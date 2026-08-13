ASKF'den TFF'ye Tepki: Amatör Futbol Zor Durumda - Son Dakika
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ASKF'den TFF'ye Tepki: Amatör Futbol Zor Durumda

ASKF\'den TFF\'ye Tepki: Amatör Futbol Zor Durumda
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Sinop ASKF Başkanı Ayhan Özhan, TFF'nin 2026-2027 sezonu için amatör liglere getirdiği yeni ücret artışları ve antrenör kriterlerinin kulüpleri ekonomik olarak zorladığını, bu durumun amatör futbolun geleceğini tehdit ettiğini belirtti. Özhan, küçük illerde kriterlerin uygulanamayacağını ve ücretlerin yeniden gözden geçirilmesini talep etti.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ayhan Özhan, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) 2026-2027 futbol sezonu için amatör liglere yönelik açıkladığı yeni düzenlemelere tepki gösterdi. Özhan, artan lisans ve katılım ücretleri ile kulüplere getirilen kriterlerin amatör futbolun geleceği açısından ciddi endişeler oluşturduğunu söyledi.

Özhan, Sinop Şehir Stadyumu'nda düzenlediği açıklamada, TFF'nin yeni kararlarıyla ilgili Türkiye genelindeki amatör spor kulüplerinin sorun yaşadığını belirtti. Amatör kulüplerin ticari faaliyet gösteren yapılar olmadığını vurgulayan Özhan, temel amaçlarının çocukları spora kazandırmak olduğunu ifade etti.

Özhan, "Ticari amaç gütmeden bir çocuğumuzu daha sahalarda, salonlarda görmek, bu çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan, bağımlılıktan uzak tutmak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz. Yöneticilerimiz ceplerinden, gönüllerinden ve zamanlarından özveride bulunarak çocuklarımıza spor yaptırıyor" dedi.

Amatör kulüplerin yalnızca lisans ve katılım ücretleriyle karşı karşıya olmadığını bildiren Özhan, sporcuların kıyafet, malzeme, ulaşım, yakıt ve yemek gibi birçok ihtiyacının da kulüpler tarafından karşılandığını belirtti.

TFF'nin 2026-2027 sezonunda uygulamaya koyduğu yeni ücretlerin kulüpler üzerinde ciddi ekonomik yük oluşturduğunu söyleyen Özhan, "Bu zamlar, bütün kulüplerimizi liglere katılamama gibi çok büyük zorlukların altına sokmuştur. Bir futbol takımının çocuklarının kıyafeti, malzemesi, arabası, mazotu, yemeği, her şeyiyle ilgilenen futbol kulüplerimiz bir de bu zamlanan ücretlerin altında eziliyor" diye konuştu.

FİLİZ LİSANS VE VİZELER ÜCRETSİZDİ

Filiz lisans ve vize işlemlerinde alınan ücretlere de değinen Özhan, söz konusu ücretlerin son yıllarda önemli ölçüde arttığını söyledi.

Özhan, "Daha önceki sezonlarda filiz ve vize işlemlerinde TFF herhangi bir ücret almıyordu. 2023-2024 sezonunda 20 lirayla başladı. Geçen sene 150 lira, bu sene ise 500 liraya çıkan bir rakamla karşı karşıyayız. Bütün kulüplerimiz 'Bu işin altından nasıl kalkacağız?' diye ayağa kalkmış durumda" ifadelerini kullandı.

Amatör kulüplerin çoğunlukla yöneticilerin kişisel katkıları, küçük sponsorluklar ve belediyelerin destekleriyle ayakta kaldığını belirten Özhan, mevcut mali yükün sürdürülebilir olmadığını dile getirdi.

"İSTENEN ANTRENÖR KRİTERLERİ KÜÇÜK İLLERDE UYGULANABİLİR DEĞİL"

TFF tarafından kulüplerde görev yapacak antrenörlere ilişkin getirilen kriterlerin de yeniden değerlendirilmesini isteyen Özhan, özellikle küçük illerde istenilen niteliklere sahip antrenör bulmanın zor olduğunu söyledi.

Özhan, "Biz profesyonel takımlar değiliz. UEFA C, UEFA B antrenörlerimiz zaten burada. Yöneticilerimiz gönüllü. Bu kriterleri koyduğunuz zaman küçük illerde böyle bir antrenörü bulma şansınız yok. O yüzden bunların tekrar gözden geçirilip yeniden kararlar alınmasını özellikle tavsiye ediyoruz, rica ediyoruz ve bekliyoruz" dedi.

Özhan, 28 Temmuz 2026 tarihinde Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu yetkilileri ile TFF Amatör İşler Kurulu arasında yapılan görüşmeler doğrultusunda, kulüpler tarafından karşılanamayacağı değerlendirilen kriterlerin uygulamadan kaldırılmasını ve konuyla ilgili yeni bir bildirinin yayımlanmasını istedi.

"SİNOP'TA AMATÖR FUTBOLUN OLMAMASI TÜRKİYE'YE ZARAR VERİR"

Amatör futbolun yalnızca kulüpler açısından değil, çocukların ve gençlerin geleceği açısından da önemli olduğunu vurgulayan Özhan, "Sinop'ta futbolun olmaması, amatör futbolun olmaması kime yarar? Türkiye'ye zarar. Sinop'a zarar olur. İnsanlık adına, spor adına bunların gözden geçirilmesi lazım" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde amatör spor kulüplerinin sorunlarının çözümü için çalışmaların sürdüğünü belirten Özhan, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Şener Aydın'ın konuyla ilgili girişimlerini sürdürdüğünü söyledi.

Özhan, TFF Başkanı'nın yurt dışında tedavi gördüğünü ve dönüşünün beklendiğini belirterek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile de konuyla ilgili görüşme yapılmasının planlandığını ifade etti.

Özhan, "Türkiye çapında ayağa kalkmış amatör futbol yöneticilerinin ve amatör futbolcularımızın sorunlarını gündeme getirmek adına gece gündüz mücadelemizi vereceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor ASKF'den TFF'ye Tepki: Amatör Futbol Zor Durumda - Son Dakika

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