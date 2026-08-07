Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor - Son Dakika
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Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor

Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul\'a geliyor
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2027 İspanya Süper Kupa maçlarının şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacağı iddia edildi. Gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre organizasyonda Real Sociedad-Real Madrid ve Barcelona-Atletico Madrid yarı final karşılaşmaları oynanacak.

İspanya'nın dev kulüplerini İstanbul'a taşıyacak sürpriz bir gelişme gündeme geldi. Gazeteci Alfredo Martinez'in aktardığı bilgilere göre 2027 İspanya Süper Kupa maçları, şubat ayının ilk haftasında İstanbul'da oynanacak. Organizasyonun İstanbul'da düzenlenmesi halinde Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid ve Real Sociedad Türkiye'ye gelecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ

Dört takımın mücadele edeceği organizasyonda yarı final eşleşmeleri de netleşti.

  • Real Sociedad – Real Madrid
  • Barcelona – Atletico Madrid

Yarı final karşılaşmalarını kazanan iki takım, İspanya Süper Kupa'nın sahibi olmak için finalde karşı karşıya gelecek.

İSTANBUL'A BİR DEV ORGANİZASYON DAHA

Son yıllarda Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde oynanan İspanya Süper Kupa'nın İstanbul'a gelmesi, kentin uluslararası spor organizasyonları takvimine önemli bir organizasyon daha ekleyecek.

İddianın gerçekleşmesi halinde Türk futbolseverler, La Liga'nın en büyük kulüplerini aynı hafta içerisinde İstanbul'da izleme fırsatı bulacak. Organizasyona ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili gelişmelerin kısa süre içerisinde netleşmesi bekleniyor.

Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor

SON 25 YILDA İSTANBUL'DA OYNANAN FİNALLER

İstanbul, son 25 yılda Avrupa ve dünya futbolunun önemli finallerine birçok kez ev sahipliği yaptı.

25 Mayıs 2005 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Milan ile Liverpool karşı karşıya geldi. Normal süresi ve uzatma bölümü 3-3 sona eren mücadelede Liverpool, penaltı atışlarında rakibini 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu. Karşılaşma, "İstanbul Mucizesi" olarak tarihe geçti.

20 Mayıs 2009 – UEFA Kupası Finali

Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Shakhtar Donetsk, Werder Bremen'i uzatmalar sonucunda 2-1 mağlup ederek kupaya uzandı. Bu karşılaşma, organizasyonun "UEFA Kupası" adıyla oynanan son finali oldu.

13 Temmuz 2013 – FIFA U-20 Dünya Kupası Finali

Türk Telekom Arena'da Fransa ile Uruguay karşı karşıya geldi. 0-0 sona eren mücadelenin ardından Fransa, penaltı atışlarında 4-1 kazanarak şampiyonluğa ulaştı.

14 Ağustos 2019 – UEFA Süper Kupa Finali

Beşiktaş Stadı'nda Liverpool ile Chelsea karşılaştı. 2-2 sona eren mücadelenin ardından Liverpool, penaltı atışlarında 5-4 kazanarak kupanın sahibi oldu.

10 Haziran 2023 – UEFA Şampiyonlar Ligi Finali

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Manchester City, Inter'i 1-0 mağlup ederek tarihindeki ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.

20 Mayıs 2026 – UEFA Avrupa Ligi Finali

Beşiktaş Park'ta Freiburg ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Aston Villa, mücadeleyi 3-0 kazanarak şampiyon oldu.

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Son Dakika Spor Sıkı durun! Real Madrid ve Barcelona İstanbul'a geliyor - Son Dakika

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