Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı - Son Dakika
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Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

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Trabzonspor'un Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna katmasının ardından transferle ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Salah'ın bordo-mavili kulübe transferindeki katkıları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu isimlere teşekkür etti.

Trabzonspor, Liverpool'dan ayrılan Mohamed Salah'ı kadrosuna kattı. Bordo-mavililer, Mısırlı yıldız ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulüp, Salah ile yapılan anlaşmanın mali detaylarına ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya her bir futbol sezonu için 10 milyon avro yıllık ücret ve 7 milyon avro imza ücreti olmak üzere toplam 17 milyon avro garanti ücret ödenecektir. Anlaşma kapsamında oyuncuya ayrıca, her bir futbol sezonu için şarta bağlı bonuslar ödenecektir. Yine oyuncu ile yapılan imaj hakları sözleşmesi kapsamında, mağazacılık şirketimizde 'Mohamed Salah' özelinde satılacak ürünlerden oyuncuya yüzde 20 pay verilecektir."

MOHAMED SALAH TRANSFERİNDE ERDOĞAN DETAYI

Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Mohamed Salah'ın Trabzonspor'a transfer edilmesinin ardından bir teşekkür mesajı yayımladı. Çebi, mesajında transferde emeği ve katkısı bulunduğunu belirttiği isimlerin başında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yer verdi.

Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

"BAŞTA CUMHURBAŞKANIMIZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A"

Çebi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Trabzonspor'umuza dünya yıldızı Mohamed Salah gibi önemli bir ismin kazandırılmasında emeği ve katkısı bulunan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a olmak üzere;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu Bey'e,

Önceki Dönem Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak Bey'e,

AK Parti Genel Başkan Yardımcımız ve Trabzon Milletvekilimiz Sayın Mustafa Şen Bey'e,

Trabzon Milletvekillerimiz Sayın Adil Karaismailoğlu Bey'e, Sayın Vehbi Koç Bey'e ve Sayın Yılmaz Büyükaydın Bey'e,

AK Parti Trabzon İl Başkanımız Sayın Sezgin Mumcu Bey'e,

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç Bey'e,

Trabzonspor Başkanımız Sayın Ertuğrul Doğan Bey'e ve değerli yönetim kuruluna, ayrıca bu büyük transferde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum.

Bu büyük transferin Trabzonspor'umuza, camiamıza ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyor, Mohamed Salah'a bordo-mavili ailemize hoş geldin diyorum.

Emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı

ERDOĞAN KANTE TRANSFERİNDE DE DEVREYE GİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu N'Golo Kante'nin transfer sürecinde yaşanan krizin çözülmesinde de rol oynamıştı. Fenerbahçe de transfer sürecinin tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı yayımlamıştı.

Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Salah, Mohamed Salah, Trabzonspor, Liverpool, Araklı, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Salah transferinde Cumhurbaşkanı Erdoğan detayı: Belediye başkanı teşekkür ederek açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hamit Gündoğdu Hamit Gündoğdu:
    Ve dolayısıyla Beşiktaş'ın Salah transferinden çekilmesinin sebebide net ortaya çıkmış oldu... 9 1 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    trabzonlular işsiz güçsüz kıraathanede maç muhabettiyle zaman öldürmeye devam etsin. devlet büyüklerimizden ülkemizi kalkındıran bir hamle gelmiş. Binlerce kez teşekkürler efendim. gururluyuz güçlüyüz. Allah Allah muhammed salah 3 4 Yanıtla
  • Kuaför Çetin Öztürk Kuaför Çetin Öztürk:
    Yine siyaset ?? 7 0 Yanıtla
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