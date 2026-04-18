Sinop'ta Yeni Şehir Stadyumu Açıldı

18.04.2026 20:49
Bakan Bak, çocukları spor tesislerine yönlendirdi ve Sinop'taki stadyumun açılışını gerçekleştirdi.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Ülkemizi seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz. Burada ailelere bir şey söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin, spor salonlarına getirin. Onları kötü alışkanlıklardan, dijital dünyadan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutalım. Onların sporun birleştirici, iyileştirici gücünü gösterelim" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sinop Valisi Mustafa Özarslan ve AK Parti Sinop İl Başkanı Yakup Üçüncüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyaretlerin ardından Bakan Bak, Sinop'a yeni yapılan Şehir Stadyumu'nun açılışını yaptı. Açılışa Bakan Bak'ın yanı sıra Sinop Valisi Mustafa Özarslan, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, İl Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Şakir Taşdemir, protokol üyeleri, sporcular ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu güzel şehirle biz de kadın milli takımımızın maçıyla beraber gidelim dedik. Hakikaten ben ilk sefer geliyorum. Ama bundan sonra herhalde daha çok geleceğiz. Hem insanıyla hem doğasıyla hem güzelliğiyle çok güzel bir şehir. Sinop halkına hayırlılara vesile olmasını diliyorum. Ama Sinopspor'un başkanına da tavsiyede bulunuyorum. Böyle bir stat varsa profesyonel ligde de Sinopspor'un olması lazımdı" ifadelerinde bulundu.

Şehir stadın açılışına özel milli maç verildiğini belirten Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Türkiye özellikle 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı İtalya'yla beraber organize edecek. Türkiye'de 40'a yakın UEFA ve FIFA standartlarında stadyumlar yapıldı. İşte Sinop Stadı da çok özel bir stat. Deniz ile şehrin bütünleştiği çok güzel bir butik bir stat. TFF başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. A Milli Kadın Futbol Takımımızın maçını buraya verdiler. Sinop'ta bir milli maça ev sahipliği yapmış oluyor. Bundan sonraki süreçte de değişik maçlar burada mutlaka olacak" dedi.

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takıma başarılar dileyen Bakan Bak, "Özellikle şunu söyleyeyim. Hep beraber coşkuyla yürekten bizi bekleyen bir turnuva var. Tekrar 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan A Milli Futbol Takımımızı tebrik ediyoruz. Hep beraber onları destekleyeceğiz. Bu süreçte emekleriyle, destekleriyle hizmet eden değerli TFF başkanına, yönetimine, teknik direktörüne ve bizim çocuklara çok teşekkür ediyoruz. Onlara başarılar diliyoruz. Hep beraber maçları izleyeceğiz. Kırmızı-beyaz formaları giyerek coşkuyla onları destekleyeceğiz. Yürekten inanıyoruz ki Dünya Kupası'nda iyi işler yapacaklar" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİR SPOR DEVRİMİ YAŞANIYOR'

Türkiye'de spor devrimi yaşandığının altını çizen Bakan Bak, "Dört bir yanda dünyanın en modern stadyumları, en modern kapalı spor salonları, olimpik yüzme havuzları, atletizm pistleri ve pek çok tesis kazandırılıyor, kazandırılmaya devam ediyor. İşte bunun sonucunda neler var? Türkiye'nin uluslararası spor organizasyonlarında büyük bir üstünlüğü var. Herkes Türkiye'ye organizasyon vermek istiyor. Türkiye'nin organizasyon yapma kapasitesini görüyorlar. 2027 Avrupa Oyunları'nı İstanbul'da organize edeceğiz. Yine bu yıl Avrupa Ligi finali İstanbul'da oynanacak. 2027 Konferans Ligi finali İstanbul'da oynanacak. İşte bunların hepsinin sebebi modern stadyumlar, milletin sporu sevmesi ve lojistik olarak dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi İstanbul'da. Dolayısıyla bunlar bir araya gelince Türkiye'nin spordaki kapasitesi, spordaki turist spor kapasitesi ortaya çıkıyor" dedi.

'ÇOCUKLARI KÖTÜ ALIŞKANLIKLARDAN KURTARMAK İÇİN SPOR SALONLARINA GETİRİN'

Çocukları kötü alışkanlıklardan kurtarmak için spor salonlara getirilmesini ifade eden Bakan Bak, "Ülkemizi seviyoruz, gençlerimizi seviyoruz. Burada ailelere bir şey söylemek istiyorum. Lütfen çocuklarınızı spor tesislerine getirin, yüzme havuzlarına getirin, spor salonlarına getirin. Onları kötü alışkanlıklardan, dijital dünyadan, uyuşturucudan, içkiden uzak tutalım. Onların sporun birleştirici, iyileştirici gücünü gösterelim. Aileler olarak herkesi spor tesislerine davet ediyoruz. Buralar ücretsiz. Gelin çocuklarınızı futbol, voleybol, basketbol branşına gönderin. Hep beraber spor yapsınlar. Sporun birleştirici gücünü görsünler. Bir şey daha ilave ediyorum. Hep beraber bu ülke için çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel ülke için, bu bayrak için, bu milli takımlar için hep beraber çalışacağız. Tekrar hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Sinop Şehir Stadyumu'nun açılışı yapıldı. Açılışın ardından 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Türkiye - İsviçre müsabakası oynandı.

Kaynak: DHA

