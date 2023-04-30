Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde - Son Dakika
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Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde

30.04.2023 10:05

Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumcu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus'un sürekli rotasyon yaparak liderliği kaybettiğini belirten Dilmen, "Her oyuncunun her mevkide oynayacağını düşünmek bu ligi bilmemektir. Galatasaray biraz sallansa Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olabilecek maçlar kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Sivasspor'u 3-1'lik skorla geçen Fenerbahçe zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin rahat kazandığı mücadeleyi ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, TV8.5'ta değerlendirdi.

"FENERBAHÇE GÜLE OYNAYA ŞAMPİYON OLABİLECEK MAÇLAR KAZANIYOR"

Dilmen yaptığı değerlendirmede, "Fenerbahçe'nin puan ortalaması iyi ama Galatasaray'ın çok güçlü bir kadrosu var. Jesus sezon başında göze hoş gelen oyunu sürekli rotasyon yaparak kaybetti. Her oyuncunun her mevkide oynayacağını bilmek bu ligi bilmemektir. Galatasaray biraz sallansa Fenerbahçe güle oynaya şampiyon olabilecek maçlar kazanıyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarının tamamı şöyle:

"GALATASARAY'I YÜZDE YÜZ ETKİLEYECEKTİR"

"Uzun maratonlarda iki şeyden nefret ederim. Fenerbahçe yense, yenilse falan... Fenerbahçe'nin galibiyeti derbide Galatasaray'ı yüzde yüz etkileyecektir. Fenerbahçe şampiyonluk yarışında hala geride. En son kaybettiği maç Beşiktaş maçı. Böylesine travmatik sıkıntılardan sonra bu yarışta hala olmak kolay değildir. İki önemli rakibine kaybettiği halde seri yakalayıp yarışta durmayı başardı.

"ZORBAY KÜÇÜK İYİ MAÇLAR YÖNETİYOR"

Hesapta yokken Valencia'nın sakatlanmasıyla oyuna giren Rossi, enteresan bir golle takımını öne geçirdi. İrfan Can, taktik faul yapacakken Galatasaray maçındaki gibi kırmızı kart gördü. Kesinlikle doğru bir uyarı geldi VAR'dan. Zorbay Küçük iyi maçlar yönetiyor.

"MENTAL OLARAK EN YORGUN MAÇ SONLARINDAN BİRİNİ YAŞADI"

Premier Lig'de hata olmuyor mu? Zorbay Küçük oyunu oynatıyor. Bu futbolcu ve teknik adam için çok önemlidir. Psikolojik olarak çok zor bir maça gittiler. 4-5 maçtır böyle. Nasıl olsa yenerim havasıyla bir maça gitmek başka bir şeydir. Jorge Jesus mental olarak en yorgun maç sonlarından birini yaşadı. Maçta en az 3-4 oyuncu farklı mevkilere geçti. Peres ve Arao'yu taktik olarak çok başarılı buldum. Oyun içinde 0-0 gitmesine rağmen Valencia'dan sonra Jesus hemen sistemi değiştirdi.

"MAÇ BERABERE BİTSE NE OLURDU?"

Fenerbahçe çok fazla duran top vermeye başlayınca Jesus, Serdar Dursun'u oyuna aldı. Oyunun son bölümü ile ilgili hiçbir oyuncu hakkında yorum yapmak istemiyorum. İrfan Can arkadaşlarını herkesten fazla tebrik etmeli. İşler iyi giderken takımını 10 kişi bırakıyorsun. Maç berabere bitse ne olurdu?

"FENERBAHÇE SON 3 YILDA HERKESTEN ÖNDE"

Fenerbahçe geçen hafta 3-3'e yakalandı. Hocanın eksiklerini söyleyeyim. Eğer sen 2-0 öndeysen kontrataktan gol yiyemezsin. Puan ortalama istatistiklerine baktığımızda Fenerbahçe son 3 yılda herkesten önde.

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Rıdvan Dilmen'den Sivasspor maçı sonrası bomba Jorge Jesus tespiti: Bilmediği için böyle Rıdvan Dilmen'den Sivasspor maçı sonrası bomba Jorge Jesus tespiti: Bilmediği için böyle

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Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rıdvan Dilmen Sivasspor maçı sonrası Fenerbahçe'nin durumunu değerlendirdi: Fenerbahçe son 3 senede herkesden önde - Son Dakika
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