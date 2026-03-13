Samsunspor, Rayo Vallecano\'ya Yenildi

UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı İspanyol ekibi Rayo Vallecano'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink ve Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto karşılaşmayı değerlendirdi.

Hata yaptıklarını ve kaybettiklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, "Zor bir maç oldu ve kaybettik. Hatalarımızı beklediler, hatalar yaptık ve kaybettik. Rakip çok olgun bir takım. Topa daha çok sahip olan taraf bizdik. Gol beklentisi de benzerdi. İstatistiklere baktığımızda biz daha iyiydik. Onlar ise daha iyi takımdı. Ezber oyun becerisi bizden daha iyiydi. İkinci maç var. Futbolda her şey mümkün. Eğer erken gol bulabilirsek, onlara zarar verebiliriz. Çok eksik ve sakat oyuncumuz var. Önümüzdeki haftalar için onların geri dönmesi önemli. Kanatta bugün Holse ile oynamak zorunda kaldık. Normalde merkez oyuncusu. Diğer kanat oyuncuları ise sakatlıklarından dolayı sonradan oyuna girmek zorunda kaldı. İyi bir takıma karşı oynadık. Çok fazla şans yakalayamadık. Gol beklentisi 0,55 oranında tutuk ancak ona rağmen çok güçlü bir rakibe karşı oynadık. Boşlukları çok iyi kapattılar. Belki Konferans Ligi'nin bile kazanabilirler. Bu tip güçlü ekiplere karşı bu sonuçlar normal" dedi.

INIGO PEREZ SOTO: KAZANMAMIZ FAVORİ OLMAMIZI GÖSTERMİYOR

Hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirten Rayo Vallecano Teknik Direktörü Inigo Perez Soto, "Güzel bir rakibe karşı oynadık. Favori değildik. Kazanmamız favori olmamızı göstermiyor. Bazı eksiklikler vardı. Fakat oyuncularıma teşekkür ederim. Bu sonucun olacağını bekliyordum. İyi adapte olduk. Maçın etkileyici atmosferini güzel yaşadık. Futbol olarak çok güzel oynadık. Böyle maçlara denk gelmek pek fazla olmuyor. Nasıl atak yapacağımızı biliyorduk. Fiziksel olarak büyük bir seviye gösterdik. Alemao için de çok mutluyum. Rayo Vallecano'da oynamak için enerjik ve güçlü oynaman gerekiyor. Tam kapasitede olman gerekiyor. İyi bir oyuncu, istenileni yaptı. Bütün oyuncularım aynı şeyi yaptı. Hak ettiğimiz bir galibiyetti" diye konuştu.

'RÖVANŞ İÇİN GÜZEL BİR SKOR ALDIK'

Skor olarak da psikolojik üstünlük sağladıklarını ifade eden Soto, "Karşılaştığım oyunda oyuncularımın bugün yaptıkları şey kazanmak oldu. Çeyrek finale de gitmek için önce diğer maçı görmemiz lazım. Rövanş için güzel bir skor aldık. Oyuncularım seviyelerini gösterdiler. Hafta içinde oyuncularımla konuşup, bunu gelecek hafta perşembe günü de güzel bir skorla turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.