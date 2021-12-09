Son Dakika: Beşiktaş yönetimi taraftarın içini ferahlattı: Yeni hocamız derbiye yetişecek

Sergen Yalçın'ın ayrılığından sonra göreve kimin geleceğiyle ilgili tartışmalar başladı. Asbaşkan Emre Kocadağ, iddialar çoğalmadan bir açıklama yaptı.

İşte Kocadağ'ın yeni hocayla ilgili açıklaması:

"ZOR GÖREVE GELDİ"

"Başkanımız çok zorlu süreçte yönetime talip oldu. Ve Sergen Yalçın hocamızla, doğru bir zamanda anlaşma sağladık. Bu takımdan hiçbir şey olmaz dedikleri dönemde, ilk senemizde 2 kupa birden alarak çok büyük başarıya imza attık.

"2 KUPA ALDI"

Sezon başında 2 kupa almış bir takım olarak büyük beklenti içindeydik. İyi bir kadro kurduk, hem ligde hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarı için yola çıktık.

"BEKLENEN OLMADI"

Ancak zorlu bir süreç yaşadık ve beklenen başarı gelmedi. 2 hafta önce benzer bir görüşme yaptık ve yola devam etmesini istedik hocamızdan. Bugün ise camiaya daha fazla zarar vermek istemediğini söyledi ve biz de bu isteği kabul ettik.

"EFSANEMİZDİR"

Sergen Yalçın hocamız için Beşiktaş'ın kapısı asla kapanmamıştır. İyi bir şekilde yollarımızı ayırdık, bazen böyle süreçler olabiliyor. Bundan sonra takımı ayağa kaldırmak için çalışacağız."

"PLANIMIZ YOKTU"

Teknik direktör konusunda b planımız yoktu zaten. Bundan sonrası için yoğun mesai yapacağız ve yeni hocayı göreve getireceğiz.

"ÇALIŞMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bu hafta teknik direktör konusunda çalışmalar yapacağız. Yerli ya da yabancı olarak bakmıyoruz şu an. Zaten sezon ortası, kimler bize fayda sağlar, planlarımıza uyar buna bakacağız.

"İSİM VERMEK DOĞRU OLMAZ"

(Şenol Güneş iddiaları) "İsim vermek şu aşamada doğru olmaz. Hiçbir isim üzerinde düşünme fırsatımız olmadı. Fenerbahçe derbisine kadar yeni hocamızı buluruz diye düşünüyorum.

"KAYSERİ MAÇINDA ÖNDER HOCA OLACAK"

İçeride profesyonellerimiz var. Büyük ihtimal Kayseri maçına Önder Karaveli çıkacak."

Ayrıntılar geliyor...