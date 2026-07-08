Samsunspor'dan Transfer Açıklamaları - Son Dakika
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Samsunspor'dan Transfer Açıklamaları

Samsunspor\'dan Transfer Açıklamaları
08.07.2026 13:58
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Fuat Çapa, stoper ve orta saha takviyesi yapacaklarını açıkladı, bütçenin sınırlı olduğunu belirtti.

SAMSUNSPOR Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Şu anda eksik gördüğümüz mevkiler var. Bir stoper transferi yapacağız çünkü oraya mutlaka takviye gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi de gidermeye çalışıyoruz. Federasyonun belirlediği bütçe 20 milyon euro. Bugün baktığınızda İstanbul takımlarının bir oyuncuya ödediği bonservis bedelinden daha düşük bir bütçeyle takım kurup onlarla mücadele etmek zorundayız" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla çalışmalarına devam etti. Antrenmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, transfer süreci, yeni sezon hedefleri ve takımın son durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) belirlediği yabancı oyuncu sayısına göre transfer çalışmalarını yürüttüklerini söyleyen Fuat Çapa, "Bizim özellikle yerli havuzumuz önemlidir. Daha önce de hep söyledik, bu konuda eksiklerimiz vardı. Bu sezon önceliğimizi yerli transferlere verdik. Federasyon yabancı kuralını değiştirecek mi, değiştirmeyecek mi diye beklerken biz hazırlığımızı zaten 10+4 sistemine göre yaptık. Federasyonun 12+2 kararı çıkarsa planımızı ona göre uygularız, 10+4 devam ederse de mevcut plan doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürürüz" diye konuştu.

'BAŞARILI OLAN TAKIMLAR ÇOK FAZLA TRANSFER YAPMIYOR'

Kırmızı-beyazlı takımda yürütülen transfer çalışmaları hakkında konuşan Fuat Çapa, "Şu anda eksik gördüğümüz mevkiler var. Bir stoper transferi yapacağız çünkü oraya mutlaka takviye gerekiyor. Orta sahadaki eksiğimizi de gidermeye çalışıyoruz. Federasyonun belirlediği bütçe 20 milyon euro. Bugün baktığınızda İstanbul takımlarının bir oyuncuya ödediği bonservis bedelinden daha düşük bir bütçeyle takım kurup onlarla mücadele etmek zorundayız. Buraya ilk geldiğimde hiçbir oyuncumuzun bu kadar alıcısı yoktu. Ama bugün 7-8 oyuncumuza hem yurt içinden hem de farklı liglerden talipler var. Bu da seçtiğimiz oyuncu profilinin doğru olduğunu gösteriyor. İstikrarla neler başarabileceğimizi net bir şekilde gördük. Türkiye'de yapılan transferlere bakıyorum. Başarılı olan takımlar çok fazla transfer yapmıyor. Geçen sezonu iyi geçiremeyen takımlar daha fazla transfer yapıyor ama onların da sayısı 3-4'ü geçmiyor. Bütçe her şeyi belirlemiyor. Bunu son üç sezonda çok net şekilde gördük. İstikrarın ve sabrın neler getireceğini yaşayarak gördük. Burada önemli olan camianın geçmişte olduğu gibi takımın arkasında durması. Taraftarın sahadaki coşkusu, isteği, arzusu ve motivasyonu oyuncuların performansını bir kat daha yukarı çıkarıyor. En önemli konu istikrarı sağlamak. Çünkü geçen sezon transfer edip istediğimiz verimi alamadığımız oyuncularımız oldu. Sousa ve Coulibaly bunlardan bazıları. Bunlar sonuca etki edecek ve sonucu belirleyecek oyuncular. Bu sezon ve özellikle geçen sezon yaptığımız transferlerin Samsunspor'a çok önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Biz oynatarak geliştiren bir takımız. Geçmiş yıllarda en büyük eksiklerimizden biri altyapıdan gelen gençlere yeterince şans verilmemesiydi. O DNA'yı yeniden Samsun'a yerleştirmemiz gerekiyor. Samsun'un böyle bir geçmişi var. Bunu geçmişte çok net gördük. Türk futboluna, milli takıma ve Samsunspor'a çok sayıda kaliteli oyuncu kazandırdı. Biz de bunu yeniden gerçekleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

'SEZONA İYİ BAŞLAMAK HER ZAMAN FARKLIDIR'

Yeni sezona iyi başlayarak devam etmek istediklerini belirten Çapa, şöyle konuştu:

"Geçen sezon ortaya koyduğumuz oyunla bugün geldiğimiz seviye ortada. Bu da şimdiye kadar yaptığımız işlerin doğru olduğunu gösteriyor. Bu nedenle sabrın bizi istediğimiz başarıya ulaştıracağına inanıyorum. Samsunspor ilk sezonunda Süper Lig'de kalmayı başardı, ikinci sezonunda Avrupa'da son 16 turuna kaldı ve Türkiye Kupası'nda penaltılarla elendi. Bunları başarırken çok sayıda sakat oyuncumuz vardı. Eğer oyuncularımızdan yüzde 100 verim alabilseydik ve bu sakatlıkları yaşamasaydık ligi ilk 5 içinde bitirebilir, Avrupa'da daha ileri gidebilirdik. Son haftalarda verilen ve verilmeyen bazı kararların da lehimize olduğunu söyleyemeyiz. Geçen sezon ilk 11'de oynayan oyunculara baktığımızda Satka bize çok önemli katkı sağladı. Ntcham ayrıldı. İlk sezonun tamamında oynadı, ikinci sezonda ise zaman zaman sakatlıklar yaşadı. Çok fazla ilk 11 oyuncusunu kaybettiğimizi de söyleyemeyiz. Kurada gönlümden geçen takımlar var ama bu bizim elimizde olan bir şey değil. İyi başlamak her zaman farklıdır. Bunu son iki sezonda çok net gördük. İyi başlamanın ne kadar büyük avantaj sağladığını, kötü başlamanın ise ne kadar dezavantaj oluşturduğunu yaşadık. Bu nedenle iyi bir kura çekmek isteriz. İyi bir kura ve iyi bir başlangıç, takımın coşkusunu, inancını ve motivasyonunu artıracaktır."

Kaynak: DHA

Samsunspor, Fuat Çapa, Antrenman, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

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