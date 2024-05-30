Sakaryaspor ve Bodrum FK Taraftarları Play-off Finalinde Takımlarını Yalnız Bırakmadı

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Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek son takımın belli olacağı play-off finalinde Sakaryaspor ve Bodrum FK taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma için Sakarya ve Muğla'dan Adana'ya gelen iki takım taraftarları müsabakadan önce tezahüratlarla oyuncularına destek verdi.

Sakaryaspor, geçen sezon değişen statüyle ligi 60 puanla 3. sırada tamamlayarak doğrudan play-off finali oynamaya hak kazandı. Sakaryaspor'un rakibi Bodrum FK ise play-off ilk turunda Boluspor'u eledikten sonra ikinci turda da Ahlatcı Çorum FK'yi saf dışı bıraktı.

Daha önce Ankara, İstanbul, Antalya, Konya, Eskişehir, İzmir, Bursa, Kocaeli ve Manisa olmak üzere 9 ilde oynanan play-off finaline Adana, ilk kez ev sahipliği yaptı.