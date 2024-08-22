PFDK'dan Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika
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PFDK'dan Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası

PFDK\'dan Göztepe\'ye 2 maç saha kapama cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç\'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Göztepe maçında yaşanan olaylar nedeniyle Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası verirken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u itmesi nedeniyle Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca, PFDK'nın bugünkü toplantısında diğer kulüplere de çeşitli cezalar verildi.

22.08.2024 20:51
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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Fenerbahçe maçında yaşanan olaylardan dolayı Göztepe'ye 2 maç saha kapama, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u itmesinden dolayı Göztepe görevlisi Fatih Özkan'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

PFDK'nın bugün yaptığı toplantı sonrası aldığı kararlar şöyle:

"- Konyaspor Kulübünün, 16.08.2024 tarihinde oynanan Konyaspor - Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Beysu Batı Tribünü Batı Alt VIP C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, tribüne seyircilerin görüşünü engelleyecek şekilde pankart asılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Konyaspor Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Galatasaray'ın, 16.08.2024 tarihinde oynanan Konyaspor-Galatasaray Trendyol Süper Lig müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,(oyçokluğu)

Kayserispor Kulübünün, 17.08.2024 tarihinde oynanan Kayserispor- Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu Batı Tribün Batı Alt C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Kayserispor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Tribün Alt C-D-E bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Sivasspor Kulübünün, 17.08.2024 tarihinde oynanan Kayserispor-Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Sivasspor Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün Güney Üst A-B bloklarında yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Göztepe'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının ve mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 2 maç saha kapama cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Doğu Tribünü 213,214, Batı Tribünü 224, Kuzey Tribünü 207, Güney Tribünü 219, Batı Vıp Tribünü 225 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Göztepe'nin, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 90 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Göztepe görevlisi Fatih Özkan'ın, akreditasyon talimatına aykırı eylemi ve rakip takım kulüp başkanına yönelik saldırısı nedeniyle neticeten 90 gün hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmasına,

Fenerbahçe'nin, 17.08.2024 tarihinde oynanan Göztepe-Fenerbahçe Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı ihtar cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Misafir Tribün 209 ve 210 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada Fenerbahçe Başkanı Yıldırım Ali Koç'un, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 504 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada Fenerbahçe idarecisi Burak Çağlan Kızılhan, müsabakanın devre arasında ve müsabakanın durmasına sebebiyet verecek şekilde müsabaka esnasında akredite edilmediği alanda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 336 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına,

Antalyaspor sporcusu Güray Vural'ın, 18.08.2024 tarihinde oynanan Beşiktaş - Antalyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına,

Gaziantep Futbol Kulübü'nün, 18.08.2024 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü- Samsunspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Güney Kale Arkası Alt Tribün D blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

RAMS Başakşehir FK'nın, 18.08.2024 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Batı Tribün Batı Vip Üst B blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verilmiştir." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor PFDK'dan Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: PFDK'dan Göztepe'ye 2 maç saha kapama cezası, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a 90 gün hak mahrumiyeti cezası - Son Dakika
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