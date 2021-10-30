Ronaldo'nun paylaşım rekor kırdı, Messi'yi solladı

Manchester United'da forma giyen Cristiano Ronaldo, sevgilisi Georgina Rodriguez ile ultrason fotoğrafının bulunduğu fotoğrafla yaptığı paylaşım olay oldu. Ronaldo son paylaşımda, "İkiz Bebek beklediğimizi açıklamaktan mutluluk duyuyoruz. Kalbimiz sevgiyle dolu, sizinle tanışmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

REKORU KIRDI

Ronaldo'nun paylaşımı, 25 milyon beğeni barajını geçerek birçok dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı. Portekizli yıldızın rekor paylaşımı an itibarıyla 29.3 milyon beğeni almış durumda. Bu beğeni sayısı, 2021'in rekoru oldu. Rekor, 26 Mayıs 2021'de 26.7 milyonluk paylaşımla Ariana Grande'deydi.

MESSİ BARAJI GEÇEMEDİ

Lionel Messi'nin 11 Temmuz 2021'de yaptığı Copa America zaferi paylaşımı 21.9 milyon beğeni aldı. Barcelona'dan ayrıldığını açıkladığı 8 Ağustos 2021 tarihli fotoğraf ise 21 milyon beğenide. 11 Ağustos 2021'deki PSG'li fotoğrafı da 22,1 milyon beğeni gördü. Messi, 25 milyon barajını geçemedi.

HER GÜN YÜKSELİYOR

Ronaldo'nun ultrasonlu fotoğrafı her geçen gün artıyor. Portekizli star bu hızla giderse Chris Godfrey'in rekor paylaşımını geride bırakabilir.

İşte Instagram'da en çok beğeni alan paylaşımlar:

Lionel Messi, 8 Ağustos 202,1 21 milyon

Billie Ellish 2 Mayıs 2021, 22,1 milyon

Lionel Messi 11 Ağustos 2021, 22,1 milyon

Billie Ellish 12 Mart 2021, 23 milyon

Kylie Jenner 9 Eylül 2021, 24 milyon