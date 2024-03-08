Lider Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaştı. 8 gollü maçı sarı-kırmızılılar 6-2 kazandı.
Mücadelenin gol perdesini 9. dakikada Derrick Köhn açtı. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda savunma ön direkte topu uzaklaştırdı. Ceza sahası yayında top önüne düşen Köhn gelişine şutunu çekti ve top ağlara gitti.
31. dakikada Icardi sol kanattan topla geldi ve pasını Zaha'ya verdi. Ceza sahası içinde topla buluşan Zaha bekletmeden şutunu çekti. Kaleci Gökhan'ın çıkardığı topta altı pasın içinde önüne düşen topu Torreira ağlara gönderdi. Durum 2-0 oldu.
39. dakikada Shelvey'in pasında orta alanda topu alan Höjer 30 metreden sağ köşeye sert şutunu çekti ve farkı bire indirdi. Durum 2-1 oldu.
Mücadelenin ilk yarısının bitmesine 5 dakika kala sahneye çıkan Kerem Demirbay, 41 ve 45. dakikalarda ceza sahasının dışından 2 şık gol atarak skoru 4-1'e getirdi. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı.
Mücadelenin ikinci yarısında 61. dakikada Olawoyin ile Rizespor farkı yeniden ikiye indirdi. Höjer'in kullandığı serbest vuruşta baraja çarpan top ceza sahasındaki Olawoyin'in dizine çarptı ve Muslera'yı yanıltarak ağlarla buluştu.
Rizespor'un attığı golden 1 dakika sonra Galatasaray penaltı kazandı. Penaltıda topun başına geçen Kerem Demirbay kendi sağına doğru düzgün bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.
Mücadelenin 85. dakikasında baskısını sürdüren Galatasaray, yıldız golcüsü Mauro Icardi'nin kaydettiği golle durumu 6-2 yaptı. Mücadele bu skorla tamamlandı.
Son Dakika › Spor › RAMS Park'ta gol şov! Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 yendi - Son Dakika
Galatasaray'ın yıldız orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Rizespor galibiyetinin ardından mutluluğunu dile getirdi. Torreira, formayla attığı ilk golünü beklediğini ve takım performansını da önemsediğini belirtti. Geçen sezon transfer olan Uruguaylı oyuncu, bu sezon 37 maçta forma giyerken 1 gol atıp 2 asist yapmayı başardı.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Boluspor, kendi sahasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Maçta Boluspor'un gollerini Jefferson (12. dakika) ve Talha Ülvan (kendi kalesine 57. dakika) kaydederken, Bitexen Giresunspor'un tek golünü Talha Ülvan (48. dakika) attı. Sarı kartlar ise Bitexen Giresunspor'dan Ertuğrul Şenlikoğlu ve Talha Ülvan'a çıktı.
Galatasaraylı futbolcu Kerem Demirbay, Çaykur Rizespor maçının ardından sarı-kırmızılı taraftarlara 3'lü çektirdi. Galatasaray'ın 6-2'lik galibiyetinin ardından Kerem Demirbay, kale arkasındaki tribünlerde bulunan taraftarların isteğini kırmayarak 3'lü çektirdi.
Galatasaray'ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Çaykur Rizespor maçında attığı golle bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 15'e yükseltti. Icardi'nin toplam gol sayısı ise 21 oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u evinde ağırladığı maçı kazanarak sahasındaki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı. Sarı-kırmızılılar, son olarak geçtiğimiz sezonun 2. haftasında Giresunspor'a yenilmişti ve o günden bu yana oynadığı 32 lig maçında sadece 2 beraberlik alarak 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu sezon evinde oynadığı 15 maçtan da 3 puan çıkardı ve sahasında puan kaybetmeyen tek takım oldu.
Galatasaray, Süper Lig'de Hatayspor'a yenildikten sonra oynadığı 17 karşılaşmada kaybetmedi. Son 10 maçını da kazanan sarı-kırmızılılar, liderliklerini sürdürdü ve puan farkını 5'e çıkardı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig'de iç sahadaki üst üste 18 galibiyetle, Rumen teknik adam Mircea Lucescu'nun galibiyet serisini yakaladı. Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek evinde oynadığı son 18 Süper Lig karşılaşmasını kazandı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Çaykur Rizespor'u 6-2 mağlup ederek bu sezon ilk kez 6 gol attı. Sarı-kırmızılılar liderliklerini sürdürdü.
Galatasaray, Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2 yenerek liderliğini sürdürdü. Kerem Demirbay'ın hat-trick yaptığı maçta Galatasaraylı taraftarlar, "Fener Ağlama" tezahüratlarıyla sevinçlerini dile getirdi.
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