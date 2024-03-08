RAMS Park\'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor\'u 6-2 yendi

Gursel kalen: Bu Baylokcu tff başkanı ve ekibi gitmediği sürece bu böyle devam edecek. Futbol izlemeye gerek yok. Ben iptal ettirdim. Hem para verip hem de psikolojimi bozduramam. Faul sonucu gol oluyor ne VAR devreye giriyor ne de rakip takım doğru dürüst itiraz ediyor. Maç başlamadan her şey yazılıp çizilmiş. 1 2