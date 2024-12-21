Sivasspor ve Samsunspor Golsüz Beraberlik İle Ayrıldı

Spor

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Ali Can Alp, Bersan Duran

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Camara, Uğur, Moutoussamy, Charisis, Pritchard, (Dk.74 Menig) Emrah Başsan (Dk.85 Koita), Rodrigues, Manaj

SAMSUNSPOR: Okan, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola (Dk. 67 Soner Gönül), Benasser (Dk.73 Celil), Ntcham (Dk.85 Soner Aydoğdu), Muja (Dk.67 Laura), Holse, Dimata (Dk.67 Schindler), Moundilmadji

KIRMIZI KART: Dk.90 Manaj (Sivasspor)

SARI KARTLAR: Charisis, Rodrigues,(Sivasspor) - Muja, Van Drongelen, Holse(Samsunspor)

Süper Lig'in 17'nci haftasında Sivasspor kendi sahasında konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Sivasspor bu sonuçla puanını 19'a çıkarırken, Samsunspor ise 30 puana yükseldi.

4'inci dakikada sağ kanatta rakibinden topu kapan Emrah Başsan sol ayağı ile yerden kaleye gönderdi. Uzak köşeye giden topu kaleci Okan kornere çeldi.

24'uncu dakikada Samsun atağında soldan Bola ceza alanına yerden gönderdi. Yakın mesafeden Moundilmadji topa dokundu, açıyı kapatan kaleci Ali Şaşal topu kontrol etti.

34'uncu dakikada sağ kanattan Muja'nın içeriye çevirdiği top, ceza alanı dışına açıldı. Gelişine Ntcham sert vurdu, ceza alanı içinde kale önünde savunmada Uğur ayağıyla müdahale ederek topu kornere çeldi.

38'inci dakikada sağ kanattan Uğur ceza alanına ortaladı, arka direkte Emrah'ın kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45'inci dakikada kazanılan serbest vuruşu Manaj kullandı, barajdan sekip kaleye yönelen topu köşeden kaleci Okan kornere çeldi.

62'nci dakikada sol kanattan Sivasspor atağında Charisis'in ortasında penaltı noktası üzerinden Manaj'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

72'nci dakikada Samsun atağında sağ kanattan içeri sokulan Holse'nin sert şutunda kaleci Ali Şaşal iki hamlede topa sahip oldu.

79'uncu dakikada gelişen Samsun atağında, soldan Schindler yerden içeri gönderdi, altı pas içinde Moundilmadji topu üstten auta gönderdi.

90'ıncı dakikada Sivasspor'da peş peşe iki sarı kart gören Manaj kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.