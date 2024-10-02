RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

RAMS Başakşehir, Rapid Wien\'e 2-1 mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, lig etabının ilk haftasında konuk ettiği Avusturya temsilcisi Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu. Turuncu-lacivertli takım, ikinci hafta karşılaşmasında Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

02.10.2024 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz RAMS Başakşehir, lig etabının ilk hafta maçında Avusturya temsilcisi Rapid Wien'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, rakibine 2-1 mağlup oldu.

İLK YARIDA KARŞILIK GOLLER

Konuk takım Rapid Wien, 43. dakikada Louis Schaub'un attığı golle 1-0 öne geçti. Temsilcimiz ise bu gole 45+2. dakikada Krzysztof Piatek ile karşılık verdi. Böylelikle ilk yarı 1-1 beraberlikle tamamlandı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

SCHAUB YİNE SAHNEYE ÇIKTI

Avusturya temsilcisinde Louis Schaub, ikinci yarı başlar başlamaz bir kez daha sahneye çıktı. 46. dakikada yeniden fileleri havalandırmayı başaran Schaub, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak Rapid Wien'i 2-1 üstünlüğe taşıdı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

RAPID WIEN'İN GOLÜ OFSAYTA TAKILDI

Rapid Wien, dakikalar 72'yi gösterirken bir gol daha bularak skoru 3-1'e getirdi. Matthias Seidl'in pasında topu ağlarla buluşturan Drena Beljo'nun golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Asisti yapan Seidl'in golden önce aldığı pasta RAMS Başakşehir savunmasının önünde kalarak ofsaytta olduğu tespit edildi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca konuk takım, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu

SIRADAKİ RAKİP

UEFA Konferans Ligi'nin lig etabına mağlubiyetle başlayan temsilcimiz RAMS Başakşehir, 2. hafta karşılaşmasında 24 Ekim günü saat 19.45'te Slovenya ekibi NK Celje ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Rapid Wien ise aynı gün ve aynı saatte Ermenistan takımı Noah'ı ağırlayacak.

Rapid Wien, Başakşehir, Avusturya, Konferans, Slovenya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • sudem meliss:
    Ne beklersin Başakşehir den 3-4 golmü ataydı böyle kayarlar işte 7 5 Yanıtla
  • Mauro Sicardi:
    Reziller 5 3 Yanıtla
  • Yusuf Çarman:
    Bu ülkede İstanbul olmasa somaliden beter oluruz. Ekonomi futbol ülkeyi sırtlıyor. 3 5 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    rezil top oynadılar 6 1 Yanıtla
  • Süleyman Işık:
    birinci bölgede zamanı bitirdi başakşehir 2 1 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    sen canım cicim dersin öyle olay acımaz cart diye geçirir 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:07 Bahçeli’den Davutoğlu’na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var. Bahçeli'den Davutoğlu'na: Zat-ı alinizin bu dönemde çok önemli birikiminize ihtiyacı var.
22:45 CHP lideri Özel’den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak CHP lideri Özel'den İmamoğlu çıkışı: Bence siyasi yasak istinafta onaylanacak
22:09 İsrail Kabinesinden ’İran’ kararı İsrail Kabinesinden 'İran' kararı
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
10:50 İsmail Kartal Süper Lig’e geri dönüyor İsmail Kartal Süper Lig'e geri dönüyor
10:47 Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor Altın fiyatlarında düşüş devam ediyor
10:33 Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu Havaalanında meydana gelen patlama sonucu 7 metrelik çukur oluştu
10:18 Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu Angelina Jolie, erkek arkadaşı İngiliz rapçi Akala ile ilişkisini Instagram üzerinden resmen duyurdu
10:11 FETÖ’cü hakim Mustafa Karatay, Ankara’da saklandığı evde yakalandı FETÖ'cü hakim Mustafa Karatay, Ankara'da saklandığı evde yakalandı
10:07 İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu İran, ülke genelinde tüm uçuşları yarına kadar durdurdu
09:57 Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi Lübnan sınırına daha fazla asker yollayan İsrail, 24 köyün boşaltılmasını istedi
09:55 Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel’e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 00:19:34. #1.11#
SON DAKİKA: RAMS Başakşehir, Rapid Wien'e 2-1 mağlup oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement