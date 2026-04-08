Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı hakkında açıklama
Selçuk İnan'dan Galatasaray maçı hakkında açıklama

08.04.2026 17:31
Galatasaray maçına hazırlanan Kocaelispor'da teknik direktör Selçuk İnan, sarı-kırmızılılar ile oynanacak maç hakkında konuşarak ''Galatasaray belki de ligin en iyi takımı, en güçlü takımı. Oralarda oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız. Neleri yapabileceğimizi biliyoruz'' sözlerini sarf etti.

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile 12 Nisan Pazar günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

SELÇUK İNAN'DAN LUCESCU AÇIKLAMASI

Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenmandan önce basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, Rumen teknik direktör Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Lucescu'nun herkesin tanıması gereken çok özel bir insan olduğunu belirten İnan, kendisiyle çok güzel zamanlar geçirdiğini, istişareler yaptığını söyledi.

İnan, son döneme kadar bile sürekli görüştüklerine işaret ederek, "Beni etkileyen, örnek aldığım insanlardan biriydi." dedi.

"GALATASARAY LİGİN BELKİ DE EN İYİ TAKIMI"

Deplasmanda Galatasaray'la oynayacakları maça ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnan, "Şu anda Galatasaray belki de ligin en iyi takımı, en güçlü takımı. Oralarda oynamak, mücadele etmek çok kolay değil. Bu tür maçlarda Galatasaray hep favori olur ama biz kendi gücümüzün farkındayız. Neleri yapabileceğimizi biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇIKIP MÜCADELEMİZİ GÖSTERECEĞİZ''

Selçuk İnan, nasıl bir oyun oynayacaklarına çalıştıklarını anlatarak, "Eksikler, artılar hepsini değerlendireceğiz. Çıkıp mücadelemizi göstereceğiz. Oradaki maçlarda sadece mücadele yetmiyor. İyi oynamanız, iyi mücadele etmeniz lazım. Biraz da şanslı olmanız lazım. İnşallah bunlar olur." diye konuştu.

"GALATASARAY MAÇINDAN SONRA YAŞANANLAR İÇİN ÇOK ÜZÜLDÜM"

Ligin ilk yarısında Kocaeli'de oynanan maçtan sonra yaşananlar nedeniyle Galatasaray camiasının bu karşılaşmaya farklı gözle baktığını, bu durumun takımı nasıl etkileyeceğinin sorulması üzerine İnan, şunları kaydetti:

"Çok üzüldüm Galatasaray maçından sonra yaşananlar için ki benim dışımda gelişen olaylar. Başkanımızın demeci vardı ama başkanımız yanlış anlaşıldığını zaten söyledi. Maçtan sonra küfürlü bir şarkı vardı. Taraftar liderimiz haberlerinin olmadığını dile getirdiler zaten. Böyle bir ortamda - hele ki Galatasaray'da hayatımın çok büyük bölümünü geçirmiş biri olarak - Galatasaray'a böyle bir şey yapmanın söz konusu olmayacağını her aklı başında olan insan çok açık bilecektir. Çok üzüldüm o maçtan sonra yaşanan olaylara."

İnan, dışarıdaki olaylara her zaman yetişemediklerini, müdahil olamadıklarını dile getirerek, "Ama sonrasında tepkimizi tabii ki ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu benim için hep üzücü bir şey ama dediğim gibi Türkiye'de taraftarlar arasında yaşanmış olan bu olaylar hep oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek gibi, gönül ister ki küfür olmasın, kavga olmasın." ifadelerini kullandı.

TAKIMDAKİ EKSİK VE SAKAT OYUNCULAR

Takımdaki eksik ve sakat oyunculara değinen İnan, "Jovanovic sezonu kapattı. Botond belki son 1-2 maça yetişebilir diye öngörü var şu anda. Haidara bugün bizimle antrenmanlara başlayacak, bir ay oldu neredeyse. Fiziksel olarak eksikliği olmazsa maçta bizimle olacak. Bruno bugün takımla başlayacak. Onun dışında, Muharrem'in bir sıkıntısı var. Muharrem 4 hafta gibi gözüküyor. Ahmet'te biraz sıkıntı var. Tayfur'da biraz sıkıntı var ama Galatasaray maçında bizimle olacaklar diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
