuvada kızların ön planda olduğu, kızların sahada mücadele ettiği emeklerini, terlerini feda ettiği ki bu arada bir çok fedakarlık var burada. Evli olanlar var, çocukları olanlar var ama hem çalışıp hem anne olup hem aile kurup burada gelip mücadele ediyorlar. Çok mutluyuz, onları tebrik ediyorum ben, onlarla gurur duyuyorum. Bizim için çok başarılı bir an"

TÖRET: HAYATIN HER ALANINDA OLDUĞU GİBİ SPORDA KADINLARLA İLGİLİ EPEY ZORLUK VAR

Takım Kaptanı Meltem Karahan Töret ise spora kadınların katılımını hakkında şöyle konuştu: "Hayatın her alanında olduğu gibi sporda kadınlarla ilgili epey zorluk var. Çocukları olanlar var. Bu kızın bir çocuğu var, onu bırakıp gelmek zorunda kalıyor. Teknik direktörümüz Sema onun çocuğu var. Köprücük kemiği çatladı, yine de burada bizimle. Biraz daha zor oluyor ama isteyince yapılıyor. Biz çok emek verdik çok mutluyuz şu anda, bu kadar söyleyebilirim"

CAN: EŞİTLİK İÇİN BURADAYDIK

Takım olarak bir araya geliş amaçlarının "Kızlar sahada" olduğunu belirten Ayça Can ise "Geçen sene katıldık ilk, ondan sonra takım olarak devam etmeye karar verdik. Yaklaşık bir buçuk yıldır bugüne hazırlanıyoruz. Eşitlik için buradaydık. Çok fazla emek var. Bütün takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım"

ÖCAL: AMACIMIZ FUTBOLLA BİRLİKTE KÜÇÜK KIZ ÇOCUKLARINI VE HER YAŞTAN KADINI GÜÇLENDİRMEK

"Kızlar Sahada" Kurucu Ortağı Kiraz Öcal ise bugüne kadar yılda bir kez düzenlenen turnuvanın önümüzdeki yıl, 2 kez düzenleneceği müjdesini vererek organizasyonun amacını ve yapısını şu şekilde anlattı: "Kızlar sahada" 2013 yılında "İstanbul Kupası" turnuvasıyla kurulan, başlayan bir sosyal girişim. Amacımız futbolla birlikte küçük kız çocuklarını ve her yaştan kadını güçlendirmek. Takım ruhu oluşturmak ve sahada bu deneyimi yaşamalarını sağlamak. Bu yıl 10'uncusunu düzenledik ve tamamladık bugün. Pegasus şampiyon oldu, çok mutluyuz, her şey çok güzel oldu"

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Pegasus, 10. İstanbul Kupası'nı Kazandı - Son Dakika

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