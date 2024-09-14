Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 Geçti - Son Dakika
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Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 Geçti

Sivasspor, Gaziantep\'i 3-2 Geçti

Sivasspor, Gaziantep FK'yi 3-2 yenerek ligdeki puanını 7'ye çıkardı.

14.09.2024 19:20
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STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Mehmet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu

SİVASSPOR: Nikolic - Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Moutoussamy (Dk. 84 Camara), Charisis, Turgunboyev, Balde, Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Manaj (Dk.42 Bekir) (Dk.84 Koita)

GAZİANTEP FK: Dioudis - Viana, Ertuğrul (Dk.73 Sorescu), Saborit, Emre, Mandouki (Dk. 84 Mirza), Okereke, Ogün (Dk. 67 N'Diaye), Maxim (Dk.66 Kozlowski), Lungoyi (Dk.85 İlker), Kodro

GOLLER: Dk. 37 Manaj, Dk. 69 Balde, Dk. 83 Murat (Sivasspor) - Dk. 5 (P) Maxim, Dk. 88 Kodro (Gaziantep FK)

KIRMIZI KART: Dk. 69 Balde (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Nikolic, Turgunboyev, Uğur (Sivasspor) - Maxim, Lungoyi, Mandouki, Kodro, Kozlowski, Sorescu (Gaziantep FK)

Süper Lig'in 5'inci haftasında Sivasspor sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. Sivasspor karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı ve ligdeki puanını 7'ye yükseltti.

4'üncü dakikada Sivasspor savunmasının arkasına atılan topta Sonko ile Nikolic anlaşmazlık yaşadı. Araya giren Kondro Nikolic'i geçmeye çalışırken müdahale sonucu yerde kaldı. Hakem Mehmet Ali Metoğlu penaltı noktasını gösterdi.

5'inci dakikada penaltıyı kullanan Maxim topu ağlara gönderdi: 0-1.

37'nci dakikada Sivasspor'un kazandığı köşe vuruşunda topun başına geçen Pritchard, kale alanı önüne doğru topu ortaladı. Manaj'ın yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı

62'nci dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Turgunboyev'in şutu kalenin üstünden az farkla auta gitti.

66'ncı dakikada gelişen Sivasspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunu kaleci Dioudis kontrol etti.

69'uncu dakikada Sivasspor geçti. Sağ kanattan son çizgiye inen Turgunboyev ceza alanına girip ön direğe doğru ortasını yaptı. Kaleci Dioudis'ten seken top ceza sahası yayı içerisinde Charisis'in önüne düştü. Charisis'in şutunda top savunmadan geri döndü. Yaşanan karambolde penaltı noktasının gerisinde olan Balde'nin bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

69'uncu dakikada attığı golün ardından formasını çıkartan Balde, ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

83'üncü dakikada Sivasspor bir gol daha buldu. Moutoussamy'in pasıyla topla buluşan Murat Paluli, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1.

88'inci dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Kale içinde seken topu iyi kontrol eden Kodro yakın mesafeden yaptığı vuruşta topu ağlarla buluştu: 3-2.

Karşılaşma Sivasspor'un 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 Geçti - Son Dakika

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