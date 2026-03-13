Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Yenildi

Samsunspor, Rayo Vallecano\'ya Yenildi
13.03.2026 00:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Konferans Ligi'nde Samsunspor, Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Teknik direktörler maçı değerlendirdi.

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto karşılaşmayı değerlendirdi.

Hata yaptıklarını ve kaybettiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Zor bir maç oldu ve kaybettik. Hatalarımızı beklediler, hatalar yaptık ve kaybettik. Rakip çok olgun bir takım. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Gol beklentisi de benzerdi. İstatistiklere baktığımızda biz daha iyiydik. Onlar ise daha iyi takımdı. Ezber oyun becerisi bizden daha iyiydi. İkinci maç var. Futbolda her şey mümkün. Eğer erken gol bulabilirsek, onlara zarar verebiliriz. Çok eksik ve sakat oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi önemli. Kanatta bugün Holse ile oynamak zorunda kaldık. Normalde merkez oyuncusu. Diğer kanat oyuncuları ise sakatlıklarından dolayı sonradan oyuna girmek zorunda kaldı. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok fazla şans yakalayamadık. Gol beklentisi 0,55 oranında tutuk ancak ona rağmen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Boşlukları çok iyi kapattılar. Belki Konferans Ligi'nin bile kazanabilirler. Bu tip güçlü ekiplere karşı bu sonuçlar normal" dedi.

INIGO PEREZ SOTO: KAZANMAMIZ FAVORİ OLMAMIZI GÖSTERMİYOR

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Güzel bir rakibe karşı oynadık. Favori değildik. Kazanmamız favori olmamızı göstermiyor. Bazı eksiklikler vardı. Fakat oyuncularıma teşekkür ederim. Bu sonucun olacağını bekliyordum. İyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferini güzel yaşadık. Futbol olarak çok güzel oynadık. Böyle maçlara denk gelmek pek fazla olmuyor. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak büyük bir seviye gösterdik. Alemao için de çok mutluyum. Rayo Vallecano'da oynamak için enerjik ve güçlü oynaman gerekiyor. Tam kapasitede olman gerekiyor. İyi bir oyuncu, istenileni yaptı. Bütün oyuncularım aynı şeyi yaptı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti" diye konuştu.

'RÖVANŞ İÇİN GÜZEL BİR SKOR ALDIK'

Skor olarak da psikolojik üstünlük sağladıklarını ifade eden Soto, "Karşılaştığım oyunda oyuncularımın bugün yaptıkları şey kazanmak oldu. Çeyrek finale de gitmek için önce diğer maçı görmemiz lazım. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyelerini gösterdiler. Hafta içinde oyuncularımla konuşup, bunu gelecek hafta perşembe günü de güzel bir skorla turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Rayo Vallecano, Maç Sonucu, Samsunspor, Konferans, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı Limon ithalatında yeni karar Fiyatı 100 lirayı aşmıştı, Erdoğan el attı! Limon ithalatında yeni karar
Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu Düşünmeden hareket etti, evlat katili oldu
Kim’den yeni meydan okuma Yeni nesil tabancayı test etti Kim'den yeni meydan okuma! Yeni nesil tabancayı test etti
ABD ve İsrail’i sarsan istihbarat ABD ve İsrail'i sarsan istihbarat
Savaşta 13. gün İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı Savaşta 13. gün! İsrail başkenti kana buladı, Tel Aviv misillemeyle kabusu yaşadı
Türkiye’nin yanı başında büyük saldırı Komşudan jet hamle Türkiye'nin yanı başında büyük saldırı! Komşudan jet hamle
İran’ı vururken fark ettiler İsrail’in aklını alan Türkiye gerçeği İran'ı vururken fark ettiler! İsrail'in aklını alan Türkiye gerçeği
Petrol verip hava savunma sistemi aldılar Petrol verip hava savunma sistemi aldılar
Trump’tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar Trump'tan yeni tehdit: 1 saatte yok ederiz, 25 yılda yapamazlar

00:55
Trump, İran’da bataklığa saplanıyor Yine uçakları düştü
Trump, İran'da bataklığa saplanıyor! Yine uçakları düştü
00:22
İran’ın, İsrail’in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
İran'ın, İsrail'in istihbarat merkezini vurduğu iddiası
00:19
İspanyollarla dostluk rüzgarı Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
İspanyollarla dostluk rüzgarı! Samsun, Atatürk ve Pedro Sanchez tezahüratlarıyla inledi
00:14
İran, Erbil’de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
İran, Erbil'de Peşmerge-Fransız askeri üssünü vurdu
23:37
Artan petrol fiyatları Rusya’nın işine yaradı
Artan petrol fiyatları Rusya'nın işine yaradı
23:26
Yüksel Yıldırım’dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar
Yüksel Yıldırım'dan maç sonu olay tepki: İçimizdeki İrlandalılar!
23:14
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
22:59
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran’dan füzeli yanıt geldi
Netanyahu gerçek niyetini itiraf etti, daha konuşmasını bitirmeden İran'dan füzeli yanıt geldi
22:42
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu
22:41
İsrail, her akşam Beyrut’u vuruyor Canlı yayında şiddetli patlamalar
İsrail, her akşam Beyrut'u vuruyor! Canlı yayında şiddetli patlamalar
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 01:15:54. #7.13#
SON DAKİKA: Samsunspor, Rayo Vallecano'ya Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.