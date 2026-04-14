Şenol Güneş Dünya Kupası\'na İlişkin Umut Verdi

14.04.2026 18:59
Güneş, Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki başarı şansını değerlendirerek yarı final hedefini ön gördü.

TÜRKİYE A Milli Futbol Takımı eski teknik direktörü Şenol Güneş, milli takımın Dünya Kupası'na katılmasını değerlendirerek, "Gruptan çıkmamız, son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale kadar çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir. Çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntü var şu anda kağıt üzerinde" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ), İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 'Doğanın Kalbi Bolu'da Spor Turizmi' paneli düzenlendi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde bulunan Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, AİBÜ Rektörü Prof.Dr. Faruk Yiğit, akademisyenler ile öğrenciler katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan teknik direktör Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanvekili Harun Erdenay ile Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'e öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasını değerlendiren tecrübeli teknik direktör Şenol Güneş, "Hem daha genç hem tecrübeli, daha üst seviye takımlarda oynayan şu andaki oyuncularımızın orada aldığı tecrübeyle başarılı olmasını bekliyorum. 32 takımın oynandığı bir 2002 Dünya Kupası. Şimdi ise 48 takımın katıldığı bir Dünya Kupası var. Gruptan çıkmamız, son 16'yı geçmemizin daha kolay olacağını düşünüyorum. Yarı finale kadar çıkmamız ve inşallah kupayı almamız temennimizdir. Çeyrek finale kadar rahat gelebilecek bir görüntü var şu anda kağıt üzerinde. Ama önemli olan sahada oynanan futbol. Daha da önemlisi ülkenin temsilidir. Katılmakla bu temsil adaylığını kazanmış olduk" diye konuştu.

'ÜLKE FUTBOLUNDA ADALETİ SARSAN BİR KAOSA GETİRDİLER BİZİ'

Türkiye liglerindeki hakemleri eleştiren Güneş, şunları söyledi:

"Futbol güzel oynansın, rekabet yapılsın, kavga edilmesin. Ama hakemlerimizin 2-3 yıldan beri ders alması gerekiyor. Hakemlere görev verenlerin de biraz sorumluluk alması gerekiyor. Çünkü ülke futbolunda adaleti sarsan bir kaosa getirdiler bizi. Ben hakemleri yönetenlere söylüyorum. Onları geçen sene savunurken şimdi çıkıp hiçbir şey söyleyemeyen yöneticilere söylüyorum. Önceki hakemleri gönderirken ne düşündünüz? Şimdiki hakemleri getirirken ne düşündünüz? Ülkenin hakemlerinin geldiği hal ve ondan daha önemlisi takımların ve seyircilerin adalet duygusunun sarsıldığı bir duruma geldik. Kimse hiçbir hakeme inanmıyor. Kimse adaletli olduğunu düşünmüyor. Herkes kendi açısından haklı olduğunu gösteriyorsa, o işi yönetenlere sormak lazım."

ERTUĞRUL SAĞLAM: A MİLLİ FUTBOL TAKIMI, DÜNYA KUPASI'NDA ÇOK BÜYÜK İŞLER YAPACAK SEVİYEDE

Teknik direktör Ertuğrul Sağlam ise A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası'nda çok büyük işler yapacak seviyede olduğunu ifade ederek, "Dolayısıyla beklentimiz de yüksek. En azından bir çeyrek final olabilme şansını görüyorum. Daha ilerisinde de bir beklentim var açıkçası. Çünkü hakikaten çok yetenekli, güçlü bir jenerasyon var. Bu jenerasyon birbiriyle oynayarak artık iyi bir takım olma seviyesine de ulaştı. Zaten ilk grubu hiç düşünmüyorum ama sonrasında inşallah çeyrek final, yarı finalle bu işi bence bu şekilde götürmelerini bekliyorum. Hepsine başarılar diliyorum. Dualarımız, yüreğimiz onlarla beraber. Arda ve Kenan tabii ki çok özellikli oyuncularımız. Birisi Juventus'ta diğeri de Real Madrid'de artık sürekli oynamaya başladılar ve iyi de oynuyorlar. Bu çok önemli bir başarı. Tabii bu bir takım oyunu. Sonuçta bireysel bir oyun değil. Bireysel yeteneklerin etkili olduğu bir oyun ama Arda ile Kenan iyi oynayacaklar. Yanındaki arkadaşları Orkun'du ondan sonra Hakan'dı, Barış'tı. Onlar da onlara yardım edecekler. Takım savunmasına destek verecekler. Takım gol yemeyecek. Arkadaki arkadaşlarımız ofansif anlamda onlara destek verecek. Onlar gol atacaklar ya da attıracaklar. Dolayısıyla bu işi hep birlikte başaracaklar. O yüzden biz bireyleri ön plana çıkarmaktansa takımı biraz daha böyle konuşup bu işin hep birlikte yapılacağı ile alakalı hepsine farklı sorumluluklar yüklememiz gerekiyor. O yüzden ben takımımızdan çok umutluyum" şeklinde konuştu.

Evlenmek için Aksaray’a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı Evlenmek için Aksaray'a geldi, vazgeçip dönmek isteyince ortalık karıştı: 2 yaralı, 8 gözaltı
Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı Yüksek sesle konuşan müşteriyi uyaran garson, bıçakla ağır yaralandı
Rize’de 3 dakikada muhteşem geri dönüş Rize'de 3 dakikada muhteşem geri dönüş
Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 904’te yıkıldı Kümede kalmak isteyen Eyüpspor 90+4'te yıkıldı
25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı Sebebi deprem değil 25 yıllık bina saniyeler içinde yıkıldı! Sebebi deprem değil
Süper Lig’e çıkma mücadelesi veren Amedspor’a büyük şok Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Amedspor'a büyük şok
Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti Gaziantep FK teknik direktörü Burak Yılmaz istifa etti
Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı Yürüyüş yaparken, ayağı kırılan şahıs kurtarıldı
VakıfBank, Fenerbahçe karşısında seride öne geçti VakıfBank, Fenerbahçe karşısında seride öne geçti
Batman’da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı Batman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes’i farklı geçti Fenerbahçe Beko, derbide Anadolu Efes'i farklı geçti
Suudi Arabistan’da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü Suudi Arabistan'da çöller dolu yağışıyla beyaza büründü
Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek’ten net mesaj Bayğaralar operasyonunun ardından Bakan Gürlek'ten net mesaj

19:25
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti Bakın şimdi ne yapıyor
LGS çıkışı verdiği röportaj milyonlarca kez izlenmişti! Bakın şimdi ne yapıyor?
19:17
Fenerbahçe’de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de kırmızı alarm
18:57
Şanlıurfa’daki okul saldırısında ilk gözaltı 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında ilk gözaltı! 4 kişi de görevden uzaklaştırıldı
18:53
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor’da ilk ayrılık gerçekleşti
Küme düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da ilk ayrılık gerçekleşti
18:30
Trump’tan İran açıklaması Müzakereler için tarih verdi
Trump'tan İran açıklaması! Müzakereler için tarih verdi
18:24
Kuzey Irak’ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
Kuzey Irak'ta İran rejimi karşıtı Kürt grubun kampına İHA saldırısı
18:08
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndaki Lübnan-İsrail görüşmeleri başladı
17:41
İsrail basınından Netanyahu’yu çıldırtacak Türkiye analizi
İsrail basınından Netanyahu'yu çıldırtacak Türkiye analizi
17:24
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
Altın fiyatlarını tetikleyen geri adım
17:20
Meclis’te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
Meclis'te makam aracı restleşmesi: Belge getirsinler özür dileyeceğim
17:11
Eski Tunceli Valisi’ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
Eski Tunceli Valisi'ne yanıt geldi: Gülistan kaybolduğunda, oğlu 20 yaşındaydı
16:53
Ayasofya’da alçak provokasyon Polis iki Yunan’ı hemen yakaladı
Ayasofya'da alçak provokasyon! Polis iki Yunan'ı hemen yakaladı
16:38
İsrail, müzakere günü Lübnan’ı vurdu Gelen görüntüler korkunç
İsrail, müzakere günü Lübnan'ı vurdu! Gelen görüntüler korkunç
