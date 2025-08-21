PFDK\'dan 8 Süper Lig kulübüne para cezası

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta oynanan maçlarla ilgili PFDK'ya sevkler sonrası 8 kulüp çeşitli sebeplerden dolayı para cezası aldı. Fatih Karagümrüklü futbolcu Maruis Tresor Doh ile Kocaelisporlu Samet Yalçın'a 2 maç men cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 21.08.2025 tarihli toplantısında aldığı kararlar şöyle:

"Galatasaray Kulübü'nün, Galatasaray - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribünü 107-206-207-208-407-408, Batı Tribünü 102, Güney Tribünü 120-422, Doğu Tribünü 213 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Galatasaray görevlisi Mehmet Emin Öztürk'ün, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fatih Karagümrük sporcusu Maruis Tresor Doh'un, 15.08.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Fatih Karagümrük Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Kocaelispor Kulübünün, 16.08.2025 tarihinde oynanan Kocaelispor- Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Kocaelispor Kulübü Sporcusu Samet Yalçın'ın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Göztepe'nin, 16.08.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün 206-207, Medicana Doğu Tribün Doğu 212-213-214, Güney Tribün Güney 219-220, Batı Tribün Batı 224 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT'nin 49/3. maddesi uyarınca 120 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 16.08.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Kuzey 209-210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, sportif ekipman talimatına aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Antrenörü Pedro Lui Ferreira Machado'nun, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT'nin 46/1. maddesi uyarınca 40 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor Kulübünün, 17.08.2025 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 17.08.2025 tarihinde oynanan Konyaspor-Gaziantep Futbol Kulübü Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Beşiktaş'ın, 17.08.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Eyüpspor Trendyol Süper Lig müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Spor Toto (Kuzey Alt) Tribün 107-108-109, Spor Toto (Kuzey Üst) tribün 408-409, Baba Hakkı (Doğu Alt) Tribün 116, Doğu Üst Tribün 416, Güney Alt Tribün 120-121, Güney Üst Tribün 423 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Beşiktaş'ın, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Trabzonspor'un, 18.08.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa-Trabzonspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT'nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kale Arkası Tribün Misafir G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Trabzonspor'un, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 220 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçının kararı ertelendi

Öte yandan 28 Nisan 2024 tarihinde oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakası ile ilgili "müsabaka sonucunu etkileme" ve "bahis" ihlalleri nedeniyle Hukuk Müşavirliği'nce 19.08.2025 tarihinde kurula yapılan sevkler ve ilgililerin idari tedbirin kaldırılması talepleri hakkında kurulca yapılan inceleme neticesinde 7 günlük savunma süresinin bitiminde tekrar idari tedbir kararlarının değerlendirilmek üzere idari tedbir kararlarının ve incelemenin devamına karar verildiği belirtildi. - İSTANBUL