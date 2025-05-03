Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 Mağlup Etti

Serik Belediyespor, Erbaaspor\'u 6-0 Mağlup Etti

Serik Belediyespor, 2. Lig Kırmızı Grup'ta Erbaaspor'u 6-0 yenerek şampiyon oldu ve 1. Lig'e yükseldi.

03.05.2025 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İbrahim UĞUR/ ERBAA (Tokat),

STAT: Erbaa İlçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Emre Akkaya, Buğra Can Semercioğlu

ERBAASPOR: Oğuzhan (Dk. 71 Sabri), Oğuz Han Aynaoğlu, Alperen Akar (Dk. 46 Muhammed), Hüseyin Soymaz, Gökhan Payal, Cemal (Dk. 80 Yunusemre), Onurcan Güler, Mahmut Sarıhasan (Dk. 55 Enes Şanlı), Oğulcan Enes Demiroğlu, Oktay Balcı (Dk. 70 Ahmet), Bahadır

SERİK BELEDİYESPOR: Aydın Bağ (Dk. 76 İbrahim), Feyyaz Belen, Erkan Eyibil, Gökhan Karadeniz (Dk. 76 Cem), Berk İsmail Ünsal, Selim Dilli, Bilal Ceylan, Batuhan İşçiler, Sefa Narin (Dk. 67 Şahverdi), Enes Soy (Dk. 41 Mehmet Ali Büyüksayar), Onur Karakabak

GOLLER: Dk. 13 (P), Dk. 24 ve Dk. 35 Enes Soy, Dk. 22 Sefa Narin, Dk. 81 Erkan Eyibil, Dk. 89 Cem (Serik Belediyespor)

SARI KARTLAR: Onur Karakabak (Serik Belediyespor)

2'nci Lig Kırmızı Grupta Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6 - 0 mağlup ederek 74 puanla kırmızı grupta şampiyon oldu. Antalya temsilcisi 1'inci Lig'e yükseldi.

12'nci dakikada gelişen Serik Belediyesor atağında Gökhan Payal'ın ceza sahası içinde Enes Soy'a yaptığı sert hareket sonrası karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 1-0

21'inci dakikada Gökhan Karadeniz'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına kestiği ortada topla buluşan Sefa Narin'in vuruşu ile fark 2'ye yükseldi: 2-0

24'üncü dakikada Sefa'nın kendi yarı alanından savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Enes Soy kalecinin üstünden yaptığı aşırtma vuruşla farkı 3'e yükseltti: 3-0

35'inci dakikada Erbaaspor savunmasından seken top Enes Soy'un önünde kaldı. Enes'in vuruşunda top filelerle buluştu: 4-0

Karşılaşmanın ilk yarısı 4-0 sona erdi.

77'nci dakikada gelişen Erbaaspor atağında Oğuz Han Aynaoğlu'nun sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Onurcan Güler'in sert şutu savunmadan döndü.

81'inci dakikada hızlı gelişen Serik atağında Selim Dilli'nin savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Erkan Eyibil'in vuruşu filelerle buluştu: 5-0

89'uncu dakikada gelişen Serik atağında Erkan Eyibil'in savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Cem'in vuruşu filelerle buluştu: 6-0

Karşılaşma 6-0 sonuçlandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Futbol, Erbaa, Erbaa, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:29:17. #7.13#
SON DAKİKA: Serik Belediyespor, Erbaaspor'u 6-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.