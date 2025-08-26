İstanbul Boğazı\'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

RUS YÜZÜCÜ KAYBOLDU

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri de ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan 27 yaşındaki Svechnikov'u arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki dalgıçlar da arama çalışmalarına destek veriyor.