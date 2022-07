Abdullah Avcı: Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık

"Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz"

"Kalıcı izler bırakıp burayı daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz""Kulübe ve oyuna uygun bir tane tercih edeceğiz""Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalabilmek""Rezerv Lig oyuncuya katkı sağlamaz"Kaan ÜLKER/İSTANBUL, - Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı , "Duran toptan golü bulduk, ikiyi bulduktan sonra oyun tamamen elimize geçti. Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık. Sivasspor 'u da tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" dedi.Trabzonspor, Süper Kupa finalinde Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Rakibin oyuncu grubu ve oyunu aynıydı. Bunun üzerinden çalışmalarımızı yaptık. Topa sahip olmak bizim için önemliydi. Duran toptan golü bulduk, ikiyi bulduktan sonra oyun tamamen elimize geçti. Hak ettiğimiz bir Süper Kupa finalini kazandık. Sivasspor'u da tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum. Senelerdir ligde harika işler yapıyorlar" diye konuştu. "ŞAMPİYONLAR LİGİ HEDEFİNE ULAŞMAK İSTİYORUZ"Avcı, bordo-mavili takımın hedefleri ile ilgili, "Bizim öncelikli ulaşılabilir hedefimiz Süper Kupa'yı almak sonra da lige iyi bir başlangıç yapmaktı. Kısa vadede hedefler koymuştuk, ilk hedefimize ulaştık. Cuma günü burada İstanbulspor maçıyla lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz. Sonra Şampiyonlar Ligi hedefine ulaşmak istiyoruz. Bunlara ulaşmak için bugünü kazanmak gerekiyordu. Bu kupa lig öncesi iyi bir enerji olacak diye düşünüyorum. Eski adı Cumhurbaşkanlığı, bugün Süper Kupa. Bugün 10'uncu kupayı aldık. Bunun iki tanesinde, toplamda üç kupada olduk, harika duygular yaşıyoruz" şeklinde konuştu."YENİ BİR HİKAYE YAZMAK İÇİN BU BAŞLANGICA İHTİYACIMIZ VARDI"Ligin yeni sezonu hakkında konuşan Avcı, "Geçen sene iyi bir hikaye yazdık ama onu kapatıyoruz, yeni bir hikaye yazmak için bu başlangıca ihtiyacımız vardı. Bunda en önemli ayaklardan bir tanesi taraftarımız. Savunma yaptık, hücum yaptık ama onlar da sonuna kadar enerjileriyle bize destek oldular. Her sene en büyük transfer taraftarımızın bize vereceği pozitif enerjidir. Onlara burada ve her yerde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. Bir teşekkür de bizden ayrılan Egemen Korkmaz 'a. Futbolcu ve antrenör olarak buraya çok önemli hizmetleri oldu. Özel işleri nedeniyle biraz müsaade istedi. Kalmasını istedik ama müsaade istedi. Ligde ve bugünkü Süper Kupa'da katkısı var. Caner Hoca'nın çocuğu oldu ABD'deydi tüm çalışmalarını, analizlerini oradan yaparak katkıda bulundu. Tüm Trabzon Ailesi'ne teşekkür ediyorum. 2022-2023 sezonu bu hafta başlıyor, herkesin samimi dürüst, hakemlerin konuşulmadığı, sakatlığın az olduğu, saygının fazla olduğu bir lig olmasını diliyorum" dedi."KALICI İZLER BIRAKIP BURAYI DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN UĞRAŞIYORUZ"Kulüpte bir çok değişim yapmak istediklerini dile getiren Avcı, "Bu organizasyonu bana sağlayan başkan, yönetim kurulu ve Ertuğrul Bey'e teşekkür ediyorum. Trabzonspor gibi büyük kulüp her zaman yarışmıştır biz biraz daha organize ettik. Bu kulübün genetiğinde zaten yarışmak var, ben bu organizasyonu devamlı geliştirmeye çalışıyorum. Ekibimle beraber kulüpte bir çok değişimi de gerçekleştirmek istiyorum. Taç hocasından, beslenmeye kadar olması gereken bu. Kalıcı izler bırakıp burayı daha iyi hale getirmek için uğraşıyoruz. Bu imkanları bana Trabzonspor başkanı, yönetim kurulu ve Ertuğrul Bey sağlıyor. Bu şehrin büyük bir enerjisi var, bunu pozitif kullanmalarını istiyorum. Her türlü teknolojiden faydalanarak buna katkı sağlıyoruz. Bazen kazanır bazen kaybedersin, yarın yeni bir gün yeni bir hedef başlayacak. Bu hedefi yakaladık, önümüzdeki hafta lige başlayacağız. Yarından itibaren ona odaklanacağız" şeklinde konuştu."KULÜBE VE OYUNA UYGUN BİR TANE TERCİH EDECEĞİZ"Tecrübeli teknik adam, transferler hakkında şunları söyledi: "Topa sahip olmak, oynamak çok önemli. Topu kullanan bir oyuncu olması gerekiyor. Edgar, Vitor profili, biri dengeli, biri hızlı uyumu iyiydi. Bugün Dorukhan'ı tercih ettim. Yoğun bir şekilde stoper için çalışma var. İki sezondur yüzde 95 transferler bitmiş sezona başladık, yönetime teşekkür ediyorum. Bazen bir iki aksaklık olabilir. Sekiz tane stoperle görüştük. Birçok şeyle karşılaşabiliyorsun, bu zamana kadar gerçekleşmedi. Bir tane alacağız. Yoğun görüşmeler devam ediyor. Kulübe ve oyuna uygun bir tane tercih edeceğiz. Bu sene ligde yarış daha zorlu olacak. Ama biz de geçen sene rakip yok diye kazanmadık, biz kazanarak devam ettik. Sonuçlara göre değil, bu organizasyonu nasıl büyütüyoruz, o açıdan bakıyorum. Mertens kariyeri ve oyunculuğuyla çok büyük bir oyuncu. Bizim için ekonomik anlamda ulaşılabilir bir oyuncu gibi gözükmüyor" dedi."ULAŞILABİLİR HEDEF ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GRUBA KALABİLMEK"Avcı, UEFA Şampiyonlar Ligi 'nde oynayacakları play-off öncesi şu ifadeleri kullandı: "Ulaşılabilir hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalabilmek. Avrupa'da her takımın organizasyonu var, kolay maç yok. Trabzonspor'un da gücü var, umarım uzun zaman sonra play-off'tan gelen takım oluruz. Türk futbolu, Trabzonspor ve marka değeri adına o sahnede olmak istiyoruz.""REZERV LİG OYUNCUYA KATKI SAĞLAMAZ"

Bu sezon uygulamaya girecek Rezerv Lig hakkında görüşleri sorulan Avcı, "Rezerv Lig diye bir şey açılıyor, içeriğinin şu an itibarıyla uygulamasını doğru olmadığını düşünüyorum. 12 sene önce bunun araştırmasını yapan bir teknik adamım ama Rezerv Lig'in rekabet içinde olması gerekiyor. Tesislerde Rezerv Lig oynanmaz, bu oyuncuya katkı sağlamaz. Uygulaması daha önce oldu, 21 Yaş Altı Ligi bir sene sonra kalktı. Rezerv Ligi bugün kuruyoruz, bir hafta sonra başlıyoruz doğru değil. Rezerv lig açılımının başka türlü olursa katkı sağlayacağını düşünüyorum" dedi.