Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

Şanlıurfaspor, İstanbulspor\'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı

1. Lig 22. hafta karşılaşmasında Şanlıurfaspor, sahasında İstanbulspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın tek golü 90. dakikada Amar Begiç'ten geldi.

02.02.2025 15:55  Güncelleme: 15:58
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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Furkan Aksuoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Mahmut Gülle

ŞANLIURFASPOR: Erzhan – Burak (Dk. 81 Seyit), Miraç, Fatih Eren, Gameli, Akabueze (Dk. 71 Amar Begiç), Hasan Hüseyin, Hakan (Dk.81 Sefa), Nafican, Okyere Wriedt (Dk. 64 Kappel), Ogundu

İSTANBULSPOR: İsa – Özcan (Dk. 58 Yunus Bahadır), Fatih Tultak (Dk. 77 Tuncer), Okan, Racine Coly, Vorobjovas, Kubilay (Dk. 77 Yusuf Ali), David Sambissa (Dk. 58 Diarra), Kerem (Dk. 58 Abdullah), Mario Krstovski, Emir Kaan

GOL: Dk.90 Amar Begiç (Şanlıurfaspor)

1'nci Lig 22'inci hafta mücadelesinde Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yendi.

90'ıncı dakikada Seyit'in pasıyla ceza sahasında buluşan Amar Begiç, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, İstanbulspor'u 1-0 Yenerek Üç Puan Aldı - Son Dakika
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