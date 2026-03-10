Samsunspor\'dan Fenerbahçe Maçı Açıklamaları

SAMSUNSPOR Basın Sözcüsü Suat Çakır, Fenerbahçe karşısında takım olarak çok iyi oynadıklarını belirterek, "Çok iyi mücadele ettik, futbolcularımızı maçtan sonra tebrik ettik. Hocamızın oyun sistemi iyi tuttu, Fenerbahçe'ye büyük korku yaşattık ama maalesef hakemi geçemedik. Biz böyle düşünürken Fenerbahçe camiası da hakemlerden şikayet ediyor. Anlaşılması imkansız bir şey. Herhalde Anadolu takımının gelip böyle mücadele etmesi onlara farklı geldi" dedi.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Süper Lig'in 25'inci haftasında Fenerbahçe deplasmanında oynanan maç, UEFA Konferans Ligi'nde Rayo Vallecano ile yapılacak karşılaşma ve takımın sakatlık durumu hakkında Nuri Asan Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kırmızı-beyazlı takımın hedefleri hakkında konuşan Suat Çakır, "Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeyiz. İnşallah yarı finale geçip kupayı almak istiyoruz. Bu hedefimiz devam ediyor. 18 günde altıncı maçımızı oynadık. Üç günde bir maç oynuyoruz, deplasmanlar var. Hocamız yeni ve bir sistem kurmaya çalışıyor. Önümüzde çok önemli bir maç var, Rayo Vallecano maçı. Samsunspor tarihinin en önemli maçlarından biri. Çeyrek finale kalmak için bu takımı geçmemiz lazım. Perşembe akşamı oynayacağımız maçta taraftarımıza büyük iş düşüyor. Taraftar bizim için çok önemli bir itici güç. Geçen sene bunu gördük. Samsunspor'un Samsun'dan başka dostu yok. Herkes gelip takımını desteklesin. Bir iki farklı skorla İspanya'ya gidersek orada tur atlayacağımıza inanıyoruz. Bizde bu inanç var; futbolcuda, hocamızda, yönetimde var. Taraftarımızda da olsun" diye konuştu.

'SADETTİN SARAN OLAYLARIN BÜYÜMESİNE ENGEL OLDU'

Fenerbahçe karşılaşması ve maç içerisindeki olaylara tepki gösteren Suat Çakır, "Hafta sonu pazar günü oynadığımız Fenerbahçe maçında maç içinde hakem faciası, maç sonunda taraftar faciası yaşadık. Bunu biliyorsunuz, gördünüz, seyrettiniz. Maça çok iyi başladık. Maçın başında verilmesi gereken iki sarı kartı pas geçen hakem, daha sonra bizden iki oyuncuya olmayacak sarı kartlar gösterdi. Bütün takdir haklarını ilk yarı ve ikinci yarı Fenerbahçe'den yana kullandı. İyi mücadele ettiğimiz maçta bana göre ikinci gol ofsayt, ilk vurulduğu anda ofsayt. Üçüncü gol de ilk yarıdaki Fenerbahçe maçında attığımız gole benzeyen bir pozisyon ve bariz ofsayt var. Çok iyi mücadele ettik, futbolcularımızı maçtan sonra tebrik ettik. Hocamızın oyun sistemi iyi tuttu, Fenerbahçe'ye büyük korku yaşattık ama maalesef hakemi geçemedik. Biz böyle düşünürken Fenerbahçe camiası da hakemlerden şikayet ediyor. Herhalde Anadolu takımının gelip böyle mücadele etmesi onlara farklı geldi. Maç içinde sayın başkanımız Yüksel Yıldırım'ın oturduğu protokol tribününün önünde bulunan taraftarlar maç boyunca başkanımıza ve kulübümüze hakaret etti, maç bittikten sonra da bu devam etti. Dayanacak bir hal kalmayınca başkanımız da cevap vermek zorunda kaldı. Çünkü 'şikeci' diye suçluyorlar. Bizim gibi temiz, şeffaf, adaletli bir kulüp Türk futbolunda yoktur. Başkan her şeyi açık açık söyler; haklı olduğumuz yerde de haksız olduğumuz yerde de. Bir kısım taraftar başkanımıza ağır ithamlarda bulunup hakaret ve küfür etmeye, ailesine kadar gitmeye başlayınca sayın başkan cevap verdi. Daha büyük olayların önüne geçen de sayın Sadettin Saran oldu. Araya girerek taraftarları yatıştırmaya çalıştı ve sayın başkan içeri alınarak olayın büyümesi engellendi" ifadelerini kullandı.

'BİZİM İÇİN FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ FARK ETMİYOR, ÇIKAR FUTBOLUMUZU OYNARIZ'

Türk futbolunda yaşanan tatsız olayların sona ermesini ve gündemin yalnızca sahadaki mücadele olmasını istediklerini belirten Çakır, 'Samsunspor Kulübü Türk futbolunda temiz ve şeffaf bir kulüptür, bunu gururla söylüyoruz. Sayın başkanımıza yapılanları şiddetle kınıyoruz çünkü başkanımız Türk futbolunda tertemiz biridir. Sanal medyada bazı gazeteci bozuntuları ya da eski futbolcuların Fenerbahçe'ye yalakalık yapmak için başkanımız üzerinden prim yapmaya çalışmasını da kınıyoruz, bunlar Türk futboluna yakışmıyor. Buradan TFF Başkanına ve Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) sesleniyorum, artık bunlara bir çare bulunması lazım. Biz deplasmana gidiyoruz, 40-45 bin seyirci önünde mücadele ediyoruz ama karşılığında hakaret, küfür ve 'şikeci' yakıştırmaları olmaması lazım. Biz Galatasaray'a karşı da oynadık, 90'ıncı dakikaya beraber girdik, yediğimiz golden sonra penaltı verilse maç beraber bitecekti. Bizim için takım fark etmiyor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş hiç fark etmiyor, biz çıkar futbolumuzu oynarız. Fenerbahçe'nin de hakemden şikayetçi olmasını anlamıyorum. Sen 5'inci, 6'ncı dakikada sarı kartı versen, 15'inci dakikada Marius'a yapılan boğaz sıkma ve çekme pozisyonunda kartı versen maçın gidişatı değişecek. Biz Fenerbahçe'yi yenebilirdik, 89 ve 90+5'te iki net pozisyonumuz var. Üçüncü golden önce Rick'in çıktığı kafa topunda arkadan faul var, kornerden gelen topta da faul var ama onları bile pas geçti. Amaç herhalde Fenerbahçe ile Galatasaray'ı baş başa devam ettirmek ama biz Galatasaray ile de oynayacağız ve terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Biz Türk futbolunda adaletli bir sistem istiyoruz" dedi.

Takımdaki sakatlık durumu ile ilgili sanal medyada kulübe yönelik hakaretlere değinen Çakır, şöyle konuştu:

"Jaures Assoumou'nun tedavisi devam ediyor ve uzun sürecek. Zeki'nin de tedavisi sürüyor, düz koşulara başladı. Coulibaly, Emre Kılınç ve Sousa'nın tedavileri bitti, atletik çalışmalarını tamamladılar. Emre ve Coulibaly takım antrenmanlarına başladı. Hocamız uygun görürse bu maçta ya da sonraki maçlarda kadroya alabilir. Geçen hafta da bir hakem faciası yaşadık. Mehmet Türkmen bizi burada parça parça doğradı. Nedense hakemler bu sene üzerimize oynamaya çalışıyor ama önlenemiyor. İnşallah bundan sonra böyle olaylar olmaz. Sanal medyada kulübümüze, başkanımız Yüksel Yıldırım'a, Zeycan hanıma ve yöneticilere hakaret eden kim varsa avukatlar tarafından tespit ediliyor. Hepsi mahkemeye verilecek ve gerekli cezai işlemler yapılacak. Eski yöneticiymiş, yazarmış fark etmiyor. Şu an bilgi toplama aşamasındayız. Kısa zamanda gerekli işlemler yapılacak ve sizleri de bilgilendireceğiz."