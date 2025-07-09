Rizespor\'da Zorlu Hazırlık Süreci

ÇAYKUR Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut, "En zor dönemleri yaşıyor, yönetimle takımı kurmaya çalışıyoruz. Stresli anlar yaşıyoruz. Şu an maçların başladığı günlerden daha stresli bir periyot içerisindeyiz. İnşallah güzel bir takım olur ve başarılı oluruz" dedi.

Süper Lig ekiplerinde Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürdü. Rize kampının son antrenmanına teknik direktör İlhan Palut yönetiminde çıkan yeşil- mavililer; ısınma, top çalma ve istasyon çalışması gerçekleştirdi. Antrenman öncesi teknik direktör İlhan Palut, saha kenarında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk etabı tamamladıklarını belirten Palut, "30 Haziran'dan beri tesislerimizde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün yapacağımız son antrenmanla da ilk etabı tamamlamış olacağız. 10 günlük bir çalışma sürecimiz oldu. 12-25 Temmuz arasında Erzurum kampında çalışmalarımıza devam edeceğiz. Hazırlık sürecini tamamlamış olacağız" diye konuştu.

'7 TRANSFER DÜŞÜNÜYORUZ'

Transfer çalışmaları hakkında da bilgiler veren tecrübeli teknik adam, "Takımdan ayrılan oyuncular oldu ve şimdiye kadar üç transfer yaptık. Furkan'ı aldık sağ bek bölgesine. Kaleye Erdem ve hücumun her bölgesinde kullanabileceğimiz Halil Dervişoğlu transferini bu ana kadar gerçekleştirdik. Yabancı bir kaleci alacağız. Bir stoper alacağız. Yabancı kontenjanımıza göre bir ya da iki orta saha oyuncusu alacağız. Bir tanesi mutlaka ancak ikiyi yabancı kontenjanımıza göre değerlendireceğiz. İki tane kanat oyuncusu alacağız ve bir tane de forvet alacağız. Yani 6-7 transfer düşünüyoruz. Bu transferlerle beraber bugün idman yaptığımız kadrodan da aramızdan eksilmeler olacak" şeklinde konuştu.

'KİMSE KUSURA BAKMASIN, ÇOKTA KÖTÜ BİR SEZON DEĞİLDİ'

Geçen sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Palut, "Geçen sene çok gol yedik evet. Öncelikle ele almamız gereken konu budur. Transferde de bu noktaya eğiliyoruz. Geçen sene biz daha iyisini yapmak istedik. Genel anlamda iyi bir sezon geçirmedik. Bunu söyledim ve kabul ettim. Ama kimse kusura bakmasın, çok da kötü bir sezon değildi. Eleştirileri kabul eden bir insan olmam, bazı gerçekleri de söylemeyeceğim anlamına gelmiyor. Tam anlamıyla istediklerimizi yapamadığımız bir sezonu, kazasız belasız bitirdiğimiz bir sezon olarak değerlendirebilirim. Ama illaki bunu duymak istiyorsanız, aslında geçen sene Çaykur Rizespor takımı başarısız olmuştur. İlhan Palut, geçen sene başarısız olmuştur. Bunu söyleyeyim de hepiniz rahatlayın" ifadelerini kullandı.

'STRESLİ ANLAR YAŞIYORUZ'

Bir gazetecinin stresli olup olmadığı sorusunu cevaplayan İlhan Palut, "Genellikle yaşantımda hiç stresli değilim. Konu futbol oluna bazen stres motivasyon ve konsantre kaynağı olabiliyor. Bunun dozunu ayarlamamız lazım. Yeni bir sezon başı başarılı olmak istiyoruz. En zor dönemleri yaşıyor, yönetimle takımı kurmaya çalışıyoruz. Stresli anlar yaşıyoruz. Şu an maçların başladığı günlerden daha stresli bir periyot içerisindeyiz. İnşallah güzel bir takım olur ve başarılı oluruz. Sorunu cevabı olarak; sürekli stres içerisinde değilim ama başarılı olma sorumluluğumu başta kendim ve kulübüm adına hissediyorum" dedi.