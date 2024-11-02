Sivasspor, Rizespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika
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Sivasspor, Rizespor'u 2-1 Yendi

Sivasspor, Rizespor\'u 2-1 Yendi

Sivasspor, 10 kişi kalmasına rağmen Rizespor'u Sonko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

02.11.2024 16:34
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Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Cihan Aydın, Murat Tuğberk Curbay, Serkan Olguncan

NET GLOBAL SİVASSPOR: Nikolic, Murat Paluli, Radavovic, Sonko, Poungouras, Uğur Çiftçi, Moutoussamy, Charisis, Balde (Dk.76 Azizbek), Rodrigues (Dk.88 Camara), Koita

ÇAYKUR RİZESPOR:  Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim (Dk.56 Akintola), Papanikolaou (Dk.56 Mithat), Hadziahmetovic, Varesanovic (Dk.84 Emrecan), Ghezzal (Dk.56 Zeqiri), Olawoyin, Sowe (Dk.70 Jurecka)

GOLLER: Dk.49-61 Sonko (Sivasspor) - Dk.8 Varesanovic (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk.73 Uğur (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Murat, Moutoussamy, Nikolic (Sivasspor) - Halil İbrahim, Papanikolaou (Çaykur Rizespor)

Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında Sivasspor, kendi sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'u son bölümlerini 10 kişi tamamladığı maçta savunma oyuncusu Sonko'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar puanını 17'ye yükseltirken, Rizespor 10 puanda kaldı.

8'inci dakikada gelişen Çaykur Rize atağında sol kanattan Olawoyin'in ceza alanına gönderdiği topa altı pas içerisinde Varesanovic dokundu ve topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

15'inci dakikada Sivasspor atağında sağ kanattan Murat'ın ceza alanına ortaladığı topa Moutoussamy kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

18'inci dakikada soldan etkili gelen Olawoyin'in ceza alanı önüne çevirdiği topa gelişine Varesanoviç sol ayağı ile vurdu, top yandan az farkla dışarı çıktı.

32'nci dakikada sol kanattan Rodrigues'in ceza alanına ortaladığı topa iyi yükselen Koita'nın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

42'nci dakikada Olawoyin'in ara pasında Sowe ceza alanına girdi, son çizgiye inip vuruşunu yaptı, top yan ağlarda kaldı.

49'uncu dakikada Koita'nın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Sivasspor'da Sonko kullandı. Barajın üstünden sert gönderdiği top filelerle buluştu: 1-1.

61'iinci dakikada Rize savunmasının uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Uğur sol kanattan ceza alanına ortaladı. Arka direkte Sonko kafayla dokundu, takımının ve kendisinin 2'nci golünü kaydetti: 2-1.

73'üncü dakikada Sivasspor 10 kişi kaldı. Rakibine sert müdahalede bulunan Uğur, 2'nci sarı sonrası kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma Sivasspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Rizespor'u 2-1 Yendi - Son Dakika

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