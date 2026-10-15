Play-Off yarışındaki Karşıyaka, eski golcüleri Ömer Faruk ve Fatih'ten katkı bekliyor - Son Dakika
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Play-Off yarışındaki Karşıyaka, eski golcüleri Ömer Faruk ve Fatih'ten katkı bekliyor

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Play-Off yarışındaki Karşıyaka, eski golcüleri Ömer Faruk ve Fatih\'ten katkı bekliyor
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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanıp Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka, Ömer Faruk ve Fatih'ten katkı bekliyor. Ömer Faruk ilk 5 maçta 1 gol atabildi; bel sakatlığı yüzünden ilk 6 maçı kaçıran Fatih'in pazar günü Ayvalıkgücü deplasmanında oynayabileceği öğrenildi.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta son iki maçını kazanarak Play-Off yarışına ortak olan Karşıyaka geçen sezonlarda takımın skor yükünü çeken golcüleri Ömer Faruk Sezgin ve Fatih Taşdelen'in eski performanslarını arıyor. Geçen sezon ilk yarıda cezalı olduğu için forma giyemeyen Ömer Faruk, ikinci devrede 16 maçta 16 golle müthiş bir grafik sergiledi. Ömer Faruk bu sezon ise ilk haftalarda bekleneni bir türlü veremedi. İlk 5 maçta 11'de forma giyerek 1 gol atabilen 27 yaşındaki futbolcu son hafta Eskişehir Anadolu önünde ilk kez kulübeye çekildi.

Kadrodaki yerini 20 yaşındaki Eren Arda'ya kaptıran Ömer Faruk ikinci yarıda oyuna dahil olup tabelayı değiştiremedi. Yeşil-kırmızılılarda 2022-2024 yılları arasında forma giyen Fatih Taşdelen en golcü dönemini geçirdi. Karşıyaka formasıyla o dönem 74 maçta çıkan futbolcu 33 gol attı. Geçen sezon İnegöl Kafkasspor'da şampiyonluk yaşadıktan sonra yuvaya dönen 30 yaşındaki Fatih belindeki sakatlık yüzünden henüz forma giyemedi. İlk 6 maçı kaçıran Fatih'in pazar günü Ayvalıkgücü deplasmanında iğneyle son bölümde oynayabileceği öğrenildi. Karşıyaka ileri uçta form tutacak Ömer Faruk ve sahalara sağlıklı dönecek Fatih'ten büyük katkı bekliyor.

Kaynak: DHA
KarşıyakaFutbolPazarSporSon Dakika

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