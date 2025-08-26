İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Boğazı\'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
26.08.2025 18:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İstanbul Boğazı\'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Haber Videosu

37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nın ardından İstanbul Boğazı'nda kaybolduğu belirlenen 29 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un, yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta düzenlenen 37'nci Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'na 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katıldı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından düzenlenen yarış Anadolu yakasında Kanlıca'da 10.04'te başlarken, 12.54'te Avrupa yakasındaki Kuruçeşme'de sona erdi. Dereceye girenlere törenle ödüller verildi.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

RUS YÜZÜCÜ KAYBOLDU

Yarışa katılanlardan Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un ise karaya çıkamadığı belirlendi. Polise haber verildi. Sahil Güvenlik Ekipleri arama çalışmalarına başladı.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Svechnikov'un yarış başlamadan önce vapurdaki görüntüleri de ortaya çıktı. Yarış başladığı sırada, vapurun güvertesinde görünen Svechnikov, bir süre yarışmacıları seyrettikten sonra kendisine yarışa katılmak üzere içeriye doğru hareket ettiği görülüyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan 27 yaşındaki Svechnikov'u arama çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalara deniz polisinin yanı sıra, Sahil Güvenlik ekipleri de katılıyor. Diğer yandan zodyak botla boğaza açılan ekipteki dalgıçlar da arama çalışmalarına destek veriyor.

İstanbul Boğazı'ndaki yüzme yarışında kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı
Kaynak: DHA

Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı, İstanbul Boğazı, Güvenlik, 3-sayfa, Olay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı Kendisini gözaltına alan polislere pişman olacaksınız diyen savcı açığa alındı
Ali Koç’a dişli rakip Resmen aday oldu Ali Koç'a dişli rakip! Resmen aday oldu
YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu YKS yerleştirme sonucunu öğrenen genç kız gözyaşlarına boğuldu
Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar Bu mahallede toprak altın değerinde: 20 dekarlık seradan tonlarca ürün aldılar
Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz Hizbullah Lideri Kasım: Silahlarımızdan vazgeçmeyeceğiz
Diyarbakır’da bir daire korkutan patlama: 1’i ağır, 4 yaralı Diyarbakır'da bir daire korkutan patlama: 1'i ağır, 4 yaralı
CHP’den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim CHP'den istifa eden Göle Belediye Başkanı: Yoluma bağımsız devam edeceğim
Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı Hasan Şaş, Barış Alper yollanırsa alınması gereken 60 milyon euroluk yıldızı açıkladı
9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı 9 yaşındaki öz kızına ve çocukları taciz ettiğini itiraf şahıs böyle yakalandı
Donald Trump: Savunma Bakanlığı’nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum Donald Trump: Savunma Bakanlığı'nın ismini Savaş Bakanlığı olarak değiştirmeyi düşünüyorumtrum
Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için ’trajik kaza’ dedi Netanyahu, 20 kişinin katledildiği hastane saldırısı için 'trajik kaza' dedi

15:45
Hakem Kurulu onayladı İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
17:01
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2025 18:52:11. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda kaybolan Rus yüzücünün son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.